https://ukraina.ru/20220822/1037913121.html

Эрдоган привез Зеленскому важные предложения от Запада – Гаспарян

Эрдоган привез Зеленскому важные предложения от Запада – Гаспарян - 22.08.2022 Украина.ру

Эрдоган привез Зеленскому важные предложения от Запада – Гаспарян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приезжал на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не для того, чтобы уладить вопросы с помощью Анкары в восстановлении украинской инфраструктуры, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T04:05

2022-08-22T04:05

2022-08-22T04:05

новости

армен гаспарян

эрдоган

антониу гутерреш

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102451/36/1024513639_0:410:1770:1405_1920x0_80_0_0_ea550f91e62dbbedcf568c1e6f070f70.jpg.webp

По мнению Гаспаряна, встреча по заявленным темам: восстановление инфраструктуры и помощь в организации мирных переговоров заняла бы гораздо больше времени.Политолог считает, что Эрдоган привез Зеленскому некие предложения от Запада.Гаспарян добавил, что Зеленский на пресс-конференции выглядел взволнованным, и, слушая Эрдогана, смотрел только на генсека ООН Антониу Гутерриша.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037885477.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, армен гаспарян, эрдоган, антониу гутерреш, владимир зеленский