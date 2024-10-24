https://ukraina.ru/20241024/1058313805.html

Ищенко о том, почему на Украине сажают за российские флаги, но за нелюбовь к Зеленскому статья не грозит

Ищенко о том, почему на Украине сажают за российские флаги, но за нелюбовь к Зеленскому статья не грозит - 24.10.2024 Украина.ру

Ищенко о том, почему на Украине сажают за российские флаги, но за нелюбовь к Зеленскому статья не грозит

На Украине 34% населения не боятся сказать, что не доверяют Зеленскому, но в тюрьму их не сажают, при этом 59% ему доверяют. В 2022 году там раздавали с грузовиков оружие кому попало, но никто не пошел свергать власть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-24T03:15

2024-10-24T03:15

2024-10-24T03:15

новости

украина

запад

киев

владимир зеленский

ростислав ищенко

украинская армия

всу

флаги

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057427361_0:61:2048:1213_1920x0_80_0_0_b0fb6505f5d71b3653ef4531a9564f1b.jpg

Пока что среди украинского населения наблюдается завидная консолидация. Судя по опросам, 59% населения доверяют Владимиру Зеленскому, при этом 81% населения считает, что, если Запад поможет, Украина победит в войне, отмечает эксперт.На Украине 34% населения не боятся сказать, что не доверяют Зеленскому, но в тюрьму их не сажают, при этом 59% ему доверяют. В 2022 году там вообще оружие раздавали с грузовиков кому попало, но никто не пошел свергать власть, отметил Ищенко.Сейчас на Украине под ружьем 500–600 тысяч. Да, солдаты говорят, что в учебках плохо учат, жалуются, что кормят плохо, но никакой антивоенной агитации я не слышу, добавил обозреватель."Там сажают за то, что [местные жители] поднимают российский флаг, отрицают "российскую агрессию". Когда вы говорите, я не люблю Зеленского, какая здесь уголовная статья? Нигде, ни в Конституции, ни в законодательстве не написано, что Зеленского должны любить", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.руО том, как Киев и Кишинев копируют друг у друга технологии удержания у власти прозападных администраций — в материале Михаила Павлива Молдавия - цэ Украина на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241023/1058309395.html

украина

запад

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, киев, владимир зеленский, ростислав ищенко, украинская армия, всу, флаги, россия, оружие, бунт, детали, сво