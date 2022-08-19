https://ukraina.ru/20220819/1037883480.html

"А в школе будет что-то вроде ”Правого сектора”*?". Что происходило в Энергодаре

"А в школе будет что-то вроде ”Правого сектора”*?". Что происходило в Энергодаре - 19.08.2022 Украина.ру

"А в школе будет что-то вроде ”Правого сектора”*?". Что происходило в Энергодаре

Украина.ру, 19.08.2022

2022-08-19T16:53

2022-08-19T16:53

2022-08-19T17:18

энергодар

эксклюзив

запорожье

россия

запорожская аэс

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Украинская армия продолжает обстреливать Энергодар и Запорожскую АЭС. Город атомщиков живет на своеобразной линии разделения не только потому, что он недалеко от фронта. Украина оттуда ушла, но не совсем. А Россия пришла и налаживает нормальную жизнь — в очень необычных условиях.Продавщица озадаченно посмотрела на купюру, видно, что она не привыкла по цвету и виду с ходу определять номинал. Констатировала: «Рубли». И предупредила: «Сдачу частично дам в гривнах, в кассе только двести рублей».О недавнем присутствии Украины напоминали также надписи на магазинах «есть терминал», «терминал работает». Это означает, что тут можно расплачиваться украинскими картами. У многих деньги все еще на счетах украинских банков, работники Запорожской АЭС — фактически градообразующего предприятия — зарплаты получают от «Энергоатома» в Киеве.А еще о близком и недавнем присутствии жовто-блакитной государственности вещает радио: ведущие в эфире с нажимом, добавляя проникновенных обертонов, говорили о «перемогах», обещали, что «усэбудэукрайина», ставили патриотично-лиричные песни.Украинское FM фоном звучит в машинах военных, администрации и обычных таксистов.Энергодар — это, действительно, энергетическое сердце бывшей УССР.В городе — самая мощная в республике тепловая электростанция и самая мощная же, но уже в Европе, АЭС. Постоянные «прилеты», удары украинской артиллерии, создают угрозу техногенной аварии.Попадания в хранилище отработанного топлива может привести к заражению почв и воды радиоактивными материалами, в системы охлаждения АЭС –к глушению реактора. И город атомщиков живет в нервном напряжении под обстрелами.Хотя при этом на улицах Энергодара продолжалась обычная городская жизнь: люди шли по проспектам, таксисты скучали в машинах в тени деревьев, приветливые и улыбчивые тинейджеры из движения "Мы вместе с Россией" раздавали газету на русском языке и ленточки в цветах российского флага.Молодые люди не боялись, хотя несколько их товарищей решили, что пока не будут распространять газеты и ленточки, потому что на днях двое мужчин напали на женщину-женщину."В глаз женщине! Еще и двое мужчин! Это не мужчины!" – эмоционально говорила девушка в футболке с надписью "Мы вместе с Россией" и протягивала газету и ленточки мужчине, тот охотно взял.Минут за десять-пятнадцать несколько человек охотно забрали протянутые издания и бело-сине-красные полоски ткани, отказалась только одна пожилая женщина, она торопливо прошла мимо, отмахнув рукой – то ли, действительно, было неинтересно, то ли опасалась чего-то.А активисты уверяют, что такое благожелательное отношение к России довольно распространено: "На День России многие подняли российские флаги, мы вживую видели, дети даже с большими флагами ходили".По словам руководителя энергодарского штаба "Мы вместе с Россией", начальника тех самых волонтеров, которые раздают газеты и ленточки, настроения в городе значительно изменились с весны."Если раньше человек, если и брал ленточку, и прятал в карман, то сейчас повязывает на сумку. Люди устали бояться. Даже терроризм, будем называть вещи своими именами, ведь обстрелы города со стороны киевского режима, это терроризм, не имеет такого эффекта", –описывал собеседник издания то, что происходило с мнениями горожан.А "славаукраинство", как он считает, постепенно потеряет влияние без поддержки репрессивного аппарата, который был при постмайданных властях."Пора объяснить тем укропатриотам что они не большинство, а их мнение –одно из многих. Они прибегают к насилию, когда есть безнаказанность, безнаказанность порождает вседозволенность, а сейчас кто бы ни нарушал покой в городе, он понесет наказание", –заверял руководитель штаба.В городском отделе образования Энергодара совещание напоминало обычный педсовет: вокруг стола сидят безукоризненно аккуратные женщины с несколько торжественным видом.Тема – ожидаемая и неизбежная: начало учебного года. Только условия необычные. Имена присутствующих предпочитают не называть, ведь едва становится известной фамилия того, кто вышел на работу на освобожденных территориях, как человеку начинают угрожать в социальных сетях и мессенджерах. Киев делает все, чтобы учителя сорвать начало уроков.Учителям за саботаж платят, по сообщения военно-гражданской администрации Запорожской области, кратно больше, чем они получали ранее. Поэтому не все педагоги выйдут первого сентября на линейки со своими классами.Впрочем, и ранее из украинских учителей делали бойцов идеологического фронта."Они, как в Киеве говорят, должны держать оборону в тылу “оккупантов” (так украинские власти называют войска России, ДНР и ЛНР — Прим.ред.), пока ВСУ, дескать, сражаются на фронте, — объясняет один из руководителей городского отдела образования. — И деньги им пока еще платят, как и военным, регулярно.С образованием при Украине в последнее время было не так, как в России, где профильные классы, дополнительные уроки, все такое. Больше занимались украинизацией. Директора школ не то, что замполитами были, а полностью ответственными за пропаганду. Если директор не занимался пропагандой, он больше не был директором".Во всевозможные виды идеологической активности детей вовлекали даже более рьяно, чем в советские годы. Работали со школьниками не так формально, как в брежневские годы, когда унылая пропаганда вызывала только отвращение.В энергодарском гороно убеждены, что относиться спустя рукава к индоктринированию в школе малышей и подростков педагогам не давали и власти, в том числе и спецслужбы, и западные кураторы."Из-за этого сейчас приходится сталкиваться с самыми странными представлениями: родители думают, что Россия – это такая же Украина, только вывеска другая.К нам приходят родители, спрашивают: ”А в школе будет Юнармия (детско-юношеское общественное движение — Прим.ред.)? А это что-то типа ”Правого сектора”*?” Вот что у людей в головах. Но их можно понять. Раньше везде висели портреты Небесной сотни, в помощь военным школьники вареники лепили, сетки плели", — объясняют педагоги.Реабилитация после такого "воспитания" идет быстро, люди сразу знакомятся с новыми реалиями, но усилий от педагогов это все требует."Многие отправили детей в детские лагеря в Новгород, в Севастополь, в Евпаторию, хотя сначала побаивались — ведь с той стороны им рассказывают, что к ним пришли орки, – вспоминают в гороно как налаживали контакт с людьми. – Но как-то решились родители, пошла молва, осмелели все. Лагеря, кстати, который тут под Энергодаром были в таком состоянии, как и многое при Украине: картинка нормальная, а если коснуться коммуникаций, кровли, всего, что внутри – все швах".Справиться со всем удастся, уверены в гороно, есть уже успехи и за предыдущий учебный год – выпускникам выдали аттестаты, кто-то уехал учиться в институт ядерной физики Севастопольского госуниверситета:"Многих от этой ситуации поломает еще какое-то время, идет яростный накат от бывших директоров, учителей запугивают, убеждают не выходить на работу, но настоящие педагоги останутся педагогами и вернутся к своим детям, к своим классам.А для перехода на новую программу у нас есть курсы повышения квалификации, желающих мы уже возили на них".* организация признана экстремистской/террористической и запрещена в России — Прим.ред.

https://ukraina.ru/20220819/1037864072.html

https://ukraina.ru/20220819/1037878322.html

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Филипп Прокудин

Филипп Прокудин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Филипп Прокудин

энергодар, эксклюзив, запорожье, россия, запорожская аэс