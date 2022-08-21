https://ukraina.ru/20220821/1037902484.html

Журналист рассказал, откуда взялись заторы на Крымском мосту

Журналист рассказал, откуда взялись заторы на Крымском мосту - 21.08.2022 Украина.ру

Журналист рассказал, откуда взялись заторы на Крымском мосту

Сообщения о якобы происходящем массовом бегстве отдыхающих с полуострова отдыхающих в Крыму россиян не соответствуют действительности. Об этом главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-21T06:10

2022-08-21T06:10

2022-08-21T06:10

спецоперация

крым

новости

сергей степанов

крымский мост

заторы

ремонт

диверсия в крыму

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Отвечая на вопрос издания о том, почему контролируемые киевским режимом СМИ публикуют кадры заторов на Крымском мосту, он объяснил, что некоторое время назад там производился ремонт дорожного полотна, в связи с чем и образовывались транспортные пробки.Он также указал, что другой затор образуется на прилегающей к мосту дороге на территории Краснодарского края, где тоже производятся ремонтные работы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220810/1037483803.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крым, новости, сергей степанов, крымский мост, заторы, ремонт, диверсия в крыму