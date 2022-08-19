https://ukraina.ru/20220819/1037890213.html

Проблема Запорожской АЭС, строители из КНДР. Итоги 19 августа на Украине

Проблема Запорожской АЭС, строители из КНДР. Итоги 19 августа на Украине - 19.08.2022 Украина.ру

Проблема Запорожской АЭС, строители из КНДР. Итоги 19 августа на Украине

Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В восстановлении Донбасса могут принять участие строители из Корейской Народно-Демократической Республики

2022-08-19T18:46

2022-08-19T18:46

2022-08-19T18:46

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказался за скорейшую отправку миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Телефонный разговор двух президентов состоялся впервые с конца мая."Президент Республики еще раз подчеркнул свою озабоченность в связи с рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности, и высказался за скорейшую отправку туда миссии экспертов МАГАТЭ на условиях, согласованных Украиной и ООН", - говорилось в коммюнике администрации Макрона.Отмечалось, что Путин уведомил Макрона о своём согласии на развёртывание этой миссии.Кроме того в коммюнике указывалось, что Путин и Макрон проведут ещё один разговор в ближайшие дни - после контакта технических групп по МАГАТЭ."Два президента снова обсудят друг с другом эту тему (отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - ред.) в ближайшие дни после контакта между техническими группами до развертывания миссии", - сообщили в администрации французского президента.Практически одновременно сотрудники Запорожской АЭС выпустили обращение с призывом к ВСУ прекратить обстрелы атомной электростанции."Последние пару недель происходит большое количество обстрелов как города, так и непосредственно промышленной площадки станции. Люди видят и прекрасно понимают, кто это делает. Я обращаюсь к тем, кто принимает решение с той стороны Днепра (подконтрольной Украине — Ред.). Пожалуйста, прекратите, ваши действия настолько необдуманны и опасны, что могут привести к международной катастрофе. Погибнут люди", — сказал действующий сотрудник станции Андрей Луганый.С подобными обращениями выступили еще трое бывших работников АЭС, в том числе уволенные при украинской власти за участие в параде по случаю Дня Победы. Они также призвали мировое сообщество остановить безумие и обстрелы со стороны Украины и не допустить ядерной катастрофы."Сейчас киевские власти обстреливают Запорожскую атомную станцию и город Энергодар из самых различных видов артиллерии. Они додумались стрелять по хранилищу отработанных ядерных отходов, они стреляют по открытому распределительному устройству, по дачному поселку… Я призываю солдат армии думать, прежде чем они нажимают на курок, на гашетку, прежде чем они стреляют в нашу сторону", — заявил экс-сотрудник станции Влад Лаврик.В тот же день генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что МАГАТЭ будет принимать решение о маршруте до Запорожской атомной электростанции с учётом мнений представителей России и Украины."МАГАТЭ является самостоятельным агентством с очень четкими полномочиями и правлением. Так что решать МАГАТЭ, как и когда посещать ЗАЭС, и как проводить инспекцию, как обеспечивать присутствие (на АЭС – Ред.)", – заявил он.Гутерреш отметил, что у секретариата ООН на Украине есть возможности в области логистики и обеспечения безопасности для содействия проезду МАГАТЭ из Киева на ЗАЭС, если это потребуется. Но "решения по этим вопросам – это решения МАГАТЭ, естественно, с согласия сторон, с согласия и правительства Украины".Ранее украинские военные не раз обстреливали Энергодар и, в том числе, и территорию Запорожской АЭС. Последний обстрел Энергодара произошёл в ночь на 19 августа."Сегодня ночью было как минимум семь тяжёлых "прилётов", работала тяжёлая артиллерия. Слава богу, на территорию атомной станции ничего не упало: "прилёты" были в районе тепловой электростанции. Напомню, тепловая электростанция тоже важна с точки зрения энергетической безопасности и вовлеченности в энергоконтур (АЭС. — Ред.) для стабильной работы и отсутствия перепадов энергии", — заявил днём 19 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он также заявил, что демилитаризованная зона на Запорожской АЭС, о необходимости которой ранее заявлял генсек Гутерреш, невозможна, потому что от катастрофы станцию защищают только средства российской ПВО."Почему недопустима демилитаризация атомной станции? Ответ очевиден: потому что сегодня только российские системы ПВО и только российские солдаты защищают атомную станцию от уничтожения и непоправимых последствий, от техногенной катастрофы и от всего того, что человечеству придется расхлёбывать не один десяток лет", — указал Рогов.Уже вечером 19 августа он в очередной раз сообщил о том, что системы ПВО в районе ЗАЭС усилены по максимуму, а "российская сторона принимает абсолютно все меры для обеспечения безопасности".В свою очередь, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, заявил, что ответственность за возможную катастрофу на ЗАЭС будут нести США, Великобритания и их союзники."С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира. При этом всю ответственность за нее будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники", — сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей Cовбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Как рассказал днём ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в случае продолжения ударов ВСУ по ЗАЭС не исключено возникновение ситуации, аналогичной происшедшему в Чернобыле и на "Фукусиме-1". При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, "разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров".Строители из КНДРСтроители из КНДР могут быть привлечены к восстановлению Донбасса, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин."Сейчас обратились строители из КНДР с предложением. Я хочу сказать, что северокорейские рабочие очень производительны по труду, у нас работают в стране, мы знаем их. Они умеют работать. И если юридических проблем не будет, я считаю это возможным", — заявил Хуснуллин журналистам.При этом он отметил высокую производительность труда рабочих из КНДР и то, что по стоимости они "укладываются в наши затраты, в наши сметы"."Поэтому если они готовы будут приехать, мы готовы их принять", — подчеркнул Хуснуллин.Вице-премьер РФ добавил, что сегодня на освобождённых территориях работают 26 тысяч строителей, но силы ещё нужны.Днём ранее Директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв прокомментировал планы КНДР и ДНР по сотрудничеству. Ильичёв напомнил, что на привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совета Безопасности ООН."Необходимо, однако, учитывать, что они распространяются на государства — члены всемирной организации, каковыми народные республики Донбасса в настоящее время не являются",— указал он.Ильичёв отметил, что параметры предполагаемого сотрудничества между этими сторонами лежат в плоскости двусторонних отношений этих независимых государств, поэтому "за деталями надо обращаться в Донецк и Пхеньян"."Резолюции Совета безопасности ООН не устанавливают обязательств, по которым другие страны могли бы заставлять кого-то выполнять те или иные международные ограничения. Россия уж точно не собирается быть таким самозваным Цербером. Эту неприглядную роль давно взяли на себя те самые столицы, которые продолжают раздувать конфликт и которых ни в малейшей степени не интересует жизнь людей на Донбассе, да и на Украине тоже", — подытожил дипломат.Десять дней тому назад, 9 августа, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о том, что власти ДНР ведут переговоры с КНДР о привлечении последней к восстановлению республики."Северная Корея ранее, до западных санкций, отправляла своих строителей в другие страны, у них была выработана определенная модель. Строители в КНДР высококвалифицированные, дисциплинированные и показывают действительно очень хороший результат", — указал Пушилин в эфире "Соловьёв Live".Ранее КНДР признала независимость ДНР и ЛНР.

https://ukraina.ru/20220819/1037880271.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники