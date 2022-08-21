https://ukraina.ru/20220821/1037888663.html
"Уважать наши интересы и безопасность": эксперт Козин рассказал, какой нужен лидер Украине
"Уважать наши интересы и безопасность": эксперт Козин рассказал, какой нужен лидер Украине - 21.08.2022 Украина.ру
"Уважать наши интересы и безопасность": эксперт Козин рассказал, какой нужен лидер Украине
Украине нужен лидер, который будет считаться с Россией и понимать, что агрессия против Донбасса безуспешна, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
2022-08-21T05:00
2022-08-21T05:00
2022-08-21T05:00
новости
украина
президент
россия
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По его мнению, Россия должна дойти до Киева, но она не будет его "захватывать его при условии, что там не будет никакого Зеленского и ему подобных".Украине нужен украинский лидер, который бы понимал, что "агрессия против Донбасса безуспешна и отвратительна", добавил эксперт.По его словам, Москве и Киеву нужно договориться о том, что Украина в отношении России будет дружественным и предсказуемым государством, она отказаться от членства в НАТО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037881685.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, президент, россия
"Уважать наши интересы и безопасность": эксперт Козин рассказал, какой нужен лидер Украине
Украине нужен лидер, который будет считаться с Россией и понимать, что агрессия против Донбасса безуспешна, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
По его мнению, Россия должна дойти до Киева, но она не будет его "захватывать его при условии, что там не будет никакого Зеленского и ему подобных".
Украине нужен украинский лидер, который бы понимал, что "агрессия против Донбасса безуспешна и отвратительна", добавил эксперт.
Еще он должен считаться с Россией как с государством-соседкой, которая дает работу украинским гастарбайтерам. Он должен уважать наши интересы и нашу национальную безопасность.
Владимир Козин
член-корреспондент Академии военных наук России
По его словам, Москве и Киеву нужно договориться о том, что Украина в отношении России будет дружественным и предсказуемым государством, она отказаться от членства в НАТО.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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