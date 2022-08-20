Экс-депутат Рады: без горькой правды Россию ждет участь СССР - 20.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220820/1037819317.html
Экс-депутат Рады: без горькой правды Россию ждет участь СССР
Экс-депутат Рады: без горькой правды Россию ждет участь СССР - 20.08.2022 Украина.ру
Экс-депутат Рады: без горькой правды Россию ждет участь СССР
Россияне черпают информацию из зарубежных СМИ, потому что отечественные официальные источники часто умалчивают детали. Людям надо говорить горькую правду, чтобы они доверяли СМИ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев
2022-08-20T05:00
2022-08-20T05:00
новости
царев
украина
правда
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103283/94/1032839448_0:158:3026:1860_1920x0_80_0_0_ff82013b51e7a116252ca64691593e37.jpg.webp
В советское время граждане, когда перестали доверять СМИ, слушали иностранные радиостанции. Ничем хорошим это не кончилось, напомнил Царев. СССР, добавил он, "в какой-то степени" был государством покрепче России.Царев запустил опрос в своем тг-канале. 90% опрошенных проголосовали за горькую правду. "Об этом стоит задуматься", заключил Царев.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20210819/1032074854.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103283/94/1032839448_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5d01ad37d15dec898e02bd77b2ee6846.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, царев, украина, правда, сми
Новости, Царев, Украина, правда, СМИ

Экс-депутат Рады: без горькой правды Россию ждет участь СССР

05:00 20.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанкГорбачев и Ельцин
Горбачев и Ельцин - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Читать в
Россияне черпают информацию из зарубежных СМИ, потому что отечественные официальные источники часто умалчивают детали. Людям надо говорить горькую правду, чтобы они доверяли СМИ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев
В советское время граждане, когда перестали доверять СМИ, слушали иностранные радиостанции. Ничем хорошим это не кончилось, напомнил Царев. СССР, добавил он, "в какой-то степени" был государством покрепче России.
"Поэтому я хочу обратить внимание, что людям надо говорить правду. Какая бы ни была правда, горькая или не очень – мы ее всю примем, мы всегда будем вместе с Россией нести тяготы, и, надеюсь, победы в будущем. Надо, чтобы люди доверяли своим СМИ", - сказал Царев.
Царев запустил опрос в своем тг-канале. 90% опрошенных проголосовали за горькую правду. "Об этом стоит задуматься", заключил Царев.
Полную версию интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа 2021, 19:00
Как Горбачев спас Украину, оставив ей Крым30 лет назад Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) объявил о взятии власти в Советском Союзе в свои руки. Заговор был подавлен, попытка переворота вошла в историю как «августовский путч». Но одной из главных загадок того времени остается пленение президента СССР Михаила Горбачева на госдаче «Заря» в крымском поселке Форос
 
НовостиЦаревУкраинаправдаСМИ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45“В Европе давно такого не было”: эксперт о военных действиях на Украине
05:30"Закат начался 24 февраля": эксперт о том, когда закончится гегемония США и их союзников
05:15"Придаток к технике": Пургин рассказал, с кем на самом деле воюет РФ на Украине
05:00Экс-депутат Рады: без горькой правды Россию ждет участь СССР
04:45"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток"
04:30"Милые бранятся - только тешатся: эксперт об обиде беглых оппозиционеров из РФ на Украину
04:15ЗАЭС может взорваться и без обстрелов – Царев
04:00Правозащитник: России необходимо поддержать здоровые силы в Прибалтике
23:53Бывший мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области
23:41Выпускникам из Изюма выдали аттестаты российского образца
23:26МИД Великобритании: У России нет морального права присутствовать на G20
22:59Российская ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС
22:52Запрет выдачи шенгенских виз гражданам России не поддержали в Греции и Кипре
22:21США выделит Украине военную помощь еще на 775 миллионов долларов
22:14Пушилин рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии
21:42"Газпром" остановит прокачку газа по "Северному потоку"
18:59Свыше 50 тонн гуманитарной помощи отправили в Мариуполь из Санкт-Петербурга
18:46Проблема Запорожской АЭС, строители из КНДР. Итоги 19 августа на Украине
18:39Троих нардепов от "Слуги народа" могут осудить за ложную информацию в декларациях
18:29Глава немецкой контрразведки: Россия распространяет ложную информацию о "газовом кризисе"
Лента новостейМолния