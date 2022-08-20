“В Европе давно такого не было”: эксперт о военных действиях на Украине

"Войны без потерь не бывает": Рожин объяснил, когда россияне узнают о числе погибших в СВО

Реальные потери сторон будут известны после окончания СВО в рамках различных демографических исследований, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру