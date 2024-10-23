Шведский наёмник в рядах ВСУ приговорён к 25 годам лишения свободы - 23.10.2024 Украина.ру
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Шведский наёмник в рядах ВСУ приговорён к 25 годам лишения свободы
Шведский наёмник в рядах ВСУ приговорён к 25 годам лишения свободы - 23.10.2024 Украина.ру
Шведский наёмник в рядах ВСУ приговорён к 25 годам лишения свободы
Шведский наёмник Скиллт Келл Микаэль признан виновным в совершении уголовных преступлений, совершённых в составе украинской армии. Об этом сообщает Следственный комитет России
2024-10-23T18:16
2024-10-23T18:16
новости
донецкая народная республика
россия
украина
"азов"
вооруженные силы украины
следственный комитет
ск рф
иностранные наемники
швеция
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Российские следователи собрали доказательную базу для вынесения судебного приговора. Отмечено, что подданный шведского королевства Скиллт Келл Микаэль в 2014 году с целью получения материального вознаграждения прибыл на территорию Украины и вступил в состав специального подразделение патрульно-постовой службы МВД Украины "Азов"*.Скиллт согласился участвовать в вооруженном конфликте против ополчения ДНР за материальное вознаграждение. Он прошел обучение и приобрел специальные военные знания, практические умения и навыки общения и пользования боевым оружием, взрывчатыми веществами, техникой, необходимые для участия в вооружённом конфликте. Его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами и специальным снаряжением.В составе "Азова"* шведский наёмник воевал с июня 2014 по ноябрь 2015 года. Он систематически получал за это материальное вознаграждение. Доказана вина Скиллта в гибели как минимум одного ополченца ДНР.В августе 2014 года Скиллт участвовал в боестолкновении с силами народного ополчения ДНР в Иловайске. В марте 2022 года он вступил в состав Сил специальных операций Украины (ССО ВСУ) и за материальное вознаграждение участвовал в вооруженном конфликте против силовых структур ДНР, ЛНР и Вооруженных Сил Российской Федерации."В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, интернет-ресурсы, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта", - сказано в официальном сообщении.Скиллт был обвинён в совершении двух преступлений, предусмотренных УК РФ - участии наёмника в вооруженном конфликте и посягательстве на жизнь военнослужащего. Приговором суда заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет. Осужденный объявлен в международный розыск.Такжее23 октября стало известно, что Военнослужащие ВСУ осуждены за убийства мирных жителей МариуполяДо этого стали известны истории других участников карательной операции "Азова"* в Донбассе. В частности, белорусский бывший оппозиционер Протасевич рассказал, зачем подался в батальон "Азов"* *Организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ
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новости, донецкая народная республика, россия, украина, "азов", вооруженные силы украины, следственный комитет, ск рф, иностранные наемники, швеция, сво, всу
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, "Азов", Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, СК РФ, иностранные наемники, Швеция, СВО, ВСУ

Шведский наёмник в рядах ВСУ приговорён к 25 годам лишения свободы

18:16 23.10.2024
 
Шведский наёмник Скиллт Келл Микаэль
Шведский наёмник Скиллт Келл Микаэль
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Шведский наёмник Скиллт Келл Микаэль признан виновным в совершении уголовных преступлений, совершённых в составе украинской армии. Об этом сообщает Следственный комитет России
Российские следователи собрали доказательную базу для вынесения судебного приговора. Отмечено, что подданный шведского королевства Скиллт Келл Микаэль в 2014 году с целью получения материального вознаграждения прибыл на территорию Украины и вступил в состав специального подразделение патрульно-постовой службы МВД Украины "Азов"*.
Скиллт согласился участвовать в вооруженном конфликте против ополчения ДНР за материальное вознаграждение. Он прошел обучение и приобрел специальные военные знания, практические умения и навыки общения и пользования боевым оружием, взрывчатыми веществами, техникой, необходимые для участия в вооружённом конфликте. Его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами и специальным снаряжением.
В составе "Азова"* шведский наёмник воевал с июня 2014 по ноябрь 2015 года. Он систематически получал за это материальное вознаграждение. Доказана вина Скиллта в гибели как минимум одного ополченца ДНР.
В августе 2014 года Скиллт участвовал в боестолкновении с силами народного ополчения ДНР в Иловайске. В марте 2022 года он вступил в состав Сил специальных операций Украины (ССО ВСУ) и за материальное вознаграждение участвовал в вооруженном конфликте против силовых структур ДНР, ЛНР и Вооруженных Сил Российской Федерации.
"В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, интернет-ресурсы, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта", - сказано в официальном сообщении.
Скиллт был обвинён в совершении двух преступлений, предусмотренных УК РФ - участии наёмника в вооруженном конфликте и посягательстве на жизнь военнослужащего. Приговором суда заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет. Осужденный объявлен в международный розыск.
Такжее23 октября стало известно, что Военнослужащие ВСУ осуждены за убийства мирных жителей Мариуполя
До этого стали известны истории других участников карательной операции "Азова"* в Донбассе. В частности, белорусский бывший оппозиционер Протасевич рассказал, зачем подался в батальон "Азов"*
*Организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина"Азов"Вооруженные силы УкраиныСледственный комитетСК РФиностранные наемникиШвецияСВОВСУ
 
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