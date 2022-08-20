Норин объяснил причины затягивания спецоперации - 20.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Норин объяснил причины затягивания спецоперации
Норин объяснил причины затягивания спецоперации - 20.08.2022 Украина.ру
Норин объяснил причины затягивания спецоперации
Спецоперация длится продолжительное время, в частности, потому что уровень военных усилий РФ и Украины несравним. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
2022-08-20T06:00
2022-08-20T06:00
спецоперация
новости
евгений норин
всу
мобилизация
нато
запад
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Он напомнил, что киевский режим проводит массовую мобилизацию, а Россия её не объявляет по политическим причинам.По словам историка, по этой причине Россия ограничится пополнением недостающих войск путём набора добровольцев, мобилизация возможна, только если в конфликт напрямую вмешается НАТО.Среди других причин затягивания спецоперации Норин назвал многолетнюю подготовку к военным действиям со стороны ВСУ и поставки на Украину вооружений и боеприпасов западными странами.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037765718.html
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новости, евгений норин, всу, мобилизация, нато, запад
Спецоперация, Новости, Евгений Норин, ВСУ, мобилизация, НАТО, Запад

Норин объяснил причины затягивания спецоперации

06:00 20.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Спецоперация длится продолжительное время, в частности, потому что уровень военных усилий РФ и Украины несравним. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
Он напомнил, что киевский режим проводит массовую мобилизацию, а Россия её не объявляет по политическим причинам.

Мобилизация у нас может быть объявлена только в случае экзистенциальной угрозы, если боевые действия будут идти внутри России. Потому что это чревато серьёзными внутриполитическими последствиями

Евгений Норин
Евгений Норин
Военный историк
По словам историка, по этой причине Россия ограничится пополнением недостающих войск путём набора добровольцев, мобилизация возможна, только если в конфликт напрямую вмешается НАТО.
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Среди других причин затягивания спецоперации Норин назвал многолетнюю подготовку к военным действиям со стороны ВСУ и поставки на Украину вооружений и боеприпасов западными странами.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиЕвгений НоринВСУмобилизацияНАТОЗапад
 
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