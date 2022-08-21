https://ukraina.ru/20220821/1037888663.html

"Уважать наши интересы и безопасность": эксперт Козин рассказал, какой нужен лидер Украине

"Уважать наши интересы и безопасность": эксперт Козин рассказал, какой нужен лидер Украине - 21.08.2022 Украина.ру

"Уважать наши интересы и безопасность": эксперт Козин рассказал, какой нужен лидер Украине

Украине нужен лидер, который будет считаться с Россией и понимать, что агрессия против Донбасса безуспешна, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру

2022-08-21T05:00

2022-08-21T05:00

2022-08-21T05:00

новости

украина

президент

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274963_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_97522020789f640e2efb4e7895c28bd0.jpg

По его мнению, Россия должна дойти до Киева, но она не будет его "захватывать его при условии, что там не будет никакого Зеленского и ему подобных".Украине нужен украинский лидер, который бы понимал, что "агрессия против Донбасса безуспешна и отвратительна", добавил эксперт.По его словам, Москве и Киеву нужно договориться о том, что Украина в отношении России будет дружественным и предсказуемым государством, она отказаться от членства в НАТО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037881685.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, президент, россия