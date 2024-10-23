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"То, о чем люди на Западе понятия не имеют" - бразильский журналист Эскобар о Москве
"То, о чем люди на Западе понятия не имеют" - бразильский журналист Эскобар о Москве - 23.10.2024 Украина.ру
"То, о чем люди на Западе понятия не имеют" - бразильский журналист Эскобар о Москве
Россия демонстрирует то, что давно утрачено на Западе. Об этом заявил бразильский журналист Пепе Эскобар.
2024-10-23T16:07
2024-10-23T16:07
2024-10-23T16:07
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"Хожу в парк "Зарядье" или в центре вокруг Кремля поздно ночью. Я живу рядом, в 15 минутах от "Зарядья". Так что я всегда гуляю по центру. Я никогда не беру такси в центре. Я всегда гуляю, прекрасный город. Всё чисто, всё работает. Это фантастика! Это то, о чем люди на западе понятия не имеют", - сообщил Эскобар с полей саммита БРИКС.Его мнение в рубрике "Москва глазами..." опубликовал телеграм-канал "Московские новости". Также канал опубликовал видеозапись мужчины, который в это время решил искупаться в Москве-реке.Ранее на эту тему: Американист: Тысячи иммигрантов хлынут с Запада в Россию, если предоставить им эту возможность
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, россия, кремль, брикс, туристы, бразилия, социальная инфраструктура
Новости, Запад, Россия, Кремль, БРИКС, туристы, Бразилия, социальная инфраструктура
"То, о чем люди на Западе понятия не имеют" - бразильский журналист Эскобар о Москве
Россия демонстрирует то, что давно утрачено на Западе. Об этом заявил бразильский журналист Пепе Эскобар.