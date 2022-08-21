Журналист ответил, заставит ли Варшава Киев признать Волынскую резню геноцидом
© rubaltic.ruвооруженные формирования украинских националистов УПА Бой под Гурбами
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Призывы некоторых политиков правящей польской партии “Право и справедливость” к киевскому режиму о признании Волынской резни геноцидом польского народа не дадут никаких результатов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
Он указал, что, поскольку идеология киевского режима строится на украинском национализме, а Степан Бандера, ответственный за Волынскую резню, является главным героем в рамках этой идеологии, Киев не будет идти на такой шаг.
11 июля, 01:00Преступление без срока давности. Как началась Волынская резняВ «кровавое воскресенье» 11 июля 1943 года украинские националисты начали массовую резню польского населения на Волыни, в которой погибли более 50 тысяч человек. Произошедшее можно однозначно квалифицировать как этническую чистку, но украинские идеологи это всячески отрицают
Даже тот факт, что глава киевского режима Владимир Зеленский и многие люди из его близкого окружения являются носителями не украинской, а русской культуры, никак не повлияет на их нежелание совершать неприемлемые для украинских националистов действия, считает Пискорский.
Им извне навязывают определенную идеологию. Даже если им она чужая, они все-таки находятся под внешним контролем, поэтому вынуждены строить украинскую государственность на основании этой идеологии
Полный текст интервью можно прочитать здесь.