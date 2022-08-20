“В Европе давно такого не было”: эксперт о военных действиях на Украине
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Масштабы военных действий на Украине превосходят все остальные конфликты, случавшиеся за последние десятилетия на постсоветском пространстве и в Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
Нынешние боевые действия являются крупнейшими и по количеству задействованных людей, и по длине линии боевого соприкосновения, и по числу вовлечённого в конфликт граждансково населения, отметил он.
Даже Балканы не были такой размашистой войной ни по интенсивности боевых действий, ни по числу участников. По числу жертв мы их, слава Богу, пока не догнали. Но боюсь, что имеем все шансы обогнать
В ходе интервью эксперт обрушился на “негодяев и придурков, которые рассказывали, что Киев будет взят за 96 часов”. Другие эксперты понимали, что боевые действия будут жестокими, но ошиблись, считая, что по этой причине их удастся избежать, рассказал Норин.
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Полный текст интервью можно прочитать здесь.