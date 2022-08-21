Шанс для противников киевского режима: Эксперт рассказал об украинцах в Польше - 21.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Шанс для противников киевского режима: Эксперт рассказал об украинцах в Польше
Шанс для противников киевского режима: Эксперт рассказал об украинцах в Польше - 21.08.2022 Украина.ру
Шанс для противников киевского режима: Эксперт рассказал об украинцах в Польше
Миллионы украинских граждан, в настоящий момент находящиеся в Польше, изменяют её “формат” как мононациональной страны, и одновременно являются потенциальными сторонниками запрещённых киевским режимом политических сил. С таким утверждением в интервью изданию Украина.ру выступил польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
2022-08-21T08:55
2022-08-21T08:55
спецоперация
новости
польша
беженцы
киевский режим
украинские националисты
украинские эмигранты
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Он рассказал, что польские власти, которые, по его мнению, должны пытаться интегрировать украинских граждан и оказать определённое влияние на формирование их взглядов, этим не занимаются.Политолог считает, что такой ситуацией могут воспользуются как украинские националисты, так и украинские противники киевского режима, в том числе и пророссийские.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, беженцы, киевский режим, украинские националисты, украинские эмигранты
Спецоперация, Новости, Польша, беженцы, киевский режим, украинские националисты, украинские эмигранты

Шанс для противников киевского режима: Эксперт рассказал об украинцах в Польше

08:55 21.08.2022
 
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP / Sergei Grits
Читать в
Миллионы украинских граждан, в настоящий момент находящиеся в Польше, изменяют её “формат” как мононациональной страны, и одновременно являются потенциальными сторонниками запрещённых киевским режимом политических сил. С таким утверждением в интервью изданию Украина.ру выступил польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
Он рассказал, что польские власти, которые, по его мнению, должны пытаться интегрировать украинских граждан и оказать определённое влияние на формирование их взглядов, этим не занимаются.
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 04:00
Политолог рассказал, что делали бы украинские беженцы в Польше, если бы Киев призвал их на фронтЕсли бы МИД Украины попросил Польшу депортировать беженцев для мобилизации, то в течение нескольких дней украинцы переместились бы в другие страны ЕС, сказал политолог и обозреватель польского еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью Украина.ру
Политолог считает, что такой ситуацией могут воспользуются как украинские националисты, так и украинские противники киевского режима, в том числе и пророссийские.

Это также шанс для тех политических сил Украины, которые сейчас запрещены у себя в стране

Матеуш Пискорский
Матеуш Пискорский
Польский политолог и журналист
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиПольшабеженцыкиевский режимукраинские националистыукраинские эмигранты
 
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