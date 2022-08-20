Экс-депутат Рады: без горькой правды Россию ждет участь СССР

Как Горбачев спас Украину, оставив ей Крым 30 лет назад Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) объявил о взятии власти в Советском Союзе в свои руки. Заговор был подавлен, попытка переворота вошла в историю как «августовский путч». Но одной из главных загадок того времени остается пленение президента СССР Михаила Горбачева на госдаче «Заря» в крымском поселке Форос