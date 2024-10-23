Депутат Рады Дубинский пригрозил преследованием "оборотням в мантиях" из СИЗО - 23.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241023/1058304926.html
Депутат Рады Дубинский пригрозил преследованием "оборотням в мантиях" из СИЗО
Депутат Рады Дубинский пригрозил преследованием "оборотням в мантиях" из СИЗО - 23.10.2024 Украина.ру
Депутат Рады Дубинский пригрозил преследованием "оборотням в мантиях" из СИЗО
Находящийся в СИЗО украинский депутат Александр Дубинский намерен преследовать подавшего в отставку генпрокурора Украины и "оборотней в мантиях". Об этом депутат заявил в своём телеграм-канале
2024-10-23T15:55
2024-10-23T15:55
новости
украина
александр дубинский
владимир зеленский
сизо
офис президента
офис генпрокурора
коррупция
постсоветское пространство
уголовное дело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1c/1057744338_0:0:501:281_1920x0_80_0_0_257a3796216597f5858c1c555f97389f.jpg
Дубинский назвал украинских судей оборотнями в мантиях и врагами народа, неотделимыми от коррумпированного режима Владимира Зеленского."Вы - неотъемлемая составляющая власти, творящей беззаконие, раздающей налево и направо сроки за нежелание сдохнуть за самый коррумпированный режим в Европе, попытки вырваться из этого концлагеря, и выписывающей штрафы тем, кто не хочет добровольно явиться для записи на убой", - заявил депутат.Он пригрозил таким судьям преследованием после краха нынешней украинской системы. Дубинский пообещал добиваться рассмотрения всех жалоб на них, открытия дел по “судейским” статьям УК и как минимум лишений пенсии. Таким образом он поприветствовал судью Киевского апелляционного суда Ящук, на которую открыто дисциплинарное производство по жалобе адвокатов депутата.Дубинский также сообщил, что адвокаты займутся подавшим накануне в отставку генпрокурором Костиным."Это - не просто тупой и бездарный прихвостень режима, а один из ключевых винтиков в коррупционной машине Офиса президента, - сообщил депутат. - Подписи Костина или его замов - стоят под постановлениями об открытии самых резонансных дел. Эти же подписи - после внесения денег в Зе-кассу - стоят на решениях о закрытии или “сливе” таких дел".По словам депутата, его команде удалось добиться регистрации уголовного производства по решению заместителя генпрокурора."И сразу вопрос к президенту Украины и и.о. генпрокурора Хоменко - такие дегенераты, как Войтенко - останутся в команде? Ну, тогда без обид. Особенно, со стороны Хоменко. Тем более, я очень хорошо знаю его по работе в Киевской области.Дубинский намерен преследовать в уголовном процессе всех товарищей генпрокурора Украины.Опальный депутат также высказался по самой резонансной коррупционной теме октября – деятельности медкомиссий."Решение СНБОУ, которое продиктовано президентом, - закрыть МСЭК - не более, чем пиар, и способ перераспределить коррупционные потоки “5-6 менеджеров”, которые никак не могут нажраться. Уже провели “реформу” ТЦК, после которой качество призыва стало нулевым, зато увеличился втрое поток кэша от платежеспособных призывников, вместо которых в армию шлют больных и инвалидов", - заявил депутат.Тем временем выяснилось, что После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1c/1057744338_36:0:436:300_1920x0_80_0_0_a7f59ca2431aa2865ac9581e07fc1ee7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, александр дубинский, владимир зеленский, сизо, офис президента, офис генпрокурора, коррупция, постсоветское пространство, уголовное дело, криминал
Новости, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, СИЗО, Офис президента, Офис генпрокурора, коррупция, постсоветское пространство, уголовное дело, криминал

Депутат Рады Дубинский пригрозил преследованием "оборотням в мантиях" из СИЗО

15:55 23.10.2024
 
Дубинский
Дубинский
Читать в
Находящийся в СИЗО украинский депутат Александр Дубинский намерен преследовать подавшего в отставку генпрокурора Украины и "оборотней в мантиях". Об этом депутат заявил в своём телеграм-канале
Дубинский назвал украинских судей оборотнями в мантиях и врагами народа, неотделимыми от коррумпированного режима Владимира Зеленского.
"Вы - неотъемлемая составляющая власти, творящей беззаконие, раздающей налево и направо сроки за нежелание сдохнуть за самый коррумпированный режим в Европе, попытки вырваться из этого концлагеря, и выписывающей штрафы тем, кто не хочет добровольно явиться для записи на убой", - заявил депутат.
Он пригрозил таким судьям преследованием после краха нынешней украинской системы. Дубинский пообещал добиваться рассмотрения всех жалоб на них, открытия дел по “судейским” статьям УК и как минимум лишений пенсии. Таким образом он поприветствовал судью Киевского апелляционного суда Ящук, на которую открыто дисциплинарное производство по жалобе адвокатов депутата.
Дубинский также сообщил, что адвокаты займутся подавшим накануне в отставку генпрокурором Костиным.
"Это - не просто тупой и бездарный прихвостень режима, а один из ключевых винтиков в коррупционной машине Офиса президента, - сообщил депутат. - Подписи Костина или его замов - стоят под постановлениями об открытии самых резонансных дел. Эти же подписи - после внесения денег в Зе-кассу - стоят на решениях о закрытии или “сливе” таких дел".
По словам депутата, его команде удалось добиться регистрации уголовного производства по решению заместителя генпрокурора.
"И сразу вопрос к президенту Украины и и.о. генпрокурора Хоменко - такие дегенераты, как Войтенко - останутся в команде? Ну, тогда без обид. Особенно, со стороны Хоменко. Тем более, я очень хорошо знаю его по работе в Киевской области.
Дубинский намерен преследовать в уголовном процессе всех товарищей генпрокурора Украины.
Опальный депутат также высказался по самой резонансной коррупционной теме октября – деятельности медкомиссий.
"Решение СНБОУ, которое продиктовано президентом, - закрыть МСЭК - не более, чем пиар, и способ перераспределить коррупционные потоки “5-6 менеджеров”, которые никак не могут нажраться. Уже провели “реформу” ТЦК, после которой качество призыва стало нулевым, зато увеличился втрое поток кэша от платежеспособных призывников, вместо которых в армию шлют больных и инвалидов", - заявил депутат.
Тем временем выяснилось, что После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК
 
НовостиУкраинаАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийСИЗООфис президентаОфис генпрокуроракоррупцияпостсоветское пространствоуголовное делокриминал
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:13Военкор Тимофей Ермаков: Россия после взятия Селидово забросает ВСУ в Покровске ФАБами, КАБами и ОДАБами
17:10Лукашенко признался Скабеевой, что пойдет на выборы
16:59Москва и Тегеран договорятся о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве
16:18Госдолг Украины в 2025 году превысит 106% ВВП – МВФ
16:14Участники БРИКС приняли итоговую декларацию: Украина в ней упомянута лишь однажды
16:07"То, о чем люди на Западе понятия не имеют" - бразильский журналист Эскобар о Москве
15:55Депутат Рады Дубинский пригрозил преследованием "оборотням в мантиях" из СИЗО
15:54Вынося за скобки Чайковского и Нетребко. Русская драма и опера возвращаются на Запад
15:28В Киеве осудят волонтера за отправку спичек и мягких игрушек в ВСУ вместо дронов
15:26Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии Повалий
15:21Володин призвал экстрадировать экс-руководителя "Роснано" Чубайса
14:47Как сломать бандеровский режим и тыл на Украине: Колташов о методах и сроках
14:37Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДР
14:08Далеко не последний день Помпео, который хочет стать госсекретарем США
14:02Ситуация критическая, тенденция еще хуже: в ВСУ оценили свои шансы на удержание Селидово
14:02"Не подливать масло в огонь": Си Цзиньпин высказался об украинском кризисе
13:53Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево
13:35Для вечной войны с Россией. Как литовские аналитики за деньги ООН предлагают нацифицировать Украину
13:33ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
13:26Путин призвал страны БРИКС сотрудничать в технологиях и образовании
Лента новостейМолния