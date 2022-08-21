Журналист ответил, заставит ли Варшава Киев признать Волынскую резню геноцидом - 21.08.2022 Украина.ру
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Журналист ответил, заставит ли Варшава Киев признать Волынскую резню геноцидом
Журналист ответил, заставит ли Варшава Киев признать Волынскую резню геноцидом - 21.08.2022 Украина.ру
Журналист ответил, заставит ли Варшава Киев признать Волынскую резню геноцидом
Призывы некоторых политиков правящей польской партии “Право и справедливость” к киевскому режиму о признании Волынской резни геноцидом польского народа не дадут никаких результатов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
2022-08-21T05:05
2022-08-21T05:05
новости
польша
волынская резня
бандера
владимир зеленский
киевский режим
украинский национализм
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Он указал, что, поскольку идеология киевского режима строится на украинском национализме, а Степан Бандера, ответственный за Волынскую резню, является главным героем в рамках этой идеологии, Киев не будет идти на такой шаг.Даже тот факт, что глава киевского режима Владимир Зеленский и многие люди из его близкого окружения являются носителями не украинской, а русской культуры, никак не повлияет на их нежелание совершать неприемлемые для украинских националистов действия, считает Пискорский.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220711/1034313602.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, польша, волынская резня, бандера, владимир зеленский, киевский режим, украинский национализм
Новости, Польша, Волынская резня, Бандера, Владимир Зеленский, киевский режим, украинский национализм

Журналист ответил, заставит ли Варшава Киев признать Волынскую резню геноцидом

05:05 21.08.2022
 
© rubaltic.ruвооруженные формирования украинских националистов УПА Бой под Гурбами
вооруженные формирования украинских националистов УПА Бой под Гурбами
© rubaltic.ru
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Призывы некоторых политиков правящей польской партии “Право и справедливость” к киевскому режиму о признании Волынской резни геноцидом польского народа не дадут никаких результатов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
Он указал, что, поскольку идеология киевского режима строится на украинском национализме, а Степан Бандера, ответственный за Волынскую резню, является главным героем в рамках этой идеологии, Киев не будет идти на такой шаг.
Марш памяти жертв Волынской резни в Польше - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 01:00
Преступление без срока давности. Как началась Волынская резняВ «кровавое воскресенье» 11 июля 1943 года украинские националисты начали массовую резню польского населения на Волыни, в которой погибли более 50 тысяч человек. Произошедшее можно однозначно квалифицировать как этническую чистку, но украинские идеологи это всячески отрицают
Даже тот факт, что глава киевского режима Владимир Зеленский и многие люди из его близкого окружения являются носителями не украинской, а русской культуры, никак не повлияет на их нежелание совершать неприемлемые для украинских националистов действия, считает Пискорский.

Им извне навязывают определенную идеологию. Даже если им она чужая, они все-таки находятся под внешним контролем, поэтому вынуждены строить украинскую государственность на основании этой идеологии

Матеуш Пискорский
Матеуш Пискорский
Польский политолог и журналист
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиПольшаВолынская резняБандераВладимир Зеленскийкиевский режимукраинский национализм
 
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