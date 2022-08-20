Экс-депутат Рады: без горькой правды Россию ждет участь СССР
Россияне черпают информацию из зарубежных СМИ, потому что отечественные официальные источники часто умалчивают детали. Людям надо говорить горькую правду, чтобы они доверяли СМИ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев
В советское время граждане, когда перестали доверять СМИ, слушали иностранные радиостанции. Ничем хорошим это не кончилось, напомнил Царев. СССР, добавил он, "в какой-то степени" был государством покрепче России.
"Поэтому я хочу обратить внимание, что людям надо говорить правду. Какая бы ни была правда, горькая или не очень – мы ее всю примем, мы всегда будем вместе с Россией нести тяготы, и, надеюсь, победы в будущем. Надо, чтобы люди доверяли своим СМИ", - сказал Царев.
Царев запустил опрос в своем тг-канале. 90% опрошенных проголосовали за горькую правду. "Об этом стоит задуматься", заключил Царев.
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