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Шведский наёмник в рядах ВСУ приговорён к 25 годам лишения свободы

Шведский наёмник в рядах ВСУ приговорён к 25 годам лишения свободы - 23.10.2024 Украина.ру

Шведский наёмник в рядах ВСУ приговорён к 25 годам лишения свободы

Шведский наёмник Скиллт Келл Микаэль признан виновным в совершении уголовных преступлений, совершённых в составе украинской армии. Об этом сообщает Следственный комитет России

2024-10-23T18:16

2024-10-23T18:16

2024-10-23T18:16

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Российские следователи собрали доказательную базу для вынесения судебного приговора. Отмечено, что подданный шведского королевства Скиллт Келл Микаэль в 2014 году с целью получения материального вознаграждения прибыл на территорию Украины и вступил в состав специального подразделение патрульно-постовой службы МВД Украины "Азов"*.Скиллт согласился участвовать в вооруженном конфликте против ополчения ДНР за материальное вознаграждение. Он прошел обучение и приобрел специальные военные знания, практические умения и навыки общения и пользования боевым оружием, взрывчатыми веществами, техникой, необходимые для участия в вооружённом конфликте. Его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами и специальным снаряжением.В составе "Азова"* шведский наёмник воевал с июня 2014 по ноябрь 2015 года. Он систематически получал за это материальное вознаграждение. Доказана вина Скиллта в гибели как минимум одного ополченца ДНР.В августе 2014 года Скиллт участвовал в боестолкновении с силами народного ополчения ДНР в Иловайске. В марте 2022 года он вступил в состав Сил специальных операций Украины (ССО ВСУ) и за материальное вознаграждение участвовал в вооруженном конфликте против силовых структур ДНР, ЛНР и Вооруженных Сил Российской Федерации."В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, интернет-ресурсы, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта", - сказано в официальном сообщении.Скиллт был обвинён в совершении двух преступлений, предусмотренных УК РФ - участии наёмника в вооруженном конфликте и посягательстве на жизнь военнослужащего. Приговором суда заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет. Осужденный объявлен в международный розыск.Такжее23 октября стало известно, что Военнослужащие ВСУ осуждены за убийства мирных жителей МариуполяДо этого стали известны истории других участников карательной операции "Азова"* в Донбассе. В частности, белорусский бывший оппозиционер Протасевич рассказал, зачем подался в батальон "Азов"* *Организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ

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новости, донецкая народная республика, россия, украина, "азов", вооруженные силы украины, следственный комитет, ск рф, иностранные наемники, швеция, сво, всу