https://ukraina.ru/20220821/1037873795.html
Политолог Акопов объяснил, почему на Запорожской АЭС не будет ядерной катастрофы
Политолог Акопов объяснил, почему на Запорожской АЭС не будет ядерной катастрофы - 21.08.2022 Украина.ру
Политолог Акопов объяснил, почему на Запорожской АЭС не будет ядерной катастрофы
ВСУ понимают, куда бьют, поэтому они не наносят удары по местам, которые реально опасны и могут привести к ядерной угрозе, сказал политолог, обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-08-21T06:00
2022-08-21T06:00
2022-08-21T06:00
запорожская аэс
новости
катастрофа
всу
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Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.17 августа они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.По его мнению, чтобы вызвать ядерную катастрофу, нужно нанести удар ядерным оружием "или таким оружием, какого у Украины нет".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037864072.html
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, новости, катастрофа, всу
Политолог Акопов объяснил, почему на Запорожской АЭС не будет ядерной катастрофы
ВСУ понимают, куда бьют, поэтому они не наносят удары по местам, которые реально опасны и могут привести к ядерной угрозе, сказал политолог, обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
17 августа они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.
Думаю, они если и будут долбить, то так же, как и до этого, это не приведет к угрозе ядерной катастрофы, потому что они понимают, куда бьют, в какие места. Они не бьют по местам, которые реально опасны.
Петр Акопов
политолог, обозреватель РИА "Новости"
По его мнению, чтобы вызвать ядерную катастрофу, нужно нанести удар ядерным оружием "или таким оружием, какого у Украины нет".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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