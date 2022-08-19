Уличные бои начались в Соледаре

Почти идеально? Военный эксперт о том, куда пойдет Россия после зачистки Соледара от ВСУ

Операция в Лисичанске показала, что когда в первую очередь была взята промзона, город был освобожден гораздо быстрее с меньшими потерями и разрушениями. Этот опыт сейчас используется русскими войсками и в Соледаре, и в ходе других действий по освобождению Донбасса. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру