https://ukraina.ru/20220820/1037853783.html

Норин объяснил причины затягивания спецоперации

Норин объяснил причины затягивания спецоперации - 20.08.2022 Украина.ру

Норин объяснил причины затягивания спецоперации

Спецоперация длится продолжительное время, в частности, потому что уровень военных усилий РФ и Украины несравним. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин

2022-08-20T06:00

2022-08-20T06:00

2022-08-20T06:00

спецоперация

новости

евгений норин

всу

мобилизация

нато

запад

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Он напомнил, что киевский режим проводит массовую мобилизацию, а Россия её не объявляет по политическим причинам.По словам историка, по этой причине Россия ограничится пополнением недостающих войск путём набора добровольцев, мобилизация возможна, только если в конфликт напрямую вмешается НАТО.Среди других причин затягивания спецоперации Норин назвал многолетнюю подготовку к военным действиям со стороны ВСУ и поставки на Украину вооружений и боеприпасов западными странами.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220817/1037765718.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, евгений норин, всу, мобилизация, нато, запад