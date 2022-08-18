https://ukraina.ru/20220818/1037815639.html

Пётр Акопов: России не нужны посредники в вопросе Украины

Пётр Акопов: России не нужны посредники в вопросе Украины - 18.08.2022 Украина.ру

Пётр Акопов: России не нужны посредники в вопросе Украины

Эрдоган играет в свою игру: он хочет балансировать между Россией и Западом, при этом у него есть ряд своих целей, считает политолог, обозреватель РИА Новости... Украина.ру, 18.08.2022

2022-08-18T14:59

2022-08-18T14:59

2022-08-18T14:59

интервью

петр акопов

эрдоган

турция

россия

оон

владимир путин

владимир зеленский

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Эрдоган играет в свою игру: он хочет балансировать между Россией и Западом, при этом у него есть ряд своих целей, считает политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила газета Yeni Şafak. Ранее телеканал A Haber сообщил, что турецкий лидер может предложить Зеленскому организацию его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Телеканал CNN Turk со ссылкой на свои источники заявил о готовности Москвы к такой встрече для обсуждения "дорожной карты" по Украине.— Петр, зачем Эрдоган поехал во Львов? — Для него сейчас принципиальный момент, особенно последние месяцы, пока идет СВО, это укрепление роли Турции как моста и силы, которая играет между Западом и Россией. По отношению к НАТО тут он ничего не меняет: он считает, что занимает позицию, что он может балансировать между Россией и НАТО и зарабатывать как политические дивиденды, так и большие деньги.Это естественно для него как для последнего из лидеров НАТО, который приезжает на Украину. Это связано с тем, что он как раз не хотел демонстрировать откровенную поддержку Зеленского против России, как это делали европейцы.Он хотел выступать в роли посредника между Россией и Западом: это гораздо большие ставки. Эрдоган понимает, что Путин не отступится от Украины, никакого поражения России не будет. При этом он хочет сохранить и влияние Турции. Ну и, конечно, он заинтересован в увеличении веса Турции и его лично -- как независимого игрока, который в ситуации конфликта Запада и России занимает отдельную позицию, и получает от этого торгово-экономические и политические выгоды.— А что он может получить от России?— Он получает не от России, а от самой ситуации. Когда Европа отказывается от российских энергоносителей, прекращает экспорт в Россию разных материалов и машин, уходят торговые сети, Турция как бы замещает, выступает в качестве посредника между косвенной Европой и Россией, и теми, кто замещает эти компании. Турция и так получает от этой ситуации максимум выигрыша.— А тема переговоров?— Конечно, есть цель-максимум – Эрдоган думает, что есть теоретическая возможность свести за столом переговоров Зеленского и Путина, чтобы Турция выступила как посредник при заключении мира или хотя бы перемирия. Эти надежды беспочвенны, но это нормально, он исходит из своих интересов. Если бы это произошло, это бы подняло вес Турции еще выше. Этого не будет, но никто не запрещает Эрдогану пытаться, надеяться и работать над этим.— Зеленский же недоговороспособен...— Конечно! Не только Зеленский, вообще у РФ нет цели переговоров с Украиной, есть цели – уничтожение Украины как нынешнего государства. Поэтому, какие могут быть переговоры? Только отвлекающие, камуфлирующие. Пока Украина не будет повержена, демонтирована как государство... После того как она будет повержена, с его остатками - может быть. Никакое посредничество нам не нужно, потому что мы рассматриваем Украину как внутренние дела русского мира, большой исторической России. Поэтому нам тут ни турки, ни американцы не помощники, вне зависимости от того, какую позицию они занимают по отношению к России.— А как вы прокомментируете информацию, что Россия готова смягчить позицию: Путин может поговорить с Зеленским? — Путин может поговорить по телефону: пару процентов есть такой вероятности, что в ближайшие месяцы такой разговор состоится. Но сейчас я не вижу предпосылок, нет никакого смысла. Нам не нужно демонстрировать, что мы сбавляем обороты и готовы притормозить на время.— А как будет развиваться ситуация вокруг Запорожской АЭС?— Сложно сказать по ЗАЭС. Если Гутерриш и МАГАТЭ пойдут навстречу требованиям и желаниям России, это будет расценено на Украине и в США, в Англии как прогиб перед Москвой, вызовет очередные нападки и истерику. Поэтому, я не думаю.Но ООН и Гуттереш должны демонстрировать, что они не совсем выкинуты на обочину, что они играют какую-то роль. — Что будет дальше? Минобороны РФ говорит, что будут провокации: ВСУ ударят по станции. — Думаю, они если и будут долбить, то так же, как и до этого, это не приведет к угрозе ядерной катастрофы, потому что они понимают, куда бьют, в какие места. Они не бьют по местам, которые реально опасны.Чтобы вызвать ядерную катастрофу, нужно нанести удар ядерным оружием. Или таким оружием, какого у Украины нет. Ну и потом, они не самоубийцы, пойдет же заражение на Украину.

https://ukraina.ru/20220818/1037801382.html

https://ukraina.ru/20220818/1037793789.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, петр акопов, эрдоган, турция, россия, оон, владимир путин, владимир зеленский