https://ukraina.ru/20241023/1058309395.html

Самосожжение Польши: что стоит за новым приступом русофобии и шпиономании

Самосожжение Польши: что стоит за новым приступом русофобии и шпиономании - 23.10.2024 Украина.ру

Самосожжение Польши: что стоит за новым приступом русофобии и шпиономании

Польша продолжает нагнетать напряженность в отношениях с РФ. Теперь речь идет ни много ни мало как о возможной высылки российского посла. Повод – поимка некоторое время назад "диверсанта", который будто бы устроил поджоги во Вроцлаве по приказу спецслужб России

2024-10-23T17:25

2024-10-23T17:25

2024-10-23T17:25

эксклюзив

польша

россия

пожар

туск дональд

сикорский

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Польша в огнеВ этом году в Польше было зафиксировано несколько крупных пожаров. В мае в городе Семяновице-Сленске Силезского воеводства огонь охватил свалку химических отходов. По сообщениям СМИ, там хранилось 5 тыс. тонн химотходов, а также пластиковые отходы. Пожар распространился на всю территорию свалки.В том же месяце власти сообщили, что во Вроцлаве была пресечена попытка поджога завода по производству красок, рядом с которым находится химический завод. Примерно в это же время в разных частях Польши было зафиксировано еще несколько крупных пожаров: сгорел торговый центр, автобусный парк, частично выгорела одна из школ и т.д.Польские правоохранительные органы почему-то решили, что такая череда не может быть просто совпадением. Начались аресты. Всего весной было задержано 9 человек – граждан РФ, Украины и Польши.Премьер Дональд Туск объявил, что все они – "наемные люди" или "люди из криминального мира", которые якобы действовали "по заказу" из России.С подачи главы правительства Польши деятельность поджигателей приобрела чуть ли не всеевропейский размах. Туск заявил, что по той же схеме будто бы произошел пожар на складе ИКЕА в Литве, также он упомянул и о других "диверсиях" с этой прибалтийской стране.Премьер Польши заявил тогда, что идет "масштабная операция", чтобы купировать эту угрозу, а также консультации с "соседями и союзниками".Какие цели преследовали поджигатели этими пожарами, какой прок российским спецслужбам от сгоревшего польского ТЦ или огня на местной свалке – остается загадкой до сего момента.Консульство - вонНа днях власти Польши, решив видимо, что история с пожарами почти затухла, подбросили дровишек и объявили, что задержали еще одного поджигателя. Во вторник, 22 октября, министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью телеканалу TVN заявил, что задержан еще один "диверсант", причастный к поджогу во Вроцлаве."Арестованный диверсант признал, что действовал по приказу российских спецслужб, которые поручили ему устроить поджоги во Вроцлаве", - рассказал глава польского МИД.Он добавил, что подобные поджоги прошли "по всей Европе" и что полякам известно о новых аналогичных планах, которые якобы есть у России.В тот же день Сикорский обнародовал решение закрыть российское консульство в Познани."Я принял решение отозвать согласие на функционирование консульства Российской Федерации в Познани. Персонал консульства будет признан лицами, чье пребывание на территории Польши нежелательно", - заявил он.Данный шаг он обосновал "гибридной войной", которую будто бы ведет против его страны РФ.Поджигатели: кто ониКаких-либо деталей по резонансным поджогам и того, кто их совершил, что за "диверсантов" поймали польские спецслужбы местные власти не приводят.Не приводят они их, скорее всего, по причине того, что предъявить что-нибудь мало-мальски вменяемое и нечего.В марте этого года в Польше прогремел скандал с одним из украинцев, на которого полиция того самого Вроцлава хотела повесить аж 26 нераскрытых преступлений, чтобы поднять собственные показатели и выслужиться перед начальством.В поле зрения полиция Вроцлава попал гражданин Украины по имени Сергей. Его поймали за попыткой взлома автомобиля. Выяснилось, что у мужчины есть психические отклонения, однако в рапорте об этом упоминать не стали, поэтому на психиатрическую экспертизу он отправлен не был.Вместо этого стражи порядка решили воспользоваться этим и предложили украинцу в обмен на хот-дог подписать признание в почти трех десятках преступлений. Ничего не подозревавший задержанный согласился и подписал все бумаги. Ему дали три года тюрьмы.Пролить свет на эту историю смогли польские журналисты, которые провели собственное расследование. Началась служебная проверка.Наверняка кастинг на роль "российских диверсантов-поджигателей" проходил каким-то схожим образом.Высылать или не высылатьВслед за закрытием консульства в Познани, в Польше пошли разговоры о возможной высылке российского посла. В настоящий момент эту должность занимает Сергей Андреев."Если мы вышлем посла, они, конечно, сделают то же самое. Пока этого не произошло, но если диверсии будут продолжаться, этого нельзя исключать", - заявил министр Сикорский.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова у себя в телеграм-канале напомнила, что посол Андреев уже подвергался нападению в этой стране, когда 9 мая он хотел возложить цветы к памятнику советским воинам, освобождавших Польшу.Она обратила внимание, что наряду с этим Сикорский заявляет, что Варшава не будет требовать от Германии выплаты репараций за причиненный в годы Второй мировой войны ущерб.По последней информацией, Сикорский и его МИД все же пока не планируют высылать российского посла.Зачем это ПольшеБыть сегодня европейским государством, против которого РФ не ведет "гибридную войну" - это как-то неприлично. Вот и выискивают поляки диверсантов, списывают бытовые пожары и собственных пироманов на происки "российских агентов". Громче всех скулят и набивают себе цену прибалты, не отстает, как видим, и Польша.Антироссийская истерия нуждается в постоянной подпитке, атмосфера угрозы из-за рубежа обязательно должна рано или поздно разродиться конкретными примерами. Сегодня это поджоги, завтра произойдет какой-нибудь взрыв на военном складе, а там, глядишь, и найдут кого-нибудь в предсмертных судорогах с боевым отравляющим веществом на устах. Все, естественно, спишут на Россию.Специфика нынешнего момента в том, что уже не нужно даже предъявлять каких-либо доказательств, сводить концы с концами и придавать этим историям хоть какой-то оттенок реализма. Европейский обыватель проглотит и так.Русофобия – едва ли не главный сегодняшний актив ряда европейских стран. Его продают на экспорт и скармливают внутреннему потребителю. Политиканы делают себе карьеры, силовики проедают очередные бюджеты в неустанной охоте за "диверсантами".В дураках остается лишь рядовой европейский обыватель, которому вместо решения насущных социально-экономических проблем предлагают довольствоваться очередными сказками про злых русских. О том, как Украина может использовать Польшу для войны с РФ - в материале издания Украина.ру Алексей Живов: России нельзя расслабляться и нужно внимательно следить за "Украинским легионом" в Польше

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Павел Котов

эксклюзив, польша, россия, пожар, туск дональд, сикорский