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В Киеве осудят волонтера за отправку спичек и мягких игрушек в ВСУ вместо дронов

В Киеве осудят волонтера за отправку спичек и мягких игрушек в ВСУ вместо дронов - 23.10.2024 Украина.ру

В Киеве осудят волонтера за отправку спичек и мягких игрушек в ВСУ вместо дронов

В Киеве осудят мужчину, который обманул военнослужащих и их родных на крупную сумму денег под предлогом сборов на военные нужды. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура

2024-10-23T15:28

2024-10-23T15:28

2024-10-23T15:28

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криминал

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Киевский суд рассмотрит обвинение в мошенничестве 26-летнего киевлянина, который через Интернет продавал несуществующие товары для военных. По версии следствия, он обманул на 280 тыс. гривен (почти семь тысяч долларов) желающих стать спонсорами ВСУ."По данным следствия, мужчина в социальных сетях находил объявление жен военнослужащих, волонтеров, а также самих военных, которые искали где купить тепловизоры, системы РЭБ, дроны, аптечки, турникеты и другое военное снаряжение. Мужчина рассказывал, что занимается волонтерской деятельностью и может помочь приобрести все эти вещи", - сообщили прокуроры.Фигурант принимал предоплату на свою банковскую карту. Получив деньги, мужчина создавал товарно-транспортную накладную через личный кабинет в почтовом приложении и присылал покупателям в подтверждение того, что он что-либо отправлял."В посылки вместо заказанных товаров он цинично вкладывал мягкие игрушки, пластиковые стаканы, спички, пустые коробки", - сказано в официальном сообщении.Потерпевшими признаны 23 человека. При обыске у обвиняемого нашли деньги и средства совершения уголовно наказуемых преступлений.Тем временем После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК В таких условиях Запад продолжает спонсировать Киев. Подробности в публикации "Утешительный приз": в США подтвердили, что дадут Киеву 800 миллионов долларов

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новости, киев, вооруженные силы украины, всу, мошенники, мошенничество, волонтеры, рэб, дроны, криминал