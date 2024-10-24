Ищенко о том, почему на Украине сажают за российские флаги, но за нелюбовь к Зеленскому статья не грозит - 24.10.2024 Украина.ру
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Ищенко о том, почему на Украине сажают за российские флаги, но за нелюбовь к Зеленскому статья не грозит
Ищенко о том, почему на Украине сажают за российские флаги, но за нелюбовь к Зеленскому статья не грозит - 24.10.2024 Украина.ру
Ищенко о том, почему на Украине сажают за российские флаги, но за нелюбовь к Зеленскому статья не грозит
На Украине 34% населения не боятся сказать, что не доверяют Зеленскому, но в тюрьму их не сажают, при этом 59% ему доверяют. В 2022 году там раздавали с грузовиков оружие кому попало, но никто не пошел свергать власть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-24T03:15
2024-10-24T03:15
новости
украина
запад
киев
владимир зеленский
ростислав ищенко
украинская армия
всу
флаги
россия
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Пока что среди украинского населения наблюдается завидная консолидация. Судя по опросам, 59% населения доверяют Владимиру Зеленскому, при этом 81% населения считает, что, если Запад поможет, Украина победит в войне, отмечает эксперт.На Украине 34% населения не боятся сказать, что не доверяют Зеленскому, но в тюрьму их не сажают, при этом 59% ему доверяют. В 2022 году там вообще оружие раздавали с грузовиков кому попало, но никто не пошел свергать власть, отметил Ищенко.Сейчас на Украине под ружьем 500–600 тысяч. Да, солдаты говорят, что в учебках плохо учат, жалуются, что кормят плохо, но никакой антивоенной агитации я не слышу, добавил обозреватель."Там сажают за то, что [местные жители] поднимают российский флаг, отрицают "российскую агрессию". Когда вы говорите, я не люблю Зеленского, какая здесь уголовная статья? Нигде, ни в Конституции, ни в законодательстве не написано, что Зеленского должны любить", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.руО том, как Киев и Кишинев копируют друг у друга технологии удержания у власти прозападных администраций — в материале Михаила Павлива Молдавия - цэ Украина на сайте Украина.ру
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новости, украина, запад, киев, владимир зеленский, ростислав ищенко, украинская армия, всу, флаги, россия, оружие, бунт, детали, сво
Новости, Украина, Запад, Киев, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, украинская армия, ВСУ, флаги, Россия, оружие, бунт, детали, СВО

Ищенко о том, почему на Украине сажают за российские флаги, но за нелюбовь к Зеленскому статья не грозит

03:15 24.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
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На Украине 34% населения не боятся сказать, что не доверяют Зеленскому, но в тюрьму их не сажают, при этом 59% ему доверяют. В 2022 году там раздавали с грузовиков оружие кому попало, но никто не пошел свергать власть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Пока что среди украинского населения наблюдается завидная консолидация. Судя по опросам, 59% населения доверяют Владимиру Зеленскому, при этом 81% населения считает, что, если Запад поможет, Украина победит в войне, отмечает эксперт.
"Ну да, никто не хочет отправляться на фронт умирать, но никто не против, чтобы отправлялся умирать сосед", — добавил политолог.
На Украине 34% населения не боятся сказать, что не доверяют Зеленскому, но в тюрьму их не сажают, при этом 59% ему доверяют. В 2022 году там вообще оружие раздавали с грузовиков кому попало, но никто не пошел свергать власть, отметил Ищенко.
Сейчас на Украине под ружьем 500–600 тысяч. Да, солдаты говорят, что в учебках плохо учат, жалуются, что кормят плохо, но никакой антивоенной агитации я не слышу, добавил обозреватель.
"Там сажают за то, что [местные жители] поднимают российский флаг, отрицают "российскую агрессию". Когда вы говорите, я не люблю Зеленского, какая здесь уголовная статья? Нигде, ни в Конституции, ни в законодательстве не написано, что Зеленского должны любить", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
О том, как Киев и Кишинев копируют друг у друга технологии удержания у власти прозападных администраций — в материале Михаила Павлива Молдавия - цэ Украина на сайте Украина.ру
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