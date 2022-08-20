https://ukraina.ru/20220820/1037820263.html
Царев рассказал, для чего ВСУ обстреливают ЗАЭС
Царев рассказал, для чего ВСУ обстреливают ЗАЭС - 20.08.2022 Украина.ру
Царев рассказал, для чего ВСУ обстреливают ЗАЭС
Киев поднял ставки и пошел ва-банк после того, как в ООН сорвали выезд инспекторов МАГАТЭ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев
2022-08-20T09:00
2022-08-20T09:00
2022-08-20T09:00
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Украина рассчитывала, что Россия отдаст Запорожскую АЭС после давления Запада. Россия надеялась, что Запад надавит на Украину, чтобы избежать возможного взрыва на АЭС после обстрелов со стороны ВСУ. Ничего из этого не произошло, поэтому Киев усилил обстрелы, объяснил Царев.Киев продает электроэнергию с ЗАЭС, зимой ее могли бы использовать для поддержки энергобезопасности Украины. Теперь у Киева зимой не будет столько электроэнергии, чтобы продавать ее. Европе нужно электричество, Украине – деньги, и в этом интересы совпадают, заключил Царев.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220808/1037388934.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, аэс, запорожская аэс, всу, обстрелы
Новости, АЭС, Запорожская АЭС, ВСУ, обстрелы
Царев рассказал, для чего ВСУ обстреливают ЗАЭС
Киев поднял ставки и пошел ва-банк после того, как в ООН сорвали выезд инспекторов МАГАТЭ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев
Украина рассчитывала, что Россия отдаст Запорожскую АЭС после давления Запада. Россия надеялась, что Запад надавит на Украину, чтобы избежать возможного взрыва на АЭС после обстрелов со стороны ВСУ. Ничего из этого не произошло, поэтому Киев усилил обстрелы, объяснил Царев.
"Для Украины чрезвычайно важно, чтобы эта станция работала. Они так подняли ставки, потому что нужна валюта. Сейчас падение экономики чудовищное, потребление электроэнергии с остановкой предприятий очень сильно упало, но атомная станция все равно нужна, это 20-30% электроэнергии, которая вырабатывается на Украине", - рассказал Царев.
Киев продает электроэнергию с ЗАЭС, зимой ее могли бы использовать для поддержки энергобезопасности Украины. Теперь у Киева зимой не будет столько электроэнергии, чтобы продавать ее. Европе нужно электричество, Украине – деньги, и в этом интересы совпадают, заключил Царев.
Полную версию интервью можно прочитать здесь