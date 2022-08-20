“В Европе давно такого не было”: эксперт о военных действиях на Украине - 20.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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“В Европе давно такого не было”: эксперт о военных действиях на Украине
“В Европе давно такого не было”: эксперт о военных действиях на Украине - 20.08.2022 Украина.ру
“В Европе давно такого не было”: эксперт о военных действиях на Украине
Масштабы военных действий на Украине превосходят все остальные конфликты, случавшиеся за последние десятилетия на постсоветском пространстве и в Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
2022-08-20T05:45
2022-08-20T05:45
спецоперация
новости
евгений норин
европа
военные действия
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Нынешние боевые действия являются крупнейшими и по количеству задействованных людей, и по длине линии боевого соприкосновения, и по числу вовлечённого в конфликт граждансково населения, отметил он.В ходе интервью эксперт обрушился на “негодяев и придурков, которые рассказывали, что Киев будет взят за 96 часов”. Другие эксперты понимали, что боевые действия будут жестокими, но ошиблись, считая, что по этой причине их удастся избежать, рассказал Норин.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, евгений норин, европа, военные действия
Спецоперация, Новости, Евгений Норин, Европа, Военные действия

“В Европе давно такого не было”: эксперт о военных действиях на Украине

05:45 20.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Масштабы военных действий на Украине превосходят все остальные конфликты, случавшиеся за последние десятилетия на постсоветском пространстве и в Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
Нынешние боевые действия являются крупнейшими и по количеству задействованных людей, и по длине линии боевого соприкосновения, и по числу вовлечённого в конфликт граждансково населения, отметил он.

Даже Балканы не были такой размашистой войной ни по интенсивности боевых действий, ни по числу участников. По числу жертв мы их, слава Богу, пока не догнали. Но боюсь, что имеем все шансы обогнать

Евгений Норин
Евгений Норин
Военный историк
В ходе интервью эксперт обрушился на “негодяев и придурков, которые рассказывали, что Киев будет взят за 96 часов”. Другие эксперты понимали, что боевые действия будут жестокими, но ошиблись, считая, что по этой причине их удастся избежать, рассказал Норин.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 07:30
"Войны без потерь не бывает": Рожин объяснил, когда россияне узнают о числе погибших в СВОРеальные потери сторон будут известны после окончания СВО в рамках различных демографических исследований, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиЕвгений НоринЕвропаВоенные действия
 
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Заголовок открываемого материала
05:45“В Европе давно такого не было”: эксперт о военных действиях на Украине
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