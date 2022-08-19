Военные РФ разгромили под Харьковом более ста военных ВСУ
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Войска РФ уничтожили под Харьковом более ста военных ВСУ - Минобороны
Военные РФ разгромили под Харьковом более ста военных ВСУ
Войска РФ уничтожили под Харьковом более ста военных ВСУ - Минобороны
В ходе брифинга 19 августа представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли удар по позициям 14-й мехбригады ВСУ в Харьковской области, в результате потери противника составили более 100 человек
2022-08-19T13:39
2022-08-19T13:39
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Как сообщили в ведомстве, авиацией РФ в ДНР уничтожены более 50 националистов "Азова"* и "Айдара".Кроме того, следует из сводки Минобороны, националисты "Кракена" показательно расстреляли 100 украинских военных, покинувших позиции в районе населенного пункта Уды.Тем временем союзные силы разгромили подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Удов. Российские военные также уничтожили гаубицу M777 производства США в районе населенного пункта Приморское Запорожской области.ВС РФ подавили два украинских взвода РСЗО "Смерч" и взвод артустановок "Гвоздика", поразили два взвода "Градов", два взвода орудий "Гиацинт-Б" и три взвода гаубиц Д-30.При этом ПВО России перехватила 12 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты американского производства. Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области высокоточным ударом поражен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады, уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.* Запрещенная в России террористическая организация.
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новости, минобороны рф, главное, харьков, всу
Новости, Минобороны РФ, главное, Харьков, ВСУ

Войска РФ уничтожили под Харьковом более ста военных ВСУ - Минобороны

13:39 19.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В ходе брифинга 19 августа представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли удар по позициям 14-й мехбригады ВСУ в Харьковской области, в результате потери противника составили более 100 человек
Как сообщили в ведомстве, авиацией РФ в ДНР уничтожены более 50 националистов "Азова"* и "Айдара".

Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований "Азов" в районе Николаевка и "Айдар" в районе Соледар Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники.

Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Игорь Конашенков
Представитель Минобороны России
Кроме того, следует из сводки Минобороны, националисты "Кракена" показательно расстреляли 100 украинских военных, покинувших позиции в районе населенного пункта Уды.
Тем временем союзные силы разгромили подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Удов. Российские военные также уничтожили гаубицу M777 производства США в районе населенного пункта Приморское Запорожской области.
ВС РФ подавили два украинских взвода РСЗО "Смерч" и взвод артустановок "Гвоздика", поразили два взвода "Градов", два взвода орудий "Гиацинт-Б" и три взвода гаубиц Д-30.
При этом ПВО России перехватила 12 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты американского производства.
Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области высокоточным ударом поражен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады, уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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