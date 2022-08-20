https://ukraina.ru/20220820/1037864939.html

Глава ДНР Пушилин рассказал, когда в республике проведут референдум

Глава ДНР Пушилин рассказал, когда в республике проведут референдум - 20.08.2022 Украина.ру

Глава ДНР Пушилин рассказал, когда в республике проведут референдум

Референдум в ДНР планируют проводить только после выхода союзных войск на конституционные границы республики, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью Украина.ру

2022-08-20T07:00

2022-08-20T07:00

2022-08-20T07:00

днр

референдум

новости

россия

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/77/1033717767_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_cf0edd369afaf9d59bee5b9c4092aa2c.jpg

Ранее в СМИ сообщалось, что в ДНР начали подготавливаться к проведению референдума о вхождении в состав России.По его мнению, чтобы обезопасить города республики от ВСУ с учетом дальности нового американского вооружения, придется значительно отодвигать их линию соприкосновения от границ ДНР.Ключевая задача российских войск – обезопасить все города и села Донбасса, в том числе и освобожденные, а этого можно достичь только путем демилитаризации и денацификации Украины, заключил Пушилин.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037728016.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

днр, референдум, новости, россия, всу