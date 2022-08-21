https://ukraina.ru/20220821/1037873795.html

Политолог Акопов объяснил, почему на Запорожской АЭС не будет ядерной катастрофы

Политолог Акопов объяснил, почему на Запорожской АЭС не будет ядерной катастрофы - 21.08.2022 Украина.ру

Политолог Акопов объяснил, почему на Запорожской АЭС не будет ядерной катастрофы

ВСУ понимают, куда бьют, поэтому они не наносят удары по местам, которые реально опасны и могут привести к ядерной угрозе, сказал политолог, обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-08-21T06:00

2022-08-21T06:00

2022-08-21T06:00

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Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.17 августа они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.По его мнению, чтобы вызвать ядерную катастрофу, нужно нанести удар ядерным оружием "или таким оружием, какого у Украины нет".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037864072.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская аэс, новости, катастрофа, всу