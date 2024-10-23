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Госдолг Украины в 2025 году превысит 106% ВВП – МВФ

Госдолг Украины в 2025 году превысит 106% ВВП – МВФ - 23.10.2024 Украина.ру

Госдолг Украины в 2025 году превысит 106% ВВП – МВФ

Украина стремительно наращивает свои долговые обязательства и в следующем году они превысят размер её валового внутреннего продукта. Об этом говорится в докладе МВФ

2024-10-23T16:18

2024-10-23T16:18

2024-10-23T16:18

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По данным фонда, госдолг Украины в 2024 году составит 95,6% ВВП, а в следующем году превысит ВВП на 6%. В прошлом году этот показатель составлял 82,3% от размера валового внутреннего продукта постсоветской республики.В 2026 году Украина тоже будет жить в долг - размер государственной задолженности оценивается фондом на 7,6% больше ВВП.Перспектива снижение украинского госдолга ниже объёма ВВП просматривается экспертами фонда лишь в 2029 году.Тем временем МВФ поддерживает официальный Киев кредитами. Часть одного из них правительство Украины получило в день выхода доклада фонда. Подробности в публикации Кабмин Украины получил $1,1 млрд от МВФТакже на финансирование нынешнего руководства Украины идут украденные Евросоюзом и США российские деньги. Подробности в публикации Министр финансов США: украденные российские активы покроют кредит Киеву Также на эту тему: Европа даст кредит Киеву украденными у России деньгами: Европарламент готовится голосовать

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