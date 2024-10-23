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Москва и Тегеран договорятся о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве

Москва и Тегеран договорятся о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве - 23.10.2024 Украина.ру

Москва и Тегеран договорятся о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном будет подписан. Об этом 23 октября на саммите БРИКС в Казани заявил Владимир Путин

2024-10-23T16:59

2024-10-23T16:59

2024-10-23T16:59

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Российский президент провёл встречу с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в рамках саммита БРИКС. Владимир Путин отметил, что Москва проводит курс на всемерное укрепление взаимных связей с исламской республикой и связи эти сейчас на подъёме."Скоро мы сможем закрепить достигнутые результаты новым большим межгосударственным договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном", - заявил Путин.Накануне, 22 октября президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой заявил, что Москва развивает всеобъемлющее стратегическое партнёрство с этой страной и придаёт особое значение укреплению отношений со странами Африки. Подробности в публикации "Особое значение": Путин рассказал о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с ЮАР Также 22 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подразумевает углубленное сотрудничество во всех областях, включая обеспечение безопасности двух стран. Подробности в публикации В Северной Корее отреагировали на обвинения в отправке своих солдат на СВО До этого, 3 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения Росси и Китая вышли на беспрецедентный уровень и российско-китайское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие демонстрируют абсолютную устойчивость и зрелость, продолжая способствовать комплексному развитию двух стран. Подробности в публикации Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечная

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