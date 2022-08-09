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Кадыров сообщил о зачистке важного промышленного предприятия в ДНР

Кадыров сообщил о зачистке важного промышленного предприятия в ДНР - 09.08.2022 Украина.ру

Кадыров сообщил о зачистке важного промышленного предприятия в ДНР

Силами союзных войск в Соледаре (ДНР) взята под контроль территория завода Knauf, сообщил 9 августа в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров

2022-08-09T10:21

2022-08-09T10:21

2022-08-09T10:21

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днр

завод

рамзан кадыров

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Он заявил об успешном продвижении союзных войск и укреплении их позиций на данном направлении.По словам Кадырова, результаты "впечатляющие". Он считает, что освобождение ДНР "не заставит себя долго ждать".Ранее в интервью Украина.ру полковник в отставке Виктор Баранец объяснял, что Соледарское направление – одно из самых трудных, учитывая масштабные промышленные мероприятия, такие как, в частности, завод Knauf.Также военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру высказал предположение, что Донецкая Народная Республика может быть полностью освобождена к концу августа.

https://ukraina.ru/20220809/1037402811.html

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2022

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новости, днр, завод, рамзан кадыров