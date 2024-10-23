Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии Повалий - 23.10.2024 Украина.ру
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Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии Повалий
Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии Повалий - 23.10.2024 Украина.ру
Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии Повалий
Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел иском Минюста о применении новых санкций в отношении певицы Таисии Повалий. По новому решению у артистки и бывшего депутата конфискуют недвижимость и права на девять песен.
2024-10-23T15:26
2024-10-23T15:26
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шоу-бизнес
украинская певица
певица
конфискация
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Власти Украины признали певицу Таисию Повалий "государственной изменницей". СБУ заочно предъявила певице соответствующее "подозрение" в феврале 2023 года.Певица продолжила концертную деятельность, вызывая свои успехом негативную реакцию сторонников киевского режима. На основании их доносов власти составили новые исковые требования и добились конфискации оставшегося на Украине имущества певицы.Согласно материалам суда, у Повалий конфискуют автомобиль немецкой марки, а также некие устройства украинского производства для отстрела патронов, снаряжённых резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.Нынешние власти Украины также заявили о конфискации у певицы Повалий прав на девять песен - "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Обниму тебя", "Доброе утро" и других. Об этом сказано в документах антикоррупционного суда, хотя певица не является чиновником или должностным лицом. Кроме того, у артистки отнимут семь земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3095 га, жилой дом площадью 442,8 кв. м и домовладение площадью 101 кв. м. Также наложен арест на еще один автомобиль немецкой марки и три устройства для отстрела.Ранее на эту тему: Три кинокамеры заграничных: Минюст Украины отбирает нажитое у Повалий. В том числе оружие Больше новостей дня в обзоре Провальный "план", успехи ВС РФ, украинский вопрос на БРИКС. Главное на Украине на 13:00 23 октября
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новости, украина, россия, повалий, сбу, эстрада, шоу-бизнес, украинская певица, певица, конфискация, репрессии, культура
Новости, Украина, Россия, Повалий, СБУ, эстрада, шоу-бизнес, украинская певица, певица, конфискация, репрессии, культура

Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии Повалий

15:26 23.10.2024
 
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© РИА Новости . Андрей Александров
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Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел иском Минюста о применении новых санкций в отношении певицы Таисии Повалий. По новому решению у артистки и бывшего депутата конфискуют недвижимость и права на девять песен.
Власти Украины признали певицу Таисию Повалий "государственной изменницей". СБУ заочно предъявила певице соответствующее "подозрение" в феврале 2023 года.
Певица продолжила концертную деятельность, вызывая свои успехом негативную реакцию сторонников киевского режима. На основании их доносов власти составили новые исковые требования и добились конфискации оставшегося на Украине имущества певицы.
Согласно материалам суда, у Повалий конфискуют автомобиль немецкой марки, а также некие устройства украинского производства для отстрела патронов, снаряжённых резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.
Нынешние власти Украины также заявили о конфискации у певицы Повалий прав на девять песен - "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Обниму тебя", "Доброе утро" и других. Об этом сказано в документах антикоррупционного суда, хотя певица не является чиновником или должностным лицом.
Кроме того, у артистки отнимут семь земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3095 га, жилой дом площадью 442,8 кв. м и домовладение площадью 101 кв. м. Также наложен арест на еще один автомобиль немецкой марки и три устройства для отстрела.
Ранее на эту тему: Три кинокамеры заграничных: Минюст Украины отбирает нажитое у Повалий. В том числе оружие
Больше новостей дня в обзоре Провальный "план", успехи ВС РФ, украинский вопрос на БРИКС. Главное на Украине на 13:00 23 октября
 
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