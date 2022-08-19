https://ukraina.ru/20220819/1037856778.html

Денис Пушилин: Референдум в ДНР пройдет только после полного освобождения её территории

Денис Пушилин: Референдум в ДНР пройдет только после полного освобождения её территории - 19.08.2022 Украина.ру

Денис Пушилин: Референдум в ДНР пройдет только после полного освобождения её территории

Украина.ру, 19.08.2022

2022-08-19T11:01

2022-08-19T11:01

2022-08-19T11:01

интервью

днр

денис пушилин

сво

строительство

восстановление

восстановление донбасса

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В интервью интернет-изданию Украина.ру глава ДНР Денис Пушилин впервые озвучил, какое количество жилья к концу года будет сдано в Мариуполе и в Волновахе. Также он рассказал, какие объекты в Донецке будут реконструированы с помощью Москвы.– Денис Владимирович, появилась информация, что в ДНР начата подготовка к проведению референдума о вхождении в состав России. Нет ли у руководства ДНР опасения, что он будет сорван Киевом, который в день его проведения устроит массированный обстрел территории республики? Прекратятся ли после присоединения обстрелы со стороны Украины?– Мы собираемся проводить референдум только после выхода на конституционные границы Республики. Очевидно, что он должен пройти по всей территории ДНР: мы всем гражданам должны предоставить возможность выразить это долгожданное право на волеизъявление быть в составе Российской Федерации.Чтобы обезопасить города Республики от вооруженных формирований Украины с учетом дальности нового американского вооружения, которая в зависимости от боеприпаса варьируется от 40 до 70 и более километров, придется значительно отодвигать линию соприкосновения от наших границ. В качестве примера можно привести Луганскую Народную Республику, территория которой полностью освобождена, но противник продолжает обстреливать населенные пункты, а значит, проблема безопасности пока не решена.Наша ключевая задача – обезопасить все города и села Донбасса, в том числе и освобожденные. Этого можно достичь только путем демилитаризации и денацификации Украины. Именно такие цели спецоперации определил российский президент.– Как идет восстановление жилых домов в Мариуполе и в Волновахе?– Так как объем разрушений, нанесенный украинской стороной, огромен, пошли несколькими путями: строительство нового жилья, ремонт многоквартирных домов, которые подлежат восстановлению, выдача сертификатов на покупку жилья, а также выплаты на ремонтные работы как денежных компенсаций, так и стройматериалов для частных домов.Процесс восстановления жилья идет по всей Республике. На днях на территории страны заработали 35 комиссий по приему заявлений на получение компенсаций за разрушенное и поврежденное в результате боевых действий жилье и утраченное имущество. Туда уже обращаются пострадавшие.В двух городах – Мариуполе и Волновахе – в этом году запланирована сдача 2061 квартиры, это порядка 155 тыс. кв. метров жилой площади.Что касается Мариуполя, то на данный момент сразу на нескольких площадках возводятся новострои. В частности, силами Министерства обороны РФ к 1 октября текущего года будут построены 12 пятиэтажек – а это 1011 квартир.На территории города работают порядка 3,5 тыс. рабочих, около 200 единиц строительной техники. Для граждан, оставшихся без жилья, и которых не успеем разместить в новостроях к началу осенне-зимнего периода, создается маневренный фонд для временного размещения.В Волновахе до конца года планируется восстановить 80 многоквартирных жилых домов и реконструировать два общежития под маневренный фонд.Никто без крыши над головой не останется.– Москва взяла шефство над Донецком. Есть ли уже хотя бы наметки проектов, которые будут реализованы в столице ДНР?– Комплексом городского хозяйства Москвы организованы работы по подготовке к предстоящему отопительному периоду на территории Донецка.По состоянию на 15 августа в городе находится 2139 специалистов и 257 единиц техники из Москвы. Составлено 518 дефектных актов, на данный момент производятся работы на 395 объектах в пяти районах города – Ворошиловском, Ленинском, Калининском, Буденновском, Пролетарском.Запланирован ремонт 225 многоквартирных домов, 94 объектов образования, 11 объектов культуры, восьми объектов здравоохранения и множества инфраструктурных объектов.И это только начало: говорить о масштабном восстановлении Донецка можно будет после того, как от него уйдет война. Союзные силы делают все возможное, чтобы приблизить этот день.

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, днр, денис пушилин, сво, строительство, восстановление, восстановление донбасса