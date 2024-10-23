https://ukraina.ru/20241023/1058304926.html
Депутат Рады Дубинский пригрозил преследованием "оборотням в мантиях" из СИЗО
Депутат Рады Дубинский пригрозил преследованием "оборотням в мантиях" из СИЗО - 23.10.2024 Украина.ру
Депутат Рады Дубинский пригрозил преследованием "оборотням в мантиях" из СИЗО
Находящийся в СИЗО украинский депутат Александр Дубинский намерен преследовать подавшего в отставку генпрокурора Украины и "оборотней в мантиях". Об этом депутат заявил в своём телеграм-канале
2024-10-23T15:55
2024-10-23T15:55
2024-10-23T15:55
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украина
александр дубинский
владимир зеленский
сизо
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офис генпрокурора
коррупция
постсоветское пространство
уголовное дело
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Дубинский назвал украинских судей оборотнями в мантиях и врагами народа, неотделимыми от коррумпированного режима Владимира Зеленского."Вы - неотъемлемая составляющая власти, творящей беззаконие, раздающей налево и направо сроки за нежелание сдохнуть за самый коррумпированный режим в Европе, попытки вырваться из этого концлагеря, и выписывающей штрафы тем, кто не хочет добровольно явиться для записи на убой", - заявил депутат.Он пригрозил таким судьям преследованием после краха нынешней украинской системы. Дубинский пообещал добиваться рассмотрения всех жалоб на них, открытия дел по “судейским” статьям УК и как минимум лишений пенсии. Таким образом он поприветствовал судью Киевского апелляционного суда Ящук, на которую открыто дисциплинарное производство по жалобе адвокатов депутата.Дубинский также сообщил, что адвокаты займутся подавшим накануне в отставку генпрокурором Костиным."Это - не просто тупой и бездарный прихвостень режима, а один из ключевых винтиков в коррупционной машине Офиса президента, - сообщил депутат. - Подписи Костина или его замов - стоят под постановлениями об открытии самых резонансных дел. Эти же подписи - после внесения денег в Зе-кассу - стоят на решениях о закрытии или “сливе” таких дел".По словам депутата, его команде удалось добиться регистрации уголовного производства по решению заместителя генпрокурора."И сразу вопрос к президенту Украины и и.о. генпрокурора Хоменко - такие дегенераты, как Войтенко - останутся в команде? Ну, тогда без обид. Особенно, со стороны Хоменко. Тем более, я очень хорошо знаю его по работе в Киевской области.Дубинский намерен преследовать в уголовном процессе всех товарищей генпрокурора Украины.Опальный депутат также высказался по самой резонансной коррупционной теме октября – деятельности медкомиссий."Решение СНБОУ, которое продиктовано президентом, - закрыть МСЭК - не более, чем пиар, и способ перераспределить коррупционные потоки “5-6 менеджеров”, которые никак не могут нажраться. Уже провели “реформу” ТЦК, после которой качество призыва стало нулевым, зато увеличился втрое поток кэша от платежеспособных призывников, вместо которых в армию шлют больных и инвалидов", - заявил депутат.Тем временем выяснилось, что После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, александр дубинский, владимир зеленский, сизо, офис президента, офис генпрокурора, коррупция, постсоветское пространство, уголовное дело, криминал
Новости, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, СИЗО, Офис президента, Офис генпрокурора, коррупция, постсоветское пространство, уголовное дело, криминал
Депутат Рады Дубинский пригрозил преследованием "оборотням в мантиях" из СИЗО
Находящийся в СИЗО украинский депутат Александр Дубинский намерен преследовать подавшего в отставку генпрокурора Украины и "оборотней в мантиях". Об этом депутат заявил в своём телеграм-канале
Дубинский назвал украинских судей оборотнями в мантиях и врагами народа, неотделимыми от коррумпированного режима Владимира Зеленского.
"Вы - неотъемлемая составляющая власти, творящей беззаконие, раздающей налево и направо сроки за нежелание сдохнуть за самый коррумпированный режим в Европе
, попытки вырваться из этого концлагеря, и выписывающей штрафы тем, кто не хочет добровольно явиться для записи на убой", - заявил депутат.
Он пригрозил таким судьям преследованием после краха нынешней украинской системы. Дубинский пообещал добиваться рассмотрения всех жалоб на них, открытия дел по “судейским” статьям УК и как минимум лишений пенсии. Таким образом он поприветствовал судью Киевского апелляционного суда Ящук, на которую открыто дисциплинарное производство по жалобе адвокатов депутата.
Дубинский также сообщил, что адвокаты займутся подавшим накануне в отставку генпрокурором Костиным
.
"Это - не просто тупой и бездарный прихвостень режима, а один из ключевых винтиков в коррупционной машине Офиса президента
, - сообщил
депутат. - Подписи Костина или его замов - стоят под постановлениями об открытии самых резонансных дел. Эти же подписи - после внесения денег в Зе-кассу - стоят на решениях о закрытии или “сливе” таких дел".
По словам депутата, его команде удалось добиться регистрации уголовного производства по решению заместителя генпрокурора.
"И сразу вопрос к президенту Украины и и.о. генпрокурора Хоменко - такие дегенераты, как Войтенко - останутся в команде? Ну, тогда без обид. Особенно, со стороны Хоменко. Тем более, я очень хорошо знаю его по работе в Киевской области
.
Дубинский намерен преследовать в уголовном процессе всех товарищей генпрокурора Украины.
Опальный депутат также высказался по самой резонансной коррупционной теме октября – деятельности медкомиссий.
"Решение СНБОУ, которое продиктовано президентом, - закрыть МСЭК - не более, чем пиар, и способ перераспределить коррупционные потоки “5-6 менеджеров”, которые никак не могут нажраться. Уже провели “реформу” ТЦК, после которой качество призыва стало нулевым, зато увеличился втрое поток кэша от платежеспособных призывников, вместо которых в армию шлют больных и инвалидов", - заявил депутат.