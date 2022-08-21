https://ukraina.ru/20220821/1037889617.html

"Где хотят, там и бьют": эксперт Козин о ядерном ударе США по России

"Где хотят, там и бьют": эксперт Козин о ядерном ударе США по России - 21.08.2022 Украина.ру

"Где хотят, там и бьют": эксперт Козин о ядерном ударе США по России

Ядерная стратегия США предусматривает применение ядерного оружия по любому государству земного шара в любое время и место на основании 14 конкретных положений, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру

2022-08-21T08:00

2022-08-21T08:00

2022-08-21T08:00

сша

ядерное оружие

новости

россия

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По его мнению, НАТО готовится применить против России тактическое ядерное оружие в увязке с событиями на Украине.Он рассказал, что европейские союзники по НАТО уже предоставили США своих 19 военных аэродромов, чтобы их бомбардировщики, предназначенные для переноса ядерных средств, могли свободно передвигаться.США летали над Украиной еще до спецоперации РФ, их сопровождали и охраняли украинцы, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037835015.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, ядерное оружие, новости, россия