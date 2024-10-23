Участники БРИКС приняли итоговую декларацию: Украина в ней упомянута лишь однажды
© Александр КряжевФотохост-агентство brics-russia2024.ru, БРИКС
© Александр Кряжев
Лидеры стран БРИКС планируют расширить стратегическое партнерство, включая использование нацвалют при взаиморасчетах и сотрудничество в сфере энергетики. И в этом вопросе более сильные государства могут помочь тем, кому это нужно, уточняется в документе итоговой декларации саммита объединения в Казани
Президент РФ Владимир Путин уточнил, что декларацию распространят в ООН как совместный документ.
"Мы призываем развитые страны выделять достаточное, предсказуемое и доступное финансирование развивающимся странам на осуществление справедливого энергоперехода согласно принципам РКИК ООН, подчеркивая, что новые модели промышленного развития, связанные с энергопереходом, потребуют масштабных инвестиций в существующую и новую инфраструктуру", - говорится в декларации.
Особенное место в документе уделено теме мирового терроризма. В декларации говорится, что страны БРИКС безоговорочно осуждают терроризм в любой его форме и подчеркивают, что у него нет религии и национальности.
Также государства, сходящие в объединение договорились совместно бороться с терроризмом и работать на его предотвращение в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.
"Любой террористический акт преступен и не может иметь оправдания, каковы бы ни были его мотивы, и подчеркиваем необходимость принятия решительных коллективных мер для реагирования на сохраняющиеся и возникающие террористические угрозы без двойных стандартов. Отвергаем любые попытки политизации контртеррористической проблематики и использования террористических групп для достижения политических целей. Обязуемся принять решительные меры по предотвращению и пресечению распространения террористической идеологии и радикализации", - говорится в документе.
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Еще одна тема декларации - совместная работа стран БРИКС по предотвращению и борьбе с незаконными финансовыми потоками, отмыванием доходов, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, незаконным использованием новых технологий и преступностью.
Интересно, что на 43 страницах Казанской декларации БРИКС Киев упоминается лишь один раз при упоминании о том, что страны объединения выступают за мирное урегулирование ситуации на Украине посредством диалога и дипломатии.
"Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии", - говорится в документе.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. При этом 22 делегации будут представлены на высшем уровне. Например, в числе участников - премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, возглавивший делегацию страны вместо получившего травму президента Луиса Инасиу Лула да Силва, а также председатель КНР Си Цзиньпин.
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