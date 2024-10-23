Москва и Тегеран договорятся о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве - 23.10.2024 Украина.ру
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Москва и Тегеран договорятся о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве
Москва и Тегеран договорятся о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве - 23.10.2024 Украина.ру
Москва и Тегеран договорятся о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном будет подписан. Об этом 23 октября на саммите БРИКС в Казани заявил Владимир Путин
2024-10-23T16:59
2024-10-23T16:59
новости
россия
москва
владимир путин
брикс
иран
стратегии
партнерство
национальные интересы
геополитика
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Российский президент провёл встречу с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в рамках саммита БРИКС. Владимир Путин отметил, что Москва проводит курс на всемерное укрепление взаимных связей с исламской республикой и связи эти сейчас на подъёме."Скоро мы сможем закрепить достигнутые результаты новым большим межгосударственным договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном", - заявил Путин.Накануне, 22 октября президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой заявил, что Москва развивает всеобъемлющее стратегическое партнёрство с этой страной и придаёт особое значение укреплению отношений со странами Африки. Подробности в публикации "Особое значение": Путин рассказал о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с ЮАР Также 22 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подразумевает углубленное сотрудничество во всех областях, включая обеспечение безопасности двух стран. Подробности в публикации В Северной Корее отреагировали на обвинения в отправке своих солдат на СВО До этого, 3 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения Росси и Китая вышли на беспрецедентный уровень и российско-китайское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие демонстрируют абсолютную устойчивость и зрелость, продолжая способствовать комплексному развитию двух стран. Подробности в публикации Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечная
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новости, россия, москва, владимир путин, брикс, иран, стратегии, партнерство, национальные интересы, геополитика, международные отношения
Новости, Россия, Москва, Владимир Путин, БРИКС, Иран, стратегии, партнерство, национальные интересы, геополитика, международные отношения

Москва и Тегеран договорятся о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве

16:59 23.10.2024
 
© Илья Питалев Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Церемония встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС
Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Церемония встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС
© Илья Питалев
Читать в
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном будет подписан. Об этом 23 октября на саммите БРИКС в Казани заявил Владимир Путин
Российский президент провёл встречу с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в рамках саммита БРИКС. Владимир Путин отметил, что Москва проводит курс на всемерное укрепление взаимных связей с исламской республикой и связи эти сейчас на подъёме.
"Скоро мы сможем закрепить достигнутые результаты новым большим межгосударственным договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном", - заявил Путин.
Накануне, 22 октября президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой заявил, что Москва развивает всеобъемлющее стратегическое партнёрство с этой страной и придаёт особое значение укреплению отношений со странами Африки. Подробности в публикации "Особое значение": Путин рассказал о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с ЮАР
Также 22 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подразумевает углубленное сотрудничество во всех областях, включая обеспечение безопасности двух стран. Подробности в публикации В Северной Корее отреагировали на обвинения в отправке своих солдат на СВО
До этого, 3 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения Росси и Китая вышли на беспрецедентный уровень и российско-китайское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие демонстрируют абсолютную устойчивость и зрелость, продолжая способствовать комплексному развитию двух стран. Подробности в публикации Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечная
 
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