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В Киеве осудят волонтера за отправку спичек и мягких игрушек в ВСУ вместо дронов
В Киеве осудят волонтера за отправку спичек и мягких игрушек в ВСУ вместо дронов - 23.10.2024 Украина.ру
В Киеве осудят волонтера за отправку спичек и мягких игрушек в ВСУ вместо дронов
В Киеве осудят мужчину, который обманул военнослужащих и их родных на крупную сумму денег под предлогом сборов на военные нужды. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура
2024-10-23T15:28
2024-10-23T15:28
2024-10-23T15:28
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вооруженные силы украины
всу
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мошенничество
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дроны
криминал
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Киевский суд рассмотрит обвинение в мошенничестве 26-летнего киевлянина, который через Интернет продавал несуществующие товары для военных. По версии следствия, он обманул на 280 тыс. гривен (почти семь тысяч долларов) желающих стать спонсорами ВСУ."По данным следствия, мужчина в социальных сетях находил объявление жен военнослужащих, волонтеров, а также самих военных, которые искали где купить тепловизоры, системы РЭБ, дроны, аптечки, турникеты и другое военное снаряжение. Мужчина рассказывал, что занимается волонтерской деятельностью и может помочь приобрести все эти вещи", - сообщили прокуроры.Фигурант принимал предоплату на свою банковскую карту. Получив деньги, мужчина создавал товарно-транспортную накладную через личный кабинет в почтовом приложении и присылал покупателям в подтверждение того, что он что-либо отправлял."В посылки вместо заказанных товаров он цинично вкладывал мягкие игрушки, пластиковые стаканы, спички, пустые коробки", - сказано в официальном сообщении.Потерпевшими признаны 23 человека. При обыске у обвиняемого нашли деньги и средства совершения уголовно наказуемых преступлений.Тем временем После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК В таких условиях Запад продолжает спонсировать Киев. Подробности в публикации "Утешительный приз": в США подтвердили, что дадут Киеву 800 миллионов долларов
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Украина.ру
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новости, киев, вооруженные силы украины, всу, мошенники, мошенничество, волонтеры, рэб, дроны, криминал
Новости, Киев, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мошенники, мошенничество, волонтеры, РЭБ, дроны, криминал
В Киеве осудят волонтера за отправку спичек и мягких игрушек в ВСУ вместо дронов
В Киеве осудят мужчину, который обманул военнослужащих и их родных на крупную сумму денег под предлогом сборов на военные нужды. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура
Киевский суд рассмотрит обвинение в мошенничестве 26-летнего киевлянина, который через Интернет продавал несуществующие товары для военных. По версии следствия, он обманул на 280 тыс. гривен (почти семь тысяч долларов) желающих стать спонсорами ВСУ.
"По данным следствия, мужчина в социальных сетях находил объявление жен военнослужащих, волонтеров, а также самих военных, которые искали где купить тепловизоры, системы РЭБ, дроны, аптечки, турникеты и другое военное снаряжение. Мужчина рассказывал, что занимается волонтерской деятельностью и может помочь приобрести все эти вещи", - сообщили прокуроры.
Фигурант принимал предоплату на свою банковскую карту. Получив деньги, мужчина создавал товарно-транспортную накладную через личный кабинет в почтовом приложении и присылал покупателям в подтверждение того, что он что-либо отправлял.
"В посылки вместо заказанных товаров он цинично вкладывал мягкие игрушки, пластиковые стаканы, спички, пустые коробки", - сказано в официальном сообщении.
Потерпевшими признаны 23 человека. При обыске у обвиняемого нашли деньги и средства совершения уголовно наказуемых преступлений.