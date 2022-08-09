Кадыров сообщил о зачистке важного промышленного предприятия в ДНР - 09.08.2022 Украина.ру
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Кадыров сообщил о зачистке важного промышленного предприятия в ДНР
Кадыров сообщил о зачистке важного промышленного предприятия в ДНР - 09.08.2022 Украина.ру
Кадыров сообщил о зачистке важного промышленного предприятия в ДНР
Силами союзных войск в Соледаре (ДНР) взята под контроль территория завода Knauf, сообщил 9 августа в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров
2022-08-09T10:21
2022-08-09T10:21
новости
днр
завод
рамзан кадыров
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Он заявил об успешном продвижении союзных войск и укреплении их позиций на данном направлении.По словам Кадырова, результаты "впечатляющие". Он считает, что освобождение ДНР "не заставит себя долго ждать".Ранее в интервью Украина.ру полковник в отставке Виктор Баранец объяснял, что Соледарское направление – одно из самых трудных, учитывая масштабные промышленные мероприятия, такие как, в частности, завод Knauf.Также военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру высказал предположение, что Донецкая Народная Республика может быть полностью освобождена к концу августа.
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новости, днр, завод, рамзан кадыров
Новости, ДНР, завод, Рамзан Кадыров

Кадыров сообщил о зачистке важного промышленного предприятия в ДНР

10:21 09.08.2022
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров
Открытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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Силами союзных войск в Соледаре (ДНР) взята под контроль территория завода Knauf, сообщил 9 августа в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров
Спецназ "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР успешно зачищает ответственные территории от бандеровской нечисти. Также силами союзных войск в городе Соледаре взята под контроль территория завода "Кнауф".
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Он заявил об успешном продвижении союзных войск и укреплении их позиций на данном направлении.
По словам Кадырова, результаты "впечатляющие". Он считает, что освобождение ДНР "не заставит себя долго ждать".

Ранее в интервью Украина.ру полковник в отставке Виктор Баранец объяснял, что Соледарское направление – одно из самых трудных, учитывая масштабные промышленные мероприятия, такие как, в частности, завод Knauf.
Также военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру высказал предположение, что Донецкая Народная Республика может быть полностью освобождена к концу августа.
подразделение «Талиба» взяло населенный пункт Камышеваха - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
05:15
Баранец объяснил, почему освободить Соледар будет труднее, чем АртемовскРоссийской армии освободить Соледар от ВСУ будет труднее, чем Артемовск, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
 
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