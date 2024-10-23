Лукашенко признался Скабеевой, что пойдет на выборы - 23.10.2024 Украина.ру
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Лукашенко признался Скабеевой, что пойдет на выборы
Лукашенко признался Скабеевой, что пойдет на выборы - 23.10.2024 Украина.ру
Лукашенко признался Скабеевой, что пойдет на выборы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистке Ольге Скабеевой на полях форума БРИКС, что собирается баллотироваться на седьмой срок на январских выборах. И вот что Скабеева написала у себя в Телеграм
2024-10-23T17:10
2024-10-23T17:10
новости
белоруссия
александр лукашенко
ольга скабеева
выборы
президент
брикс
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В среду, 23 октября, была объявлена дата следующих президентских выборов в Белоруссии - 26 января 2025 года.Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор президентский пост бессменно занимает Александр Лукашенко, текущий его срок шестой по счету.Предыдущие выборы в августе 2020 года прошли на фоне самых масштабных в истории страны акций протеста. Оппозиционеры утверждали, что Лукашенко подтасовал результаты выборов, а власти страны заявили, что не позволят провести в своем государстве оранжевую революцию.Известен Лукашенко и своими хлесткими высказываниями, вот лишь часть из них: "Не может Лукашенко украсть. Поймите вы - прятать некуда", "Я же диктатор, мне трудно понимать демократию", "Доллары на хлеб не намажешь", "Такие беды, как наркомания, - не наше изобретение. Алкоголизм - наше. Мы с русскими тут от одного древа растем", "Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать? Не ешь с мясом, съешь с селедкой".Однако самой известной фразой, которую бессменный руководитель Белоруссии говорит вот уже 30 лет остается "Ни в коем случае не расслабляйтесь, расслабляться нельзя".Другие темы: Участники БРИКС приняли итоговую декларацию: Украина в ней упомянута лишь однажды.
https://ukraina.ru/20241023/1058297824.html
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новости, белоруссия, александр лукашенко, ольга скабеева, выборы, президент, брикс
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, Ольга Скабеева, выборы, президент, БРИКС

Лукашенко признался Скабеевой, что пойдет на выборы

17:10 23.10.2024
 
Фото: https://fhr.ru/Александр Лукашенко
Фото: https://fhr.ru/Александр Лукашенко
Читать в
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистке Ольге Скабеевой на полях форума БРИКС, что собирается баллотироваться на седьмой срок на январских выборах. И вот что Скабеева написала у себя в Телеграм

ВАЖНО. Лукашенко принял решение баллотироваться на новый срок. Буду считать, что я приложила руку...

Я: Александр Григорьевич, идёте на президентские выборы? Сегодня дату опубликовали.

ЛУКАШЕНКО: Дата хорошая.

Я: Ну, я же не про дату.

ЛУКАШЕНКО: Хочешь, чтобы я тебе в программе объявил?

Я: Можно?

ЛУКАШЕНКО: Да, Оля, пойду на выборы президента.

Я: А мы вас поддержим.

ЛУКАШЕНКО: Тогда точно пойду!

Фото: Telegram / pul1, Александр Лукашенко и бизнесмен Сергей Тетерин где-то в "президентских" полях на стыке Витебской и Могилевской областей,
Фото: Telegram / pul1, Александр Лукашенко и бизнесмен Сергей Тетерин где-то в президентских полях на стыке Витебской и Могилевской областей,
Фото: Telegram / pul1, Александр Лукашенко и бизнесмен Сергей Тетерин где-то в "президентских" полях на стыке Витебской и Могилевской областей,
В среду, 23 октября, была объявлена дата следующих президентских выборов в Белоруссии - 26 января 2025 года.
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Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 годаБелорусского президента будут избирать 26 января 2025 года. Об этом говорится в решении нижней палаты белорусского парламента - Палаты представителей Национального собрания
Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор президентский пост бессменно занимает Александр Лукашенко, текущий его срок шестой по счету.
Предыдущие выборы в августе 2020 года прошли на фоне самых масштабных в истории страны акций протеста. Оппозиционеры утверждали, что Лукашенко подтасовал результаты выборов, а власти страны заявили, что не позволят провести в своем государстве оранжевую революцию.
протесты в белоруссии минск омон полиция скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 07:46
Все это уже было и известно, чем закончится. Наблюдая за событиями в БелоруссииКогда в Россию и Белоруссию из Украины потянулись остатки разгромленного Антимайдана, сколько раз приехавшим приходилось слышать, что «у нас это невозможно». То, мол, Янукович не такой, и Украина диковатая, и вообще - куда эти хохлы денутся: столько связей человеческих, экономических, исторических...
Известен Лукашенко и своими хлесткими высказываниями, вот лишь часть из них:
"Не может Лукашенко украсть. Поймите вы - прятать некуда", "Я же диктатор, мне трудно понимать демократию", "Доллары на хлеб не намажешь", "Такие беды, как наркомания, - не наше изобретение. Алкоголизм - наше. Мы с русскими тут от одного древа растем", "Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать? Не ешь с мясом, съешь с селедкой".
Однако самой известной фразой, которую бессменный руководитель Белоруссии говорит вот уже 30 лет остается "Ни в коем случае не расслабляйтесь, расслабляться нельзя".
Фото: ctv.by, Александр Лукашенко на велосипеде с Умкой
Фото: ctv.by, Александр Лукашенко на велосипеде с Умкой
Фото: ctv.by, Александр Лукашенко на велосипеде с Умкой
Другие темы: Участники БРИКС приняли итоговую декларацию: Украина в ней упомянута лишь однажды.
 
НовостиБелоруссияАлександр ЛукашенкоОльга СкабеевавыборыпрезидентБРИКС
 
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