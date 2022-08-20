https://ukraina.ru/20220820/1037822580.html
"Милые бранятся - только тешатся: эксперт об обиде беглых оппозиционеров из РФ на Украину
"Милые бранятся - только тешатся: эксперт об обиде беглых оппозиционеров из РФ на Украину - 20.08.2022 Украина.ру
"Милые бранятся - только тешатся: эксперт об обиде беглых оппозиционеров из РФ на Украину
Российские оппозиционные деятели, проживающие в Эстонии и Латвии, проявили солидарность с преступными действиями киевского режима. Об этом рассказал политолог и правозащитник Дмитрий Линтер в интервью изданию Украина.ру
2022-08-20T04:30
2022-08-20T04:30
2022-08-20T04:30
новости
латвия
эстония
владимир зеленский
оппозиция
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В частности, они поддерживают обстрелы и минирование Донецка, от которого страдает мирное население, объяснил он.Что касается возмущения некоторых проживающих за рубежом российских оппозиционеров призывом Владимира Зеленского к высылке всех граждан России с территории других государств, то отношение к ним Линтер выразил поговоркой "милые бранятся – только тешатся".Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037312363.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, латвия, эстония, владимир зеленский, оппозиция
Новости, Латвия, Эстония, Владимир Зеленский, оппозиция
"Милые бранятся - только тешатся: эксперт об обиде беглых оппозиционеров из РФ на Украину
Российские оппозиционные деятели, проживающие в Эстонии и Латвии, проявили солидарность с преступными действиями киевского режима. Об этом рассказал политолог и правозащитник Дмитрий Линтер в интервью изданию Украина.ру