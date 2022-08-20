https://ukraina.ru/20220820/1037822580.html

"Милые бранятся - только тешатся: эксперт об обиде беглых оппозиционеров из РФ на Украину

"Милые бранятся - только тешатся: эксперт об обиде беглых оппозиционеров из РФ на Украину - 20.08.2022 Украина.ру

"Милые бранятся - только тешатся: эксперт об обиде беглых оппозиционеров из РФ на Украину

Российские оппозиционные деятели, проживающие в Эстонии и Латвии, проявили солидарность с преступными действиями киевского режима. Об этом рассказал политолог и правозащитник Дмитрий Линтер в интервью изданию Украина.ру

2022-08-20T04:30

2022-08-20T04:30

2022-08-20T04:30

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В частности, они поддерживают обстрелы и минирование Донецка, от которого страдает мирное население, объяснил он.Что касается возмущения некоторых проживающих за рубежом российских оппозиционеров призывом Владимира Зеленского к высылке всех граждан России с территории других государств, то отношение к ним Линтер выразил поговоркой "милые бранятся – только тешатся".Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220804/1037312363.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, латвия, эстония, владимир зеленский, оппозиция