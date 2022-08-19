Обстрелы, демилитаризация ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 19 августа - 19.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Обстрелы, демилитаризация ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 19 августа
Обстрелы, демилитаризация ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 19 августа - 19.08.2022 Украина.ру
Обстрелы, демилитаризация ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 19 августа
Украинские военные продолжают обстрелы Донбасса и Северной Таврии. Демилитаризация Запорожской АЭС невозможна, объяснили власти региона
2022-08-19T12:09
2022-08-19T12:09
спецоперация
эксклюзив
хроники
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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 60 раз обстреляли территорию республики."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм, миномёты калибром 120 мм, на горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, НАР 80 мм (без использования авиации), выпустив 375 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы двенадцати населённых пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Новолуганское, Гольмовский, Металлист, Зайцево (южное), Горловка (Центрально-городской, Калининский и Никитовский районы), Железная Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Советский районы)."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 6 гражданских лиц: в Петровском районе Донецка, трех человек в Горловке, а также двух человек на освобожденной ранее территории – Светлодарске. Среди погибших двое детей – в Горловке и Светлодарске. Ранения различной степени тяжести получили 23 гражданских лица, в том числе, двое детей: 11 человек в Кировском районе Донецка и Горловке, 12 гражданских лиц в освобожденном ранее Светлодарске", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 21 домостроение в Петровском, Киевском районах Донецка, Горловке, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Светлодарск, Лисичанск и Стаханов с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, РСЗО БМ-27 "Ураган" и артиллерийских установок калибром 155 мм, выпустив три ракеты и 17 снарядов."В результате обстрелов: в населённом пункте Светлодарск два мирных жителя погибло, в том числе один ребенок, и 12 человек получили ранения, а также повреждено 4 многоэтажных жилых дома и городская больница; в населённом пункте Лисичанск разрушен жилой дом и повреждена станция скорой медицинской помощи; в населённом пункте Стаханов повреждена автошкола", - отметил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Также Украина продолжает наносить удары по Херсонской и Запорожской областям. Так, в ночь на 19 августа ВСУ два раза наносили удары по Энергодару.Как позже сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, снаряды попали на территорию Запорожской ТЭС."Сегодня ночью было как минимум семь тяжёлых "прилётов", работала тяжёлая артиллерия. Слава богу, на территорию атомной станции ничего не упало: "прилёты" были в районе тепловой электростанции. Напомню, тепловая электростанция тоже важна с точки зрения энергетической безопасности и вовлеченности в энергоконтур (АЭС - Ред.) для стабильной работы и отсутствия перепадов энергии", - отметил Рогов.Кроме того, вечером 18 августа в интервью российским СМИ глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил об обстреле Новой Каховки."Да [есть факт обстрела]", - сказал он, уточнив, что работают системы ПВО.Он отметил, что информация по разрушениям и жертвам уточняется.Утром 19 августа медиаэксперт Анатолий Шарий сообщил о том, что происходит в Новой Каховке."В Новой Каховке разрушены практически все промышленные предприятия. Пострадало более 70% жилых домов. &lt;...&gt; Цель обстрелов ГЭС - отрезать пути из Крыма и области. Хотя это не вырубит снабжения, ибо у военнослужащих РФ свои понтонные переправы. Бьют также по генераторам, один вывели из строя", - отметил он.Официального подтверждения этой информации не поступало.Демилитаризация Запорожской АЭСДемилитаризованная зона на Запорожской АЭС невозможна, потому что от катастрофы станцию защищают только средства российской ПВО, заявил член главного совета администрации региона Рогов."Почему недопустима демилитаризация атомной станции? Ответ очевиден: потому что сегодня только российские системы ПВО и только российские солдаты защищают атомную станцию от уничтожения и непоправимых последствий, от техногенной катастрофы и от всего того, что человечеству придется расхлёбывать не один десяток лет", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".Так он прокомментировал слова генсека ООН Антониу Гуттереша, который заявил, что зона ЗАЭС должна быть демилитаризована, военная техника и персонал должны быть выведены со станции, а также что следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте.При этом Гуттереш ничего не сказал о продолжающихся обстрелах Энергодара и конкретно ЗАЭС со стороны украинских военных.Как заявил 19 августа секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, ответственность за возможную катастрофу на ЗАЭС будут нести США, Великобритания и их союзники."С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира. При этом всю ответственность за нее будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей Cовбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Как рассказал днём ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в случае продолжения ударов ВСУ по ЗАЭС не исключено возникновение ситуации, аналогичной происшедшему в Чернобыле и на "Фукусиме — 1". При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, "разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров".Днём 19 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его принять конкретные меры. Он также рассказал, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с Путиным."МАГАТЭ должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать... Потому что это угроза. Когда я сказал: "Мы не хотим испытать новый Чернобыль", я имел в виду это. Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире", - отметил Эрдоган.При этом днём ранее Зеленский заявил, что не будет проводить никакие переговоры до тех пор, пока ВС РФ не уйдут с занимаемых ими территорий.
https://ukraina.ru/20220819/1037851942.html
https://ukraina.ru/20220818/1037844216.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники
Спецоперация, Эксклюзив, Хроники

Обстрелы, демилитаризация ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 19 августа

12:09 19.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украинские военные продолжают обстрелы Донбасса и Северной Таврии. Демилитаризация Запорожской АЭС невозможна, объяснили власти региона
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 60 раз обстреляли территорию республики.
"На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм, миномёты калибром 120 мм, на горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, НАР 80 мм (без использования авиации), выпустив 375 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении представительства.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы двенадцати населённых пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Новолуганское, Гольмовский, Металлист, Зайцево (южное), Горловка (Центрально-городской, Калининский и Никитовский районы), Железная Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Советский районы).
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 6 гражданских лиц: в Петровском районе Донецка, трех человек в Горловке, а также двух человек на освобожденной ранее территории – Светлодарске. Среди погибших двое детей – в Горловке и Светлодарске. Ранения различной степени тяжести получили 23 гражданских лица, в том числе, двое детей: 11 человек в Кировском районе Донецка и Горловке, 12 гражданских лиц в освобожденном ранее Светлодарске", - сообщило представительство.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
09:54Спецоперация
Атаки на Таврию, минирование и взрывы. Главное на Украине на утро 19 августаВ ночь на 19 августа в Крыму работали средства ПВО. ВСУ обстреляли Энергодар и Новую Каховку. Украинские военные сбросили мины "Лепесток" на Белгородскую область
Огнём украинской артиллерии было повреждено 21 домостроение в Петровском, Киевском районах Донецка, Горловке, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Светлодарск, Лисичанск и Стаханов с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, РСЗО БМ-27 "Ураган" и артиллерийских установок калибром 155 мм, выпустив три ракеты и 17 снарядов.
"В результате обстрелов: в населённом пункте Светлодарск два мирных жителя погибло, в том числе один ребенок, и 12 человек получили ранения, а также повреждено 4 многоэтажных жилых дома и городская больница; в населённом пункте Лисичанск разрушен жилой дом и повреждена станция скорой медицинской помощи; в населённом пункте Стаханов повреждена автошкола", - отметил Филипоненко.
В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.
Также Украина продолжает наносить удары по Херсонской и Запорожской областям. Так, в ночь на 19 августа ВСУ два раза наносили удары по Энергодару.
Как позже сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, снаряды попали на территорию Запорожской ТЭС.
"Сегодня ночью было как минимум семь тяжёлых "прилётов", работала тяжёлая артиллерия. Слава богу, на территорию атомной станции ничего не упало: "прилёты" были в районе тепловой электростанции. Напомню, тепловая электростанция тоже важна с точки зрения энергетической безопасности и вовлеченности в энергоконтур (АЭС - Ред.) для стабильной работы и отсутствия перепадов энергии", - отметил Рогов.
Р. Эрдоган, В. Зеленский, А. Гуттереш - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 19:51Спецоперация
Провокация с ЗАЭС, переговоры во Львове. Итоги 18 августа на УкраинеВСУ хотят инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, сообщило Минобороны России. Генсек ООН Антониу Гуттереш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры во Львове
Кроме того, вечером 18 августа в интервью российским СМИ глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил об обстреле Новой Каховки.
"Да [есть факт обстрела]", - сказал он, уточнив, что работают системы ПВО.
Он отметил, что информация по разрушениям и жертвам уточняется.
Утром 19 августа медиаэксперт Анатолий Шарий сообщил о том, что происходит в Новой Каховке.
"В Новой Каховке разрушены практически все промышленные предприятия. Пострадало более 70% жилых домов. <...> Цель обстрелов ГЭС - отрезать пути из Крыма и области. Хотя это не вырубит снабжения, ибо у военнослужащих РФ свои понтонные переправы. Бьют также по генераторам, один вывели из строя", - отметил он.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
Демилитаризация Запорожской АЭС
Демилитаризованная зона на Запорожской АЭС невозможна, потому что от катастрофы станцию защищают только средства российской ПВО, заявил член главного совета администрации региона Рогов.
"Почему недопустима демилитаризация атомной станции? Ответ очевиден: потому что сегодня только российские системы ПВО и только российские солдаты защищают атомную станцию от уничтожения и непоправимых последствий, от техногенной катастрофы и от всего того, что человечеству придется расхлёбывать не один десяток лет", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
Города мира. Монте-Карло, княжество Монако - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 16:21Спецоперация
Визит Эрдогана, батальон "Монако", спутник Притулы. Главное на Украине на 16:00 18 августаПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на Украину. В Верховной Раде хотят лишить мандатов народных депутатов, покинувших страну. Популярного шоумена и волонтёра Сергея Притулу обвинили в мошенничестве
Так он прокомментировал слова генсека ООН Антониу Гуттереша, который заявил, что зона ЗАЭС должна быть демилитаризована, военная техника и персонал должны быть выведены со станции, а также что следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте.
При этом Гуттереш ничего не сказал о продолжающихся обстрелах Энергодара и конкретно ЗАЭС со стороны украинских военных.
Как заявил 19 августа секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, ответственность за возможную катастрофу на ЗАЭС будут нести США, Великобритания и их союзники.
"С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира. При этом всю ответственность за нее будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей Cовбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Как рассказал днём ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в случае продолжения ударов ВСУ по ЗАЭС не исключено возникновение ситуации, аналогичной происшедшему в Чернобыле и на "Фукусиме — 1". При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, "разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров".
Днём 19 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его принять конкретные меры. Он также рассказал, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с Путиным.

"МАГАТЭ должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать... Потому что это угроза. Когда я сказал: "Мы не хотим испытать новый Чернобыль", я имел в виду это. Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире", - отметил Эрдоган.
При этом днём ранее Зеленский заявил, что не будет проводить никакие переговоры до тех пор, пока ВС РФ не уйдут с занимаемых ими территорий.
 
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Заголовок открываемого материала
12:09Обстрелы, демилитаризация ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 19 августа
11:54Слуцкий объяснил, почему Зеленский срывает мирные переговоры
11:50"Бороться до последнего": эксперт Уваров о том, почему на ЗАЭС не произойдет катастрофы
11:44"Россия залечивает раны": Чичерина выступила на Запорожской АЭС
11:42"Балансируют на грани": Патрушев обвинил Запад в подготовке к открытому конфликту с РФ
11:41В Лейпциге полиция задержала активистов за попытку сорвать показ фильма "Украина в огне"
11:37Годовщина ГКЧП: как это было
11:34Патрушев пригрозил Западу за возможную катастрофу на Запорожской АЭС
11:34Умереть в России или жить здесь: боец из Иордании рассказал о своих мотивах
11:03Украинский народ станет бенефициаром разгрома радикалов и олигархии - Патрушев
11:01Денис Пушилин: Референдум в ДНР пройдет только после полного освобождения её территории
10:58Эксперт рассказал, в каких случаях США могут вмешаться в конфликт на Украине
10:53Где у ВСУ артиллерия? Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее время
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