"Газпром" остановит прокачку газа по "Северному потоку" - 19.08.2022 Украина.ру
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"Газпром" остановит прокачку газа по "Северному потоку"
"Газпром" остановит прокачку газа по "Северному потоку" - 19.08.2022 Украина.ру
"Газпром" остановит прокачку газа по "Северному потоку"
Транспортировка природного газа через трубопровод "Северный поток" остановят на 3 суток с 31 августа по 2 сентября. Об этом сообщает 19 августа официальный Telegram-канал "Газпрома"
2022-08-19T21:42
2022-08-19T21:44
газпром
российский газ
германия
северный поток
новости
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Газодобывающая компания заявила, что остановка вызвана работами технического плана. Ремонтные работы будут выполнены специалистами "Газпрома" и немецкими инженерами из Siemens - компании-поставщика агрегата. После завершения работ "Газпром" обещает восстановить транзит газа на уровне 33 миллионов кубометров в сутки.Известно, что на фоне данной новости биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта.
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газпром, российский газ, германия, северный поток, новости
Газпром, российский газ, Германия, Северный поток, Новости

"Газпром" остановит прокачку газа по "Северному потоку"

21:42 19.08.2022 (обновлено: 21:44 19.08.2022)
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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Транспортировка природного газа через трубопровод "Северный поток" остановят на 3 суток с 31 августа по 2 сентября. Об этом сообщает 19 августа официальный Telegram-канал "Газпрома"
Газодобывающая компания заявила, что остановка вызвана работами технического плана.
Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ
Ремонтные работы будут выполнены специалистами "Газпрома" и немецкими инженерами из Siemens - компании-поставщика агрегата. После завершения работ "Газпром" обещает восстановить транзит газа на уровне 33 миллионов кубометров в сутки.
Известно, что на фоне данной новости биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 08:36
"Газпром" понизил транзит газа в Европу еще на 20%Со среды, 27 июля, "Газпром" сокращает поставки газа по "Северному потоку" до уровня не выше 20% от его пропускной способности. То есть Европа будет получать по "СП" не более 33 миллионов кубометров ежесуточно при плановом объеме в 167 миллионов. Об этом 27 июля написали РИА Новости
 
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