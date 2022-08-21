Шанс для противников киевского режима: Эксперт рассказал об украинцах в Польше
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
© AP / Sergei Grits
Миллионы украинских граждан, в настоящий момент находящиеся в Польше, изменяют её “формат” как мононациональной страны, и одновременно являются потенциальными сторонниками запрещённых киевским режимом политических сил. С таким утверждением в интервью изданию Украина.ру выступил польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
Он рассказал, что польские власти, которые, по его мнению, должны пытаться интегрировать украинских граждан и оказать определённое влияние на формирование их взглядов, этим не занимаются.
9 июля, 04:00Политолог рассказал, что делали бы украинские беженцы в Польше, если бы Киев призвал их на фронтЕсли бы МИД Украины попросил Польшу депортировать беженцев для мобилизации, то в течение нескольких дней украинцы переместились бы в другие страны ЕС, сказал политолог и обозреватель польского еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью Украина.ру
Политолог считает, что такой ситуацией могут воспользуются как украинские националисты, так и украинские противники киевского режима, в том числе и пророссийские.
Это также шанс для тех политических сил Украины, которые сейчас запрещены у себя в стране
Полный текст интервью можно прочитать здесь.