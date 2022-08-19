https://ukraina.ru/20220819/1037870485.html
Войска РФ уничтожили под Харьковом более ста военных ВСУ - Минобороны
Военные РФ разгромили под Харьковом более ста военных ВСУ
Войска РФ уничтожили под Харьковом более ста военных ВСУ - Минобороны
В ходе брифинга 19 августа представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли удар по позициям 14-й мехбригады ВСУ в Харьковской области, в результате потери противника составили более 100 человек
2022-08-19T13:39
2022-08-19T13:39
2022-08-19T13:39
новости
минобороны рф
главное
харьков
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036882185_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_6e023394b70b3753a6619604878bf4ca.jpg.webp
Как сообщили в ведомстве, авиацией РФ в ДНР уничтожены более 50 националистов "Азова"* и "Айдара".Кроме того, следует из сводки Минобороны, националисты "Кракена" показательно расстреляли 100 украинских военных, покинувших позиции в районе населенного пункта Уды.Тем временем союзные силы разгромили подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Удов. Российские военные также уничтожили гаубицу M777 производства США в районе населенного пункта Приморское Запорожской области.ВС РФ подавили два украинских взвода РСЗО "Смерч" и взвод артустановок "Гвоздика", поразили два взвода "Градов", два взвода орудий "Гиацинт-Б" и три взвода гаубиц Д-30.При этом ПВО России перехватила 12 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты американского производства. Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области высокоточным ударом поражен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады, уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20220718/1036537599.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036882185_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd5627e5bc8014fada89236bc9f56760.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, главное, харьков, всу
Новости, Минобороны РФ, главное, Харьков, ВСУ
Войска РФ уничтожили под Харьковом более ста военных ВСУ - Минобороны
В ходе брифинга 19 августа представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли удар по позициям 14-й мехбригады ВСУ в Харьковской области, в результате потери противника составили более 100 человек
Как сообщили в ведомстве, авиацией РФ в ДНР уничтожены более 50 националистов "Азова"* и "Айдара".
Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований "Азов" в районе Николаевка и "Айдар" в районе Соледар Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники.
Игорь Конашенков
Представитель Минобороны России
Кроме того, следует из сводки Минобороны, националисты "Кракена" показательно расстреляли 100 украинских военных, покинувших позиции в районе населенного пункта Уды.
Тем временем союзные силы разгромили подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Удов. Российские военные также уничтожили гаубицу M777 производства США в районе населенного пункта Приморское Запорожской области.
ВС РФ подавили два украинских взвода РСЗО "Смерч" и взвод артустановок "Гвоздика", поразили два взвода "Градов", два взвода орудий "Гиацинт-Б" и три взвода гаубиц Д-30.
При этом ПВО России перехватила 12 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты американского производства.
Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области высокоточным ударом поражен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады, уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
* Запрещенная в России террористическая организация.