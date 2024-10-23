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Военнослужащие ВСУ осуждены за убийства мирных жителей Мариуполя
Военнослужащие ВСУ осуждены за убийства мирных жителей Мариуполя - 23.10.2024 Украина.ру
Военнослужащие ВСУ осуждены за убийства мирных жителей Мариуполя
Около четверти века в местах лишения свободы проведут военнослужащие украинской армии за убийства мирных жителей Мариуполя. Такое решение принял Верховным судом Донецкой Народной Республики, сообщает СК РФ.
2024-10-23T17:37
2024-10-23T17:37
2024-10-23T17:38
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Приговор судом вынесен командиру миномета 1 минометного взвода 36 отдельной бригады морской пехоты Евгению Ермоленко и двум военнослужащим этой же бригады ВСУ – Дмитрию Павловскому и Эдуарду Петрову. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного Кодекса.Военнослужащим было инкриминировано жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных международным договором методов, а также убийство, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и покушение на убийство двух и более лиц по тем же мотивам."Следствием и судом установлено, что 08 марта 2022 года расчет в составе Ермоленко, Павловского и Петрова, находясь на огневой позиции, вблизи металлургического комбината им. Ильича в г. Мариуполе, выполняя приказы Алексея Казымова и иных вышестоящих командиров, произвели минометный обстрел территории посёлка Мирный Кальмиусского района г. Мариуполя ДНР. В результате попаданий и разрывов боеприпасов погиб мирный житель, а также ранена его сожительница", - сказано в официальном сообщении.По приговору суда Павловскому и Петрову назначены наказания в виде 24 лет лишения свободы каждому. Ермоленко с учётом ранее вынесенного приговора назначено 25 лет лишения свободы."Также Верховным судом Донецкой Народной Республики ранее осужденному к 17 годам лишения свободы Казымову А.А. путем совокупности приговоров назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - отметили в СК РФ.Незадолго до этого Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима Ранее сообщалось, что Мариуполь украсит новый Дом с часами на месте разрушенного
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новости, мариуполь, донецкая народная республика, россия, ск рф, всу, верховный суд, военные преступления, мирные жители, приговор
Новости, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, СК РФ, ВСУ, Верховный Суд, Военные преступления, мирные жители, приговор
Военнослужащие ВСУ осуждены за убийства мирных жителей Мариуполя
17:37 23.10.2024 (обновлено: 17:38 23.10.2024)
Около четверти века в местах лишения свободы проведут военнослужащие украинской армии за убийства мирных жителей Мариуполя. Такое решение принял Верховным судом Донецкой Народной Республики, сообщает СК РФ.
Приговор судом вынесен командиру миномета 1 минометного взвода 36 отдельной бригады морской пехоты Евгению Ермоленко и двум военнослужащим этой же бригады ВСУ – Дмитрию Павловскому и Эдуарду Петрову. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного Кодекса.
Военнослужащим было инкриминировано жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных международным договором методов, а также убийство, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и покушение на убийство двух и более лиц по тем же мотивам.
"Следствием и судом установлено, что 08 марта 2022 года расчет в составе Ермоленко, Павловского и Петрова, находясь на огневой позиции, вблизи металлургического комбината им. Ильича в г. Мариуполе, выполняя приказы Алексея Казымова и иных вышестоящих командиров, произвели минометный обстрел территории посёлка Мирный
Кальмиусского района г. Мариуполя ДНР. В результате попаданий и разрывов боеприпасов погиб мирный житель, а также ранена его сожительница", - сказано в официальном сообщении.
По приговору суда Павловскому и Петрову назначены наказания в виде 24 лет лишения свободы каждому. Ермоленко с учётом ранее вынесенного приговора назначено 25 лет лишения свободы.
"Также Верховным судом Донецкой Народной Республики ранее осужденному к 17 годам лишения свободы Казымову А.А. путем совокупности приговоров назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - отметили в СК РФ.