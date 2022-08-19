Уличные бои начались в Соледаре
© Филипп Прокудин/Украина.руСеверодонецк Азот разрушения военнослужащие РФ z ДНР ЛНР оружие
© Филипп Прокудин/Украина.ру
Части российской армии, вооруженных сил ЛНР и ДНР прорвались на улицы Соледара, в городе начались уличные бои. Об этом 19 августа сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
По словам представителя НМ ЛНР, союзные силы прорвались из уже зачищенной ими промзоны Соледара в жилой сектор и взяли под контроль несколько улиц.
Есть ряд успехов. Наши военнослужащие вышли из промзоны и уже действуют в городской черте, то есть уже под нашим контролем имеются улицы данного населённого пункта
Ранее, 9 августа, союзными силами в Соледаре был взят под контроль завод "Кнауф", крупнейший промышленный объект в городе.
16 августа, 17:40Почти идеально? Военный эксперт о том, куда пойдет Россия после зачистки Соледара от ВСУОперация в Лисичанске показала, что когда в первую очередь была взята промзона, город был освобожден гораздо быстрее с меньшими потерями и разрушениями. Этот опыт сейчас используется русскими войсками и в Соледаре, и в ходе других действий по освобождению Донбасса. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру