"Газпром" остановит прокачку газа по "Северному потоку"

"Газпром" понизил транзит газа в Европу еще на 20% Со среды, 27 июля, "Газпром" сокращает поставки газа по "Северному потоку" до уровня не выше 20% от его пропускной способности. То есть Европа будет получать по "СП" не более 33 миллионов кубометров ежесуточно при плановом объеме в 167 миллионов. Об этом 27 июля написали РИА Новости