https://ukraina.ru/20220822/1037913121.html
Эрдоган привез Зеленскому важные предложения от Запада – Гаспарян
Эрдоган привез Зеленскому важные предложения от Запада – Гаспарян - 22.08.2022 Украина.ру
Эрдоган привез Зеленскому важные предложения от Запада – Гаспарян
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приезжал на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не для того, чтобы уладить вопросы с помощью Анкары в восстановлении украинской инфраструктуры, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T04:05
2022-08-22T04:05
2022-08-22T04:05
новости
армен гаспарян
эрдоган
антониу гутерреш
владимир зеленский
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По мнению Гаспаряна, встреча по заявленным темам: восстановление инфраструктуры и помощь в организации мирных переговоров заняла бы гораздо больше времени.Политолог считает, что Эрдоган привез Зеленскому некие предложения от Запада.Гаспарян добавил, что Зеленский на пресс-конференции выглядел взволнованным, и, слушая Эрдогана, смотрел только на генсека ООН Антониу Гутерриша.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037885477.html
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, армен гаспарян, эрдоган, антониу гутерреш, владимир зеленский
Новости, Армен Гаспарян, Эрдоган, Антониу Гутерреш, Владимир Зеленский
Эрдоган привез Зеленскому важные предложения от Запада – Гаспарян
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приезжал на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не для того, чтобы уладить вопросы с помощью Анкары в восстановлении украинской инфраструктуры, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру