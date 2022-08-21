https://ukraina.ru/20220821/1037869661.html

Пушилин рассказал, как Москва помогает Донецку восстанавливать город

Пушилин рассказал, как Москва помогает Донецку восстанавливать город - 21.08.2022 Украина.ру

Пушилин рассказал, как Москва помогает Донецку восстанавливать город

В Донецке комплексом городского хозяйства Москвы организованы работы по подготовке к предстоящему отопительному периоду, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру

2022-08-21T04:15

2022-08-21T04:15

2022-08-21T04:15

донецк

днр

денис пушилин

новости

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103365/01/1033650176_87:0:1218:636_1920x0_80_0_0_2638135b76d894b23b3cfb1e9450b826.jpg

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Кремль взял шефство над Луганском и Донецком.Он рассказал, что запланирован ремонт 225 многоквартирных домов, 94 объектов образования, 11 объектов культуры, восьми объектов здравоохранения и множества инфраструктурных объектов.Но говорить о масштабном восстановлении Донецка можно будет после того, "как от него уйдет война", заключил глава.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220812/1037579081.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецк, днр, денис пушилин, новости, москва