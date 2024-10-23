Лукашенко признался Скабеевой, что пойдет на выборы
Фото: https://fhr.ru/Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистке Ольге Скабеевой на полях форума БРИКС, что собирается баллотироваться на седьмой срок на январских выборах. И вот что Скабеева написала у себя в Телеграм
ВАЖНО. Лукашенко принял решение баллотироваться на новый срок. Буду считать, что я приложила руку...
Я: Александр Григорьевич, идёте на президентские выборы? Сегодня дату опубликовали.
ЛУКАШЕНКО: Дата хорошая.
Я: Ну, я же не про дату.
ЛУКАШЕНКО: Хочешь, чтобы я тебе в программе объявил?
Я: Можно?
ЛУКАШЕНКО: Да, Оля, пойду на выборы президента.
Я: А мы вас поддержим.
ЛУКАШЕНКО: Тогда точно пойду!
Фото: Telegram / pul1, Александр Лукашенко и бизнесмен Сергей Тетерин где-то в "президентских" полях на стыке Витебской и Могилевской областей,
Фото: Telegram / pul1, Александр Лукашенко и бизнесмен Сергей Тетерин где-то в "президентских" полях на стыке Витебской и Могилевской областей,
В среду, 23 октября, была объявлена дата следующих президентских выборов в Белоруссии - 26 января 2025 года.
Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор президентский пост бессменно занимает Александр Лукашенко, текущий его срок шестой по счету.
Предыдущие выборы в августе 2020 года прошли на фоне самых масштабных в истории страны акций протеста. Оппозиционеры утверждали, что Лукашенко подтасовал результаты выборов, а власти страны заявили, что не позволят провести в своем государстве оранжевую революцию.
12 августа 2020, 07:46Все это уже было и известно, чем закончится. Наблюдая за событиями в БелоруссииКогда в Россию и Белоруссию из Украины потянулись остатки разгромленного Антимайдана, сколько раз приехавшим приходилось слышать, что «у нас это невозможно». То, мол, Янукович не такой, и Украина диковатая, и вообще - куда эти хохлы денутся: столько связей человеческих, экономических, исторических...
Известен Лукашенко и своими хлесткими высказываниями, вот лишь часть из них:
"Не может Лукашенко украсть. Поймите вы - прятать некуда", "Я же диктатор, мне трудно понимать демократию", "Доллары на хлеб не намажешь", "Такие беды, как наркомания, - не наше изобретение. Алкоголизм - наше. Мы с русскими тут от одного древа растем", "Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать? Не ешь с мясом, съешь с селедкой".
Однако самой известной фразой, которую бессменный руководитель Белоруссии говорит вот уже 30 лет остается "Ни в коем случае не расслабляйтесь, расслабляться нельзя".
Фото: ctv.by, Александр Лукашенко на велосипеде с Умкой
Фото: ctv.by, Александр Лукашенко на велосипеде с Умкой