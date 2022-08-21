Шанс для противников киевского режима: Эксперт рассказал об украинцах в Польше

Политолог рассказал, что делали бы украинские беженцы в Польше, если бы Киев призвал их на фронт

Если бы МИД Украины попросил Польшу депортировать беженцев для мобилизации, то в течение нескольких дней украинцы переместились бы в другие страны ЕС, сказал политолог и обозреватель польского еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью Украина.ру