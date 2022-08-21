https://ukraina.ru/20220821/1037896049.html

Журналист ответил, заставит ли Варшава Киев признать Волынскую резню геноцидом

Журналист ответил, заставит ли Варшава Киев признать Волынскую резню геноцидом - 21.08.2022 Украина.ру

Журналист ответил, заставит ли Варшава Киев признать Волынскую резню геноцидом

Призывы некоторых политиков правящей польской партии “Право и справедливость” к киевскому режиму о признании Волынской резни геноцидом польского народа не дадут никаких результатов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский

2022-08-21T05:05

2022-08-21T05:05

2022-08-21T05:05

новости

польша

волынская резня

бандера

владимир зеленский

киевский режим

украинский национализм

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Он указал, что, поскольку идеология киевского режима строится на украинском национализме, а Степан Бандера, ответственный за Волынскую резню, является главным героем в рамках этой идеологии, Киев не будет идти на такой шаг.Даже тот факт, что глава киевского режима Владимир Зеленский и многие люди из его близкого окружения являются носителями не украинской, а русской культуры, никак не повлияет на их нежелание совершать неприемлемые для украинских националистов действия, считает Пискорский.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220711/1034313602.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, волынская резня, бандера, владимир зеленский, киевский режим, украинский национализм