https://ukraina.ru/20220816/1037731945.html

Дмитрий Линтер: Власти Прибалтики скрыто объявили войну России и русским

Дмитрий Линтер: Власти Прибалтики скрыто объявили войну России и русским - 16.08.2022 Украина.ру

Дмитрий Линтер: Власти Прибалтики скрыто объявили войну России и русским

Украина.ру, 16.08.2022

2022-08-16T15:58

2022-08-16T15:58

2022-08-16T15:58

интервью

эстония

латвия

рига

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Политолог Дмитрий Линтер прокомментировал изданию Украина.ру намерение властей Латвии и Эстонии снести на своей территории советские памятники, связанные с памятью о Великой Отечественной войне. - Дмитрий, есть версия, что власти Латвии и Эстонии, где живут крупные русские общины, начав сейчас уничтожать советские памятники и запрещать все русское, хотят в итоге избавиться от своих русских сограждан. И, воспользовавшись отрицательным отношением к спецоперации в ЕС, выдавить их из Латвии и Эстонии. Ты с этим согласен?- Я вижу следующее. Это линия, которая была провозглашена еще в начале девяностых годов – дерусификация, уничтожение любых русских, прорусских или околорусских символов, уничтожение любого смыслового наполнения памятников, культурных феноменов, моментов, способных повлиять на сознание людей, проживающих на территории Прибалтики.Пока они уничтожают, и не могут уничтожить, то, что было создано Россией на протяжении последних трехсот лет. Напомню, с XVIII по XX век Эстония, Латвия и частично Литва были в составе Российской империи. Конечно, они не могут сейчас уничтожить дореволюционные памятники. Но памятники, касающиеся Великой Отечественной войны, прибалтами будут уничтожены все.Им все равно, сколько будет пролито крови, сколько будет убито русских людей при защите того же памятника Т-34 в Нарве, который сносится сейчас в Нарве, или того же памятника воинам-освободителям, который хотят уничтожить в Риге.Цель простая: кровь хоть и гуще, чем вода, но русская кровь для эстонцев и латышей, литовцев, не значит ничего. Они уже полностью вовлеклись в военный конфликт на Украине, они полностью считают себя участниками этого военного конфликта.Они считают себя в праве, моральном и военном, уничтожать советские военные памятники, перелопачивать сознание людей, и почти всех несогласных (в любой форме несогласия) сразу же определять в тюрьму на многолетнее заключение.Это военные действия в отношении гражданского населения, граждан собственной страны и в отношении тех людей, которые в силу разных причин связаны тем или иным образом с Эстонией, Латвией, Литвой.Напомню, Эстония и Латвия вообще объявили Россию террористическим государством. За этим следуют силовые действия, направленные на уничтожение любого российского или прорусского влияния. Именно специальными силовыми способами.То есть, фактически силы безопасности Латвии и Эстонии объявили себя участниками антитеррористической операции в отношении русских интересов.Это объявление – скрытое объявление войны России и русским. Поэтому тут не надо цацкаться, тут надо понимать одно: они хотят крови. Нам нужно быть готовым к тому, что эта кровь, к сожалению, будет, и она будет русской.- Ты в апреле 2007 года был одним из лидеров протестов русской молодежи в Эстонии, когда эстонские власти решили снести памятник советскому Бронзовому Солдату в Таллине. Эти исторические события получили название "Бронзовая ночь". Как ты считаешь, будет ли сейчас какое-то сопротивление в Нарве - это же в основном русский город, чтобы не дать властям демонтировать Т-34?- В Нарве и Риге будет сопротивление этому решению, но оно не будет прямо уж таким многочисленным - десятки тысяч человек не выйдут на акции протеста. Связано это с тем, что эта конфликтная ситуация будет подавлена любыми государственными способами, и силами НАТО.Напомню, что НАТО - это военно-политический блок, его задача поддерживать политические режимы, которые агрессивно относятся к России и с сочувствием относятся к нынешней нацистской Украине.Поэтому будут предприняты все необходимые меры, вплоть до военных. Украинские военные, которые сейчас находятся на натовских базах в Латвии и Эстонии, наверное, будут принимать и в подавлении беспорядков и в возможных провокациях.В любом случае, если Россия не согласится с таким переносом – она не согласится, то Россию обвинят в том, что она вмешивается в суверенные процессы.Я считаю, что здесь бояться не нужно. Я считаю, что нужно вмешиваться. Я считаю, что нужно сопротивляться и надо перестать делать вид, что у нас все нормально.Мы много лет говорили о том, что Финляндия – наш друг и нейтральный партнер, но сейчас мы видим в ее лице одно из самых русофобских государств, которые фактически все время атакуют, все время действуют в отношении России недружественно.А мы ее задабривали, считали ее партнером. Теперь мы видим, что это была ошибочная тактика, я об этом говорил много лет назад. Финляндия не является ни другом, ни партнером России, а является агрессором. Сейчас мы это видим.Поэтому нужно понять, что агрессивная линия будет усиливаться, Россию будут отрезать от Калининграда, России закроют Балтийское море. русских в Эстонии, Латвии, Литве будут уничтожать – тех, кто не согласен, силовым способом. Тех, кто относительно лоялен, будут пытаться переориентировать. Но в любом случае это будет силовое подавление, связанное с насилием.Сопротивление будет, если России хватит смелости и внутренней силы поддержать это сопротивление.- А как она может поддержать?- Я считаю, что там есть здравые силы, которые уже сейчас говорят о том, что они не согласны. В Эстонии, Латвии, Литве здравые силы говорят о том, что они не согласны с этой политической линией.Напомню, что в Нарве местное самоуправление не согласилось с демонтажом памятника. Таких местных самоуправлений – много.Возможно, если у нас хватит смелости сказать "нет", то какие-то местные самоуправления скажут "нет".Плюс общественно-политические пророссийские лидеры, плюс есть массовая миграция русских граждан той же самой Эстонии и Латвии, которые могут сказать "мы против" и при поддержке России могут создать органы параллельного управления на территории России с частичным влиянием на территории Прибалтики. На этих территориях можно будет установить дружественные России режимы.Есть разные варианты сопротивления. Мне кажется, нужно рассматривать их и понимать, что мы вступили в серьезный конфликт, и нужно понимать, что этот конфликт все равно перейдет в горячую фазу – рано или поздно.Поэтому лучше ударить первым, как мы сделали на Украине. В Прибалтике мы точно не готовы бить первыми, но у нас должны быть инструменты, готовые, чтобы им отвечать.На протяжении 20 лет мы просто смотрели на то, как ситуация развивалась, пассивно наблюдали, пытались поддерживать наши культурные сообщества, пытались влиять на них мягкой силой.С моей точки зрения, это было неэффективно, я об этом говорил неоднократно. Сейчас мы пришли к той реальности, в которой мы есть. Мы, к сожалению, столкнемся с вооруженной военной силой в гражданском сообществе.- Известно, что в Латвии и Эстонии живут русские оппозиционные деятели. Они поддерживают решения эстонских и латышских властей? Поддерживают ли политику отказа в визах и в виде на жительство?- Российская оппозиция, которая проживает в Латвии и Эстонии, солидаризовалась с преступными насильственными действиями украинских властей. Она полностью поддерживает обстрелы, минирование Донецка, уничтожение детей, женщин, мирного населения в ДНР и ЛНР. Она полностью поддерживает агрессию в отношении приграничных территорий Крыма в Российской Федерации.Оппозиция, которая там находится – это преступники, которые пытаются прыгнуть в поезд, который идет в пропасть, которую они сами роют собственными усилиями.Касаемо их мнения в отношении Латвии, Литвы, Эстонии и выдачи или невыдачи виз: милые бранятся – только тешатся. Представители российской оппозиции – такие же преступники, как правительства и власть прибалтийских государств.- Эти события будут способствовать тому, что эмиграция русских, русскоязычных из Эстонии и Латвии в обе стороны, в Европу и в Россию, усилится?- Я не думаю, что это будет большое количество. Их будут сейчас душить медленно, варить на медленном огне, либо будут это делать быстро. В любом случае, какая-то часть населения возможно уедет, но нам нужно помнить одно – Прибалтика не является прибалтийской территорией или территорией НАТО.Это российская земля, и мне не очень понятно, почему русские должны оттуда уезжать. Это земля, на которой должны жить русские. Она была русской и она будет русской, я в этом уверен. Это русская земля, и нам нечего стесняться наших интересов на этой земле.Тем более, границы НАТО проходят сейчас в 150 километрах от центра Санкт-Петербурга. И если это не агрессия, то как мы можем это называть? Я сейчас нахожусь с Донецке, и по нам стреляют "Хаймарсами" за 80-100 км от центра Донецка. Нам говорят, что это невозможно, нет таких ракет, но они прилетают.Эти ракеты достают до самых тыловых районов, в том числе и ЛНР. Эти же ракеты гораздо более дальнобойные, наверняка стоят на базе "Тапа", которая находится в 250 км от Санкт-Петербурга. Что вы думаете, они не ударят по Петербургу? У них нет этих ракет? Они уже их используют здесь. Это вопрос времени, когда они ударят.Нужно понимать, что это агрессия. Не нужно стеснятся говорить, что это военные действия, направленные против населения, сочувствующего России.Естественно, нам нужно поддерживать это мирное население всеми способами, как политическими, так и экономическими. Возможно, пришло время для военной поддержки, потому что уже военнослужащие НАТО участвуют в политических процессах и подавляют инакомыслие.По крайней мере, я точно знаю, что допросы наших латышских друзей, которые сейчас находятся в тюрьмах Латвии, проводятся сотрудниками натовских структур.

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https://ukraina.ru/20201207/1029874034.html

https://ukraina.ru/20220812/1037601780.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, эстония, латвия, рига