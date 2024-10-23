https://ukraina.ru/20241023/1058305962.html

Участники БРИКС приняли итоговую декларацию: Украина в ней упомянута лишь однажды

Участники БРИКС приняли итоговую декларацию: Украина в ней упомянута лишь однажды - 23.10.2024 Украина.ру

Участники БРИКС приняли итоговую декларацию: Украина в ней упомянута лишь однажды

Лидеры стран БРИКС планируют расширить стратегическое партнерство, включая использование нацвалют при взаиморасчетах и сотрудничество в сфере энергетики. И в этом вопросе более сильные государства могут помочь тем, кому это нужно, уточняется в документе итоговой декларации саммита объединения в Казани

2024-10-23T16:14

2024-10-23T16:14

2024-10-23T16:14

новости

украина

казань

россия

брикс

владимир путин

оон

декларация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058248968_0:145:1401:933_1920x0_80_0_0_06cbfe611bb9c630feebcbfb0ddf5648.jpg.webp

Президент РФ Владимир Путин уточнил, что декларацию распространят в ООН как совместный документ.Особенное место в документе уделено теме мирового терроризма. В декларации говорится, что страны БРИКС безоговорочно осуждают терроризм в любой его форме и подчеркивают, что у него нет религии и национальности.Также государства, сходящие в объединение договорились совместно бороться с терроризмом и работать на его предотвращение в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права."Любой террористический акт преступен и не может иметь оправдания, каковы бы ни были его мотивы, и подчеркиваем необходимость принятия решительных коллективных мер для реагирования на сохраняющиеся и возникающие террористические угрозы без двойных стандартов. Отвергаем любые попытки политизации контртеррористической проблематики и использования террористических групп для достижения политических целей. Обязуемся принять решительные меры по предотвращению и пресечению распространения террористической идеологии и радикализации", - говорится в документе.Еще одна тема декларации - совместная работа стран БРИКС по предотвращению и борьбе с незаконными финансовыми потоками, отмыванием доходов, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, незаконным использованием новых технологий и преступностью.Интересно, что на 43 страницах Казанской декларации БРИКС Киев упоминается лишь один раз при упоминании о том, что страны объединения выступают за мирное урегулирование ситуации на Украине посредством диалога и дипломатии.Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. При этом 22 делегации будут представлены на высшем уровне. Например, в числе участников - премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, возглавивший делегацию страны вместо получившего травму президента Луиса Инасиу Лула да Силва, а также председатель КНР Си Цзиньпин.В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.Еще по теме: БРИКС: Си Цзиньпин прибыл в Казань, а в Германии поняли, что там решается будущее мира.

https://ukraina.ru/20241023/1058298754.html

https://ukraina.ru/20241022/1058267982.html

https://ukraina.ru/20241023/1058289412.html

украина

казань

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, казань, россия, брикс, владимир путин, оон, декларация