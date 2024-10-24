Ищенко о том, почему на Украине сажают за российские флаги, но за нелюбовь к Зеленскому статья не грозит
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
На Украине 34% населения не боятся сказать, что не доверяют Зеленскому, но в тюрьму их не сажают, при этом 59% ему доверяют. В 2022 году там раздавали с грузовиков оружие кому попало, но никто не пошел свергать власть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Пока что среди украинского населения наблюдается завидная консолидация. Судя по опросам, 59% населения доверяют Владимиру Зеленскому, при этом 81% населения считает, что, если Запад поможет, Украина победит в войне, отмечает эксперт.
"Ну да, никто не хочет отправляться на фронт умирать, но никто не против, чтобы отправлялся умирать сосед", — добавил политолог.
На Украине 34% населения не боятся сказать, что не доверяют Зеленскому, но в тюрьму их не сажают, при этом 59% ему доверяют. В 2022 году там вообще оружие раздавали с грузовиков кому попало, но никто не пошел свергать власть, отметил Ищенко.
Сейчас на Украине под ружьем 500–600 тысяч. Да, солдаты говорят, что в учебках плохо учат, жалуются, что кормят плохо, но никакой антивоенной агитации я не слышу, добавил обозреватель.
"Там сажают за то, что [местные жители] поднимают российский флаг, отрицают "российскую агрессию". Когда вы говорите, я не люблю Зеленского, какая здесь уголовная статья? Нигде, ни в Конституции, ни в законодательстве не написано, что Зеленского должны любить", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
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