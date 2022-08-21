https://ukraina.ru/20220821/1037889617.html
"Где хотят, там и бьют": эксперт Козин о ядерном ударе США по России
"Где хотят, там и бьют": эксперт Козин о ядерном ударе США по России - 21.08.2022 Украина.ру
"Где хотят, там и бьют": эксперт Козин о ядерном ударе США по России
Ядерная стратегия США предусматривает применение ядерного оружия по любому государству земного шара в любое время и место на основании 14 конкретных положений, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
2022-08-21T08:00
2022-08-21T08:00
2022-08-21T08:00
сша
ядерное оружие
новости
россия
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По его мнению, НАТО готовится применить против России тактическое ядерное оружие в увязке с событиями на Украине.Он рассказал, что европейские союзники по НАТО уже предоставили США своих 19 военных аэродромов, чтобы их бомбардировщики, предназначенные для переноса ядерных средств, могли свободно передвигаться.США летали над Украиной еще до спецоперации РФ, их сопровождали и охраняли украинцы, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037835015.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, ядерное оружие, новости, россия
США, Ядерное оружие, Новости, Россия
"Где хотят, там и бьют": эксперт Козин о ядерном ударе США по России
Ядерная стратегия США предусматривает применение ядерного оружия по любому государству земного шара в любое время и место на основании 14 конкретных положений, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
По его мнению, НАТО готовится применить против России тактическое ядерное оружие в увязке с событиями на Украине.
Напомню, что ядерная стратегия США предусматривает применение ядерного оружия по любому государству земного шара в любое время в любом месте на основании 14 конкретных положений. Вы только не удивляйтесь, но эту стратегию принял Дональд Трамп в феврале 2018 года, а Джо Байден ее не отменил или не модифицировал, в отличие от остальных американских президентов.
Владимир Козин
член-корреспондент Академии военных наук России
Он рассказал, что европейские союзники по НАТО уже предоставили США своих 19 военных аэродромов, чтобы их бомбардировщики, предназначенные для переноса ядерных средств, могли свободно передвигаться.
США летали над Украиной еще до спецоперации РФ, их сопровождали и охраняли украинцы, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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