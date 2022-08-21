https://ukraina.ru/20220821/1037902484.html
Журналист рассказал, откуда взялись заторы на Крымском мосту
Журналист рассказал, откуда взялись заторы на Крымском мосту - 21.08.2022 Украина.ру
Журналист рассказал, откуда взялись заторы на Крымском мосту
Сообщения о якобы происходящем массовом бегстве отдыхающих с полуострова отдыхающих в Крыму россиян не соответствуют действительности. Об этом главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-21T06:10
2022-08-21T06:10
2022-08-21T06:10
спецоперация
крым
новости
сергей степанов
крымский мост
заторы
ремонт
диверсия в крыму
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Отвечая на вопрос издания о том, почему контролируемые киевским режимом СМИ публикуют кадры заторов на Крымском мосту, он объяснил, что некоторое время назад там производился ремонт дорожного полотна, в связи с чем и образовывались транспортные пробки.Он также указал, что другой затор образуется на прилегающей к мосту дороге на территории Краснодарского края, где тоже производятся ремонтные работы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037483803.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, новости, сергей степанов, крымский мост, заторы, ремонт, диверсия в крыму
Спецоперация, Крым, Новости, Сергей Степанов, Крымский мост, заторы, ремонт, диверсия в Крыму
Журналист рассказал, откуда взялись заторы на Крымском мосту
Сообщения о якобы происходящем массовом бегстве отдыхающих с полуострова отдыхающих в Крыму россиян не соответствуют действительности. Об этом главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос издания о том, почему контролируемые киевским режимом СМИ публикуют кадры заторов на Крымском мосту, он объяснил, что некоторое время назад там производился ремонт дорожного полотна, в связи с чем и образовывались транспортные пробки.
После ЧП в Новофёдоровке ( диверсии на военном аэродроме – ред) [глава Республики Крым] Сергей Аксёнов дал указание прекратить работы до окончания сезона
Сергей Степанов
Главный редактор интернет-издания "Политнавигатор"
Он также указал, что другой затор образуется на прилегающей к мосту дороге на территории Краснодарского края, где тоже производятся ремонтные работы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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