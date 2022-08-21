"Где хотят, там и бьют": эксперт Козин о ядерном ударе США по России - 21.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220821/1037889617.html
"Где хотят, там и бьют": эксперт Козин о ядерном ударе США по России
"Где хотят, там и бьют": эксперт Козин о ядерном ударе США по России - 21.08.2022 Украина.ру
"Где хотят, там и бьют": эксперт Козин о ядерном ударе США по России
Ядерная стратегия США предусматривает применение ядерного оружия по любому государству земного шара в любое время и место на основании 14 конкретных положений, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
2022-08-21T08:00
2022-08-21T08:00
сша
ядерное оружие
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1757cb3a1865cc13be268dc8c661be79.jpg
По его мнению, НАТО готовится применить против России тактическое ядерное оружие в увязке с событиями на Украине.Он рассказал, что европейские союзники по НАТО уже предоставили США своих 19 военных аэродромов, чтобы их бомбардировщики, предназначенные для переноса ядерных средств, могли свободно передвигаться.США летали над Украиной еще до спецоперации РФ, их сопровождали и охраняли украинцы, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037835015.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_320:0:1600:960_1920x0_80_0_0_3a63891700a2ff5daa99563db908d884.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, ядерное оружие, новости, россия
США, Ядерное оружие, Новости, Россия

"Где хотят, там и бьют": эксперт Козин о ядерном ударе США по России

08:00 21.08.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Ядерная стратегия США предусматривает применение ядерного оружия по любому государству земного шара в любое время и место на основании 14 конкретных положений, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
По его мнению, НАТО готовится применить против России тактическое ядерное оружие в увязке с событиями на Украине.
Напомню, что ядерная стратегия США предусматривает применение ядерного оружия по любому государству земного шара в любое время в любом месте на основании 14 конкретных положений. Вы только не удивляйтесь, но эту стратегию принял Дональд Трамп в феврале 2018 года, а Джо Байден ее не отменил или не модифицировал, в отличие от остальных американских президентов.
Владимир Козин интервью
Владимир Козин
член-корреспондент Академии военных наук России
Он рассказал, что европейские союзники по НАТО уже предоставили США своих 19 военных аэродромов, чтобы их бомбардировщики, предназначенные для переноса ядерных средств, могли свободно передвигаться.
США летали над Украиной еще до спецоперации РФ, их сопровождали и охраняли украинцы, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 09:39
Прогноз: бои в Донбассе продлятся еще три месяца
 
СШАЯдерное оружиеНовостиРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:43В США назревает угроза новой гражданской войны - эксперты
09:35По-китайски напряжённый август
09:31"Вашингтон даст отмашку": в Крыму предсказали усиление атак на полуостров
09:30От смены правительств Черногории власть президента Джукановича не меняется
09:12"Один за всех и все за одного": в Польше пригрозили ответом НАТО на "Кинжалы" у границы
09:00Историк рассказал, почему “распил” СССР по границам республик был ошибкой
08:55Шанс для противников киевского режима: Эксперт рассказал об украинцах в Польше
08:50Музыкант рассказал, почему перестал общаться с друзьями на Украине
08:15Норин рассказал, что произойдёт после освобождения Донбасса
08:10Журналист рассказал, происходит ли “бегство россиян из Крыма”
08:05Польский журналист ответил, как россияне в Польше относятся к СВО
08:00"Где хотят, там и бьют": эксперт Козин о ядерном ударе США по России
07:55Российский музыкант рассказал об испанском коллеге, уезжающем из Европы из-за русофобии
07:45Политолог о том, почему Эрдоган настроен свести за столом переговоров Зеленского и Путина
07:30Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили – эксперт Козин
07:20“Повергло меня в ужас”: Музыкант о коллегах, ставших жертвами киевской пропаганды
07:15Военный эксперт рассказал про тактику РФ в Бахмуте, Соледаре и Северске
07:10"Очистка общественного пространства". На Украине историю меняют на память о порноактере
07:05Польский журналист рассказал, поддерживают ли в Варшаве русофобское предложение Эстонии
07:05"Вокруг Булгакова": театр варьете
Лента новостейМолния