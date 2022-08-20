https://ukraina.ru/20220820/1037864939.html
Глава ДНР Пушилин рассказал, когда в республике проведут референдум
Глава ДНР Пушилин рассказал, когда в республике проведут референдум - 20.08.2022 Украина.ру
Глава ДНР Пушилин рассказал, когда в республике проведут референдум
Референдум в ДНР планируют проводить только после выхода союзных войск на конституционные границы республики, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру
2022-08-20T07:00
2022-08-20T07:00
2022-08-20T07:00
днр
референдум
новости
россия
всу
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Ранее в СМИ сообщалось, что в ДНР начали подготавливаться к проведению референдума о вхождении в состав России.По его мнению, чтобы обезопасить города республики от ВСУ с учетом дальности нового американского вооружения, придется значительно отодвигать их линию соприкосновения от границ ДНР.Ключевая задача российских войск – обезопасить все города и села Донбасса, в том числе и освобожденные, а этого можно достичь только путем демилитаризации и денацификации Украины, заключил Пушилин.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037728016.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
днр, референдум, новости, россия, всу
ДНР, референдум, Новости, Россия, ВСУ
Глава ДНР Пушилин рассказал, когда в республике проведут референдум
Референдум в ДНР планируют проводить только после выхода союзных войск на конституционные границы республики, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру
Ранее в СМИ сообщалось, что в ДНР начали подготавливаться к проведению референдума о вхождении в состав России.
Мы собираемся проводить референдум только после выхода на конституционные границы Республики. Очевидно, что он должен пройти по всей территории ДНР: мы всем гражданам должны предоставить возможность выразить это долгожданное право на волеизъявление быть в составе Российской Федерации.
По его мнению, чтобы обезопасить города республики от ВСУ с учетом дальности нового американского вооружения, придется значительно отодвигать их линию соприкосновения от границ ДНР.
Ключевая задача российских войск – обезопасить все города и села Донбасса, в том числе и освобожденные, а этого можно достичь только путем демилитаризации и денацификации Украины, заключил Пушилин.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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