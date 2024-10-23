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Лукашенко признался Скабеевой, что пойдет на выборы

Лукашенко признался Скабеевой, что пойдет на выборы - 23.10.2024 Украина.ру

Лукашенко признался Скабеевой, что пойдет на выборы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистке Ольге Скабеевой на полях форума БРИКС, что собирается баллотироваться на седьмой срок на январских выборах. И вот что Скабеева написала у себя в Телеграм

2024-10-23T17:10

2024-10-23T17:10

2024-10-23T17:10

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В среду, 23 октября, была объявлена дата следующих президентских выборов в Белоруссии - 26 января 2025 года.Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор президентский пост бессменно занимает Александр Лукашенко, текущий его срок шестой по счету.Предыдущие выборы в августе 2020 года прошли на фоне самых масштабных в истории страны акций протеста. Оппозиционеры утверждали, что Лукашенко подтасовал результаты выборов, а власти страны заявили, что не позволят провести в своем государстве оранжевую революцию.Известен Лукашенко и своими хлесткими высказываниями, вот лишь часть из них: "Не может Лукашенко украсть. Поймите вы - прятать некуда", "Я же диктатор, мне трудно понимать демократию", "Доллары на хлеб не намажешь", "Такие беды, как наркомания, - не наше изобретение. Алкоголизм - наше. Мы с русскими тут от одного древа растем", "Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать? Не ешь с мясом, съешь с селедкой".Однако самой известной фразой, которую бессменный руководитель Белоруссии говорит вот уже 30 лет остается "Ни в коем случае не расслабляйтесь, расслабляться нельзя".Другие темы: Участники БРИКС приняли итоговую декларацию: Украина в ней упомянута лишь однажды.

https://ukraina.ru/20241023/1058297824.html

https://ukraina.ru/20200812/1028525203.html

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новости, белоруссия, александр лукашенко, ольга скабеева, выборы, президент, брикс