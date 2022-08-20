Глава ДНР Пушилин рассказал, когда в республике проведут референдум - 20.08.2022 Украина.ру
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Глава ДНР Пушилин рассказал, когда в республике проведут референдум
Глава ДНР Пушилин рассказал, когда в республике проведут референдум - 20.08.2022 Украина.ру
Глава ДНР Пушилин рассказал, когда в республике проведут референдум
Референдум в ДНР планируют проводить только после выхода союзных войск на конституционные границы республики, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру
2022-08-20T07:00
2022-08-20T07:00
днр
референдум
новости
россия
всу
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Ранее в СМИ сообщалось, что в ДНР начали подготавливаться к проведению референдума о вхождении в состав России.По его мнению, чтобы обезопасить города республики от ВСУ с учетом дальности нового американского вооружения, придется значительно отодвигать их линию соприкосновения от границ ДНР.Ключевая задача российских войск – обезопасить все города и села Донбасса, в том числе и освобожденные, а этого можно достичь только путем демилитаризации и денацификации Украины, заключил Пушилин.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037728016.html
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днр, референдум, новости, россия, всу
ДНР, референдум, Новости, Россия, ВСУ

Глава ДНР Пушилин рассказал, когда в республике проведут референдум

07:00 20.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрощание с командиром батальона "Спарта" В. Жогой в Донецке
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Референдум в ДНР планируют проводить только после выхода союзных войск на конституционные границы республики, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру
Ранее в СМИ сообщалось, что в ДНР начали подготавливаться к проведению референдума о вхождении в состав России.
Мы собираемся проводить референдум только после выхода на конституционные границы Республики. Очевидно, что он должен пройти по всей территории ДНР: мы всем гражданам должны предоставить возможность выразить это долгожданное право на волеизъявление быть в составе Российской Федерации.
Денис Пушилин интервью
Денис Пушилин
глава ДНР
По его мнению, чтобы обезопасить города республики от ВСУ с учетом дальности нового американского вооружения, придется значительно отодвигать их линию соприкосновения от границ ДНР.
Ключевая задача российских войск – обезопасить все города и села Донбасса, в том числе и освобожденные, а этого можно достичь только путем демилитаризации и денацификации Украины, заключил Пушилин.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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