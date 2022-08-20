"Милые бранятся - только тешатся: эксперт об обиде беглых оппозиционеров из РФ на Украину - 20.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220820/1037822580.html
"Милые бранятся - только тешатся: эксперт об обиде беглых оппозиционеров из РФ на Украину
"Милые бранятся - только тешатся: эксперт об обиде беглых оппозиционеров из РФ на Украину - 20.08.2022 Украина.ру
"Милые бранятся - только тешатся: эксперт об обиде беглых оппозиционеров из РФ на Украину
Российские оппозиционные деятели, проживающие в Эстонии и Латвии, проявили солидарность с преступными действиями киевского режима. Об этом рассказал политолог и правозащитник Дмитрий Линтер в интервью изданию Украина.ру
2022-08-20T04:30
2022-08-20T04:30
новости
латвия
эстония
владимир зеленский
оппозиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103209/29/1032092908_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec369bcca899e26d8e2c82285877b3e4.jpg
В частности, они поддерживают обстрелы и минирование Донецка, от которого страдает мирное население, объяснил он.Что касается возмущения некоторых проживающих за рубежом российских оппозиционеров призывом Владимира Зеленского к высылке всех граждан России с территории других государств, то отношение к ним Линтер выразил поговоркой "милые бранятся – только тешатся".Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037312363.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103209/29/1032092908_103:0:1810:1280_1920x0_80_0_0_733ce06ff99a6b69e8fd779acaccf21c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, латвия, эстония, владимир зеленский, оппозиция
Новости, Латвия, Эстония, Владимир Зеленский, оппозиция

"Милые бранятся - только тешатся: эксперт об обиде беглых оппозиционеров из РФ на Украину

04:30 20.08.2022
 
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
Читать в
Российские оппозиционные деятели, проживающие в Эстонии и Латвии, проявили солидарность с преступными действиями киевского режима. Об этом рассказал политолог и правозащитник Дмитрий Линтер в интервью изданию Украина.ру
В частности, они поддерживают обстрелы и минирование Донецка, от которого страдает мирное население, объяснил он.
Пионерские чтения журнала Русский пионер - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 16:24
"Лишить гражданства и запретить въезд": российский журналист высказался о МакаревичеЖурналист Михаил Шахназаров призвал лишить музыканта Андрея Макаревича российского гражданства и запретить ему въезд на территорию России на 50 лет, сообщает издательство "Слово и дело" 4 августа
Что касается возмущения некоторых проживающих за рубежом российских оппозиционеров призывом Владимира Зеленского к высылке всех граждан России с территории других государств, то отношение к ним Линтер выразил поговоркой "милые бранятся – только тешатся".

Представители российской оппозиции – такие же преступники, как правительства и власть прибалтийских государств

Дмитрий Линтер
Политолог и правозащитник
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиЛатвияЭстонияВладимир Зеленскийоппозиция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45“В Европе давно такого не было”: эксперт о военных действиях на Украине
05:30"Закат начался 24 февраля": эксперт о том, когда закончится гегемония США и их союзников
05:15"Придаток к технике": Пургин рассказал, с кем на самом деле воюет РФ на Украине
05:00Экс-депутат Рады: без горькой правды Россию ждет участь СССР
04:45"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток"
04:30"Милые бранятся - только тешатся: эксперт об обиде беглых оппозиционеров из РФ на Украину
04:15ЗАЭС может взорваться и без обстрелов – Царев
04:00Правозащитник: России необходимо поддержать здоровые силы в Прибалтике
23:53Бывший мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области
23:41Выпускникам из Изюма выдали аттестаты российского образца
23:26МИД Великобритании: У России нет морального права присутствовать на G20
22:59Российская ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС
22:52Запрет выдачи шенгенских виз гражданам России не поддержали в Греции и Кипре
22:21США выделит Украине военную помощь еще на 775 миллионов долларов
22:14Пушилин рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии
21:42"Газпром" остановит прокачку газа по "Северному потоку"
18:59Свыше 50 тонн гуманитарной помощи отправили в Мариуполь из Санкт-Петербурга
18:46Проблема Запорожской АЭС, строители из КНДР. Итоги 19 августа на Украине
18:39Троих нардепов от "Слуги народа" могут осудить за ложную информацию в декларациях
18:29Глава немецкой контрразведки: Россия распространяет ложную информацию о "газовом кризисе"
Лента новостейМолния