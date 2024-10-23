Военкор Тимофей Ермаков: Россия после взятия Селидово забросает ВСУ в Покровске ФАБами, КАБами и ОДАБами - 23.10.2024 Украина.ру
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Военкор Тимофей Ермаков: Россия после взятия Селидово забросает ВСУ в Покровске ФАБами, КАБами и ОДАБами
Военкор Тимофей Ермаков: Россия после взятия Селидово забросает ВСУ в Покровске ФАБами, КАБами и ОДАБами - 23.10.2024 Украина.ру
Военкор Тимофей Ермаков: Россия после взятия Селидово забросает ВСУ в Покровске ФАБами, КАБами и ОДАБами
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-10-23T17:13
2024-10-23T17:21
эксклюзив
россия
селидово
вооруженные силы украины
спецоперация
угледар
авиабомбы
днепропетровская область
укрепления
донбасс
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Из Селидово поступают видеокадры, подтверждающие, что наши войска заняли высотные здания в самом центре города. Причем сама городская застройка выглядит довольно целой.Наконец-то мы стали применять тактику, которая описана в советских учебниках по боевым действиям. Мы сначала наносим охватывающие удары, отсекающие логистику противника, а потом разрезающий удар вглубь.В Селидово мы дошли до улицы Гоголя – самый центр этого немаленького города. И сейчас все будет зависеть от уличных боев. Но в любом случае мы видим, что наша затея и тактика нашего командования по растягиванию ВСУ на шпагат приносит свои плоды. Противнику приходится выбирать между Красноармейском (Покровском), Селидово и Курахово. И, судя по всему, Селидово враг будет оставлять.Это не значит, что ВСУ оттуда сразу же убегут. Они, безусловно, постараются нас там задержать. Но, повторюсь, на шее противника сейчас еще затягивается кураховская петля. И я еще в начале Селидовской освободительной операции писал, что для киевского режима есть лишь один способ замедлить наше продвижение – оборонять Красноармейск и Димитров (Мирноград).По-хорошему Украине сейчас надо строить укрепления уже в Днепропетровской области. Но если она за восемь лет ничего не смогла как следует укрепить, кроме Авдеевки и Угледара, то и в Днепропетровске у них ничего не выйдет. Потому что киевский режим стал заложником своего плана "давайте напихаем войск в каждом городе Донбасса и превратим их в фортеци". А нам то что? У нас есть ФАБы, КАБы, ОДАБы и другие замечательные аббревиатуры, которые укронацисты так любят ловить себе на головы.Так что пускай ВСУ запираются в Покровске. Это облегчит нам задачи.
https://ukraina.ru/20241017/1058140511.html
https://ukraina.ru/20241022/1058279918.html
россия
селидово
угледар
днепропетровская область
донбасс
украина
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, селидово, вооруженные силы украины, спецоперация, угледар, авиабомбы, днепропетровская область, укрепления, донбасс, украина
Эксклюзив, Россия, Селидово, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Угледар, авиабомбы, Днепропетровская область, укрепления, Донбасс, Украина

Военкор Тимофей Ермаков: Россия после взятия Селидово забросает ВСУ в Покровске ФАБами, КАБами и ОДАБами

17:13 23.10.2024 (обновлено: 17:21 23.10.2024)
 
© Украина.руТимофей Ермаков (СВО)
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Из Селидово поступают видеокадры, подтверждающие, что наши войска заняли высотные здания в самом центре города. Причем сама городская застройка выглядит довольно целой.
Тимофей Ермаков - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
17 октября, 05:34
Тимофей Ермаков: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и ЗапорожьеМедленно отступать Украина еще будет долго. У нее еще достаточно территорий, куда можно отступать
Наконец-то мы стали применять тактику, которая описана в советских учебниках по боевым действиям. Мы сначала наносим охватывающие удары, отсекающие логистику противника, а потом разрезающий удар вглубь.
В Селидово мы дошли до улицы Гоголя – самый центр этого немаленького города. И сейчас все будет зависеть от уличных боев. Но в любом случае мы видим, что наша затея и тактика нашего командования по растягиванию ВСУ на шпагат приносит свои плоды. Противнику приходится выбирать между Красноармейском (Покровском), Селидово и Курахово. И, судя по всему, Селидово враг будет оставлять.
Это не значит, что ВСУ оттуда сразу же убегут. Они, безусловно, постараются нас там задержать. Но, повторюсь, на шее противника сейчас еще затягивается кураховская петля. И я еще в начале Селидовской освободительной операции писал, что для киевского режима есть лишь один способ замедлить наше продвижение – оборонять Красноармейск и Димитров (Мирноград).
По-хорошему Украине сейчас надо строить укрепления уже в Днепропетровской области. Но если она за восемь лет ничего не смогла как следует укрепить, кроме Авдеевки и Угледара, то и в Днепропетровске у них ничего не выйдет. Потому что киевский режим стал заложником своего плана "давайте напихаем войск в каждом городе Донбасса и превратим их в фортеци". А нам то что? У нас есть ФАБы, КАБы, ОДАБы и другие замечательные аббревиатуры, которые укронацисты так любят ловить себе на головы.
Так что пускай ВСУ запираются в Покровске. Это облегчит нам задачи.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Борис Рожин (СВО) - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Вчера, 15:41
Военный эксперт Борис Рожин: Россия под Селидово устраивает ВСУ полноценный "Угледар" Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
ЭксклюзивРоссияСелидовоВооруженные силы УкраиныСпецоперацияУгледаравиабомбыДнепропетровская областьукрепленияДонбассУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
17:13Военкор Тимофей Ермаков: Россия после взятия Селидово забросает ВСУ в Покровске ФАБами, КАБами и ОДАБами
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