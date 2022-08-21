https://ukraina.ru/20220821/1037869661.html
Пушилин рассказал, как Москва помогает Донецку восстанавливать город
Пушилин рассказал, как Москва помогает Донецку восстанавливать город - 21.08.2022 Украина.ру
Пушилин рассказал, как Москва помогает Донецку восстанавливать город
В Донецке комплексом городского хозяйства Москвы организованы работы по подготовке к предстоящему отопительному периоду, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру
2022-08-21T04:15
2022-08-21T04:15
2022-08-21T04:15
донецк
днр
денис пушилин
новости
москва
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Кремль взял шефство над Луганском и Донецком.Он рассказал, что запланирован ремонт 225 многоквартирных домов, 94 объектов образования, 11 объектов культуры, восьми объектов здравоохранения и множества инфраструктурных объектов.Но говорить о масштабном восстановлении Донецка можно будет после того, "как от него уйдет война", заключил глава.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037579081.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецк, днр, денис пушилин, новости, москва
Донецк, ДНР, Денис Пушилин, Новости, Москва
Пушилин рассказал, как Москва помогает Донецку восстанавливать город
В Донецке комплексом городского хозяйства Москвы организованы работы по подготовке к предстоящему отопительному периоду, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Кремль взял шефство над Луганском и Донецком.
Комплексом городского хозяйства Москвы организованы работы по подготовке к предстоящему отопительному периоду на территории Донецка. По состоянию на 15 августа в городе находится 2139 специалистов и 257 единиц техники из Москвы. Составлено 518 дефектных актов, на данный момент производятся работы на 395 объектах в пяти районах города – Ворошиловском, Ленинском, Калининском, Буденновском, Пролетарском.
Он рассказал, что запланирован ремонт 225 многоквартирных домов, 94 объектов образования, 11 объектов культуры, восьми объектов здравоохранения и множества инфраструктурных объектов.
Но говорить о масштабном восстановлении Донецка можно будет после того, "как от него уйдет война", заключил глава.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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