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Депутат Рады Дубинский пригрозил преследованием "оборотням в мантиях" из СИЗО

Депутат Рады Дубинский пригрозил преследованием "оборотням в мантиях" из СИЗО - 23.10.2024 Украина.ру

Депутат Рады Дубинский пригрозил преследованием "оборотням в мантиях" из СИЗО

Находящийся в СИЗО украинский депутат Александр Дубинский намерен преследовать подавшего в отставку генпрокурора Украины и "оборотней в мантиях". Об этом депутат заявил в своём телеграм-канале

2024-10-23T15:55

2024-10-23T15:55

2024-10-23T15:55

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Дубинский назвал украинских судей оборотнями в мантиях и врагами народа, неотделимыми от коррумпированного режима Владимира Зеленского."Вы - неотъемлемая составляющая власти, творящей беззаконие, раздающей налево и направо сроки за нежелание сдохнуть за самый коррумпированный режим в Европе, попытки вырваться из этого концлагеря, и выписывающей штрафы тем, кто не хочет добровольно явиться для записи на убой", - заявил депутат.Он пригрозил таким судьям преследованием после краха нынешней украинской системы. Дубинский пообещал добиваться рассмотрения всех жалоб на них, открытия дел по “судейским” статьям УК и как минимум лишений пенсии. Таким образом он поприветствовал судью Киевского апелляционного суда Ящук, на которую открыто дисциплинарное производство по жалобе адвокатов депутата.Дубинский также сообщил, что адвокаты займутся подавшим накануне в отставку генпрокурором Костиным."Это - не просто тупой и бездарный прихвостень режима, а один из ключевых винтиков в коррупционной машине Офиса президента, - сообщил депутат. - Подписи Костина или его замов - стоят под постановлениями об открытии самых резонансных дел. Эти же подписи - после внесения денег в Зе-кассу - стоят на решениях о закрытии или “сливе” таких дел".По словам депутата, его команде удалось добиться регистрации уголовного производства по решению заместителя генпрокурора."И сразу вопрос к президенту Украины и и.о. генпрокурора Хоменко - такие дегенераты, как Войтенко - останутся в команде? Ну, тогда без обид. Особенно, со стороны Хоменко. Тем более, я очень хорошо знаю его по работе в Киевской области.Дубинский намерен преследовать в уголовном процессе всех товарищей генпрокурора Украины.Опальный депутат также высказался по самой резонансной коррупционной теме октября – деятельности медкомиссий."Решение СНБОУ, которое продиктовано президентом, - закрыть МСЭК - не более, чем пиар, и способ перераспределить коррупционные потоки “5-6 менеджеров”, которые никак не могут нажраться. Уже провели “реформу” ТЦК, после которой качество призыва стало нулевым, зато увеличился втрое поток кэша от платежеспособных призывников, вместо которых в армию шлют больных и инвалидов", - заявил депутат.Тем временем выяснилось, что После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК

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новости, украина, александр дубинский, владимир зеленский, сизо, офис президента, офис генпрокурора, коррупция, постсоветское пространство, уголовное дело, криминал