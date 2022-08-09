https://ukraina.ru/20220809/1037436723.html
Кадыров сообщил о зачистке важного промышленного предприятия в ДНР
Кадыров сообщил о зачистке важного промышленного предприятия в ДНР - 09.08.2022 Украина.ру
Кадыров сообщил о зачистке важного промышленного предприятия в ДНР
Силами союзных войск в Соледаре (ДНР) взята под контроль территория завода Knauf, сообщил 9 августа в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров
2022-08-09T10:21
2022-08-09T10:21
2022-08-09T10:21
новости
днр
завод
рамзан кадыров
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Он заявил об успешном продвижении союзных войск и укреплении их позиций на данном направлении.По словам Кадырова, результаты "впечатляющие". Он считает, что освобождение ДНР "не заставит себя долго ждать".Ранее в интервью Украина.ру полковник в отставке Виктор Баранец объяснял, что Соледарское направление – одно из самых трудных, учитывая масштабные промышленные мероприятия, такие как, в частности, завод Knauf.Также военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру высказал предположение, что Донецкая Народная Республика может быть полностью освобождена к концу августа.
https://ukraina.ru/20220809/1037402811.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, завод, рамзан кадыров
Новости, ДНР, завод, Рамзан Кадыров
Кадыров сообщил о зачистке важного промышленного предприятия в ДНР
Силами союзных войск в Соледаре (ДНР) взята под контроль территория завода Knauf, сообщил 9 августа в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров
Спецназ "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР успешно зачищает ответственные территории от бандеровской нечисти. Также силами союзных войск в городе Соледаре взята под контроль территория завода "Кнауф".
Рамзан Кадыров
Главав Чеченской республики
Он заявил об успешном продвижении союзных войск и укреплении их позиций на данном направлении.
По словам Кадырова, результаты "впечатляющие". Он считает, что освобождение ДНР "не заставит себя долго ждать".
Ранее в интервью Украина.ру полковник в отставке Виктор Баранец объяснял, что Соледарское направление – одно из самых трудных, учитывая масштабные промышленные мероприятия, такие как, в частности, завод Knauf.
Также военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру высказал предположение, что Донецкая Народная Республика может быть полностью освобождена к концу августа.