Норин объяснил причины затягивания спецоперации
Спецоперация длится продолжительное время, в частности, потому что уровень военных усилий РФ и Украины несравним. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
Он напомнил, что киевский режим проводит массовую мобилизацию, а Россия её не объявляет по политическим причинам.
Мобилизация у нас может быть объявлена только в случае экзистенциальной угрозы, если боевые действия будут идти внутри России. Потому что это чревато серьёзными внутриполитическими последствиями
По словам историка, по этой причине Россия ограничится пополнением недостающих войск путём набора добровольцев, мобилизация возможна, только если в конфликт напрямую вмешается НАТО.
17 августа, 13:30В Одессе организовали схему по уклонению от мобилизацииВ Одессе сотрудники военкоматов, врачебных комиссий и правоохранительных органов организовали схему по продаже "билетов за границу" для мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины 17 августа
Среди других причин затягивания спецоперации Норин назвал многолетнюю подготовку к военным действиям со стороны ВСУ и поставки на Украину вооружений и боеприпасов западными странами.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.