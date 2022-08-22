Эрдоган привез Зеленскому важные предложения от Запада – Гаспарян - 22.08.2022 Украина.ру
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Эрдоган привез Зеленскому важные предложения от Запада – Гаспарян
Эрдоган привез Зеленскому важные предложения от Запада – Гаспарян - 22.08.2022 Украина.ру
Эрдоган привез Зеленскому важные предложения от Запада – Гаспарян
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приезжал на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не для того, чтобы уладить вопросы с помощью Анкары в восстановлении украинской инфраструктуры, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T04:05
2022-08-22T04:05
новости
армен гаспарян
эрдоган
антониу гутерреш
владимир зеленский
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По мнению Гаспаряна, встреча по заявленным темам: восстановление инфраструктуры и помощь в организации мирных переговоров заняла бы гораздо больше времени.Политолог считает, что Эрдоган привез Зеленскому некие предложения от Запада.Гаспарян добавил, что Зеленский на пресс-конференции выглядел взволнованным, и, слушая Эрдогана, смотрел только на генсека ООН Антониу Гутерриша.Полный текст интервью читайте здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, армен гаспарян, эрдоган, антониу гутерреш, владимир зеленский
Новости, Армен Гаспарян, Эрдоган, Антониу Гутерреш, Владимир Зеленский

Эрдоган привез Зеленскому важные предложения от Запада – Гаспарян

04:05 22.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины В. Зеленский посетил школу депутатов партии "Слуга народа"
Президент Украины В. Зеленский посетил школу депутатов партии Слуга народа - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приезжал на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не для того, чтобы уладить вопросы с помощью Анкары в восстановлении украинской инфраструктуры, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
По мнению Гаспаряна, встреча по заявленным темам: восстановление инфраструктуры и помощь в организации мирных переговоров заняла бы гораздо больше времени.
Политолог считает, что Эрдоган привез Зеленскому некие предложения от Запада.
Очевидно, отдали бумажку, спросили - ну что там, как у тебя дела, сало перепрятал в тихую украинскую ночь? Ну, нормально, всё, давай, всего доброго и хорошего настроения. А чтобы пресса вопросы не задавала, вот, значит, тебе меморандум о том, что мы окажем помощь.
Гаспарян добавил, что Зеленский на пресс-конференции выглядел взволнованным, и, слушая Эрдогана, смотрел только на генсека ООН Антониу Гутерриша.
Полный текст интервью читайте здесь.
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 16:54
Антониу Гутерриш сделал заявление после переговоров с ЗеленскимГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры по вопросам поставок украинского зерна и другой продукции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 19 августа сообщила-пресс-служба организации
 
НовостиАрмен ГаспарянЭрдоганАнтониу ГутеррешВладимир Зеленский
 
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