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Военнослужащие ВСУ осуждены за убийства мирных жителей Мариуполя

Военнослужащие ВСУ осуждены за убийства мирных жителей Мариуполя - 23.10.2024 Украина.ру

Военнослужащие ВСУ осуждены за убийства мирных жителей Мариуполя

Около четверти века в местах лишения свободы проведут военнослужащие украинской армии за убийства мирных жителей Мариуполя. Такое решение принял Верховным судом Донецкой Народной Республики, сообщает СК РФ.

2024-10-23T17:37

2024-10-23T17:37

2024-10-23T17:38

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Приговор судом вынесен командиру миномета 1 минометного взвода 36 отдельной бригады морской пехоты Евгению Ермоленко и двум военнослужащим этой же бригады ВСУ – Дмитрию Павловскому и Эдуарду Петрову. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного Кодекса.Военнослужащим было инкриминировано жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных международным договором методов, а также убийство, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и покушение на убийство двух и более лиц по тем же мотивам."Следствием и судом установлено, что 08 марта 2022 года расчет в составе Ермоленко, Павловского и Петрова, находясь на огневой позиции, вблизи металлургического комбината им. Ильича в г. Мариуполе, выполняя приказы Алексея Казымова и иных вышестоящих командиров, произвели минометный обстрел территории посёлка Мирный Кальмиусского района г. Мариуполя ДНР. В результате попаданий и разрывов боеприпасов погиб мирный житель, а также ранена его сожительница", - сказано в официальном сообщении.По приговору суда Павловскому и Петрову назначены наказания в виде 24 лет лишения свободы каждому. Ермоленко с учётом ранее вынесенного приговора назначено 25 лет лишения свободы."Также Верховным судом Донецкой Народной Республики ранее осужденному к 17 годам лишения свободы Казымову А.А. путем совокупности приговоров назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - отметили в СК РФ.Незадолго до этого Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима Ранее сообщалось, что Мариуполь украсит новый Дом с часами на месте разрушенного

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новости, мариуполь, донецкая народная республика, россия, ск рф, всу, верховный суд, военные преступления, мирные жители, приговор