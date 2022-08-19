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Войска РФ уничтожили под Харьковом более ста военных ВСУ - Минобороны

Военные РФ разгромили под Харьковом более ста военных ВСУ

Войска РФ уничтожили под Харьковом более ста военных ВСУ - Минобороны

В ходе брифинга 19 августа представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли удар по позициям 14-й мехбригады ВСУ в Харьковской области, в результате потери противника составили более 100 человек

2022-08-19T13:39

2022-08-19T13:39

2022-08-19T13:39

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Как сообщили в ведомстве, авиацией РФ в ДНР уничтожены более 50 националистов "Азова"* и "Айдара".Кроме того, следует из сводки Минобороны, националисты "Кракена" показательно расстреляли 100 украинских военных, покинувших позиции в районе населенного пункта Уды.Тем временем союзные силы разгромили подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Удов. Российские военные также уничтожили гаубицу M777 производства США в районе населенного пункта Приморское Запорожской области.ВС РФ подавили два украинских взвода РСЗО "Смерч" и взвод артустановок "Гвоздика", поразили два взвода "Градов", два взвода орудий "Гиацинт-Б" и три взвода гаубиц Д-30.При этом ПВО России перехватила 12 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты американского производства. Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области высокоточным ударом поражен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады, уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20220718/1036537599.html

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новости, минобороны рф, главное, харьков, всу