"Уважать наши интересы и безопасность": эксперт Козин рассказал, какой нужен лидер Украине - 21.08.2022 Украина.ру
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"Уважать наши интересы и безопасность": эксперт Козин рассказал, какой нужен лидер Украине
"Уважать наши интересы и безопасность": эксперт Козин рассказал, какой нужен лидер Украине - 21.08.2022 Украина.ру
"Уважать наши интересы и безопасность": эксперт Козин рассказал, какой нужен лидер Украине
Украине нужен лидер, который будет считаться с Россией и понимать, что агрессия против Донбасса безуспешна, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
2022-08-21T05:00
2022-08-21T05:00
новости
украина
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россия
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По его мнению, Россия должна дойти до Киева, но она не будет его "захватывать его при условии, что там не будет никакого Зеленского и ему подобных".Украине нужен украинский лидер, который бы понимал, что "агрессия против Донбасса безуспешна и отвратительна", добавил эксперт.По его словам, Москве и Киеву нужно договориться о том, что Украина в отношении России будет дружественным и предсказуемым государством, она отказаться от членства в НАТО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037881685.html
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новости, украина, президент, россия
Новости, Украина, президент, Россия

"Уважать наши интересы и безопасность": эксперт Козин рассказал, какой нужен лидер Украине

05:00 21.08.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украине нужен лидер, который будет считаться с Россией и понимать, что агрессия против Донбасса безуспешна, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
По его мнению, Россия должна дойти до Киева, но она не будет его "захватывать его при условии, что там не будет никакого Зеленского и ему подобных".
Украине нужен украинский лидер, который бы понимал, что "агрессия против Донбасса безуспешна и отвратительна", добавил эксперт.
Еще он должен считаться с Россией как с государством-соседкой, которая дает работу украинским гастарбайтерам. Он должен уважать наши интересы и нашу национальную безопасность.
Владимир Козин интервью
Владимир Козин
член-корреспондент Академии военных наук России
По его словам, Москве и Киеву нужно договориться о том, что Украина в отношении России будет дружественным и предсказуемым государством, она отказаться от членства в НАТО.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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