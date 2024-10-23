Москва и Тегеран договорятся о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве
© Илья Питалев Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Церемония встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС
© Илья Питалев
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном будет подписан. Об этом 23 октября на саммите БРИКС в Казани заявил Владимир Путин
Российский президент провёл встречу с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в рамках саммита БРИКС. Владимир Путин отметил, что Москва проводит курс на всемерное укрепление взаимных связей с исламской республикой и связи эти сейчас на подъёме.
"Скоро мы сможем закрепить достигнутые результаты новым большим межгосударственным договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном", - заявил Путин.
Накануне, 22 октября президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой заявил, что Москва развивает всеобъемлющее стратегическое партнёрство с этой страной и придаёт особое значение укреплению отношений со странами Африки. Подробности в публикации "Особое значение": Путин рассказал о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с ЮАР
Также 22 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подразумевает углубленное сотрудничество во всех областях, включая обеспечение безопасности двух стран. Подробности в публикации В Северной Корее отреагировали на обвинения в отправке своих солдат на СВО
До этого, 3 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения Росси и Китая вышли на беспрецедентный уровень и российско-китайское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие демонстрируют абсолютную устойчивость и зрелость, продолжая способствовать комплексному развитию двух стран. Подробности в публикации Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечная