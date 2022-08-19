https://ukraina.ru/20220819/1037862708.html
"Бороться до последнего": эксперт Уваров о том, почему на ЗАЭС не произойдет катастрофы
"Бороться до последнего": эксперт Уваров о том, почему на ЗАЭС не произойдет катастрофы - 19.08.2022 Украина.ру
"Бороться до последнего": эксперт Уваров о том, почему на ЗАЭС не произойдет катастрофы
Запорожская АЭС проходила тесты на прочность после "Фукусимы", поэтому ВСУ не смогут нанести удары, которые приведут к катастрофе, сказал специалист по атомной энергетике, Директор АНО "Атоминфо-Центр" Александр Уваров в интервью Украина.ру
2022-08-19T11:50
2022-08-19T11:50
2022-08-19T11:50
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энергодар
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Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В среду, 17 августа они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.По его мнению, наибольшую опасность представляет сухое хранилище отработанного ядерного топлива – СХОЯТ, которое там находится, потому что оно защищено меньше, чем ядерные реакторы.Но серьезной катастрофы не произойдет, не стоит ожидать катастрофы "чернобыльского" типа, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220818/1037844216.html
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новости, запорожская аэс, всу, удары, энергодар
"Бороться до последнего": эксперт Уваров о том, почему на ЗАЭС не произойдет катастрофы
Запорожская АЭС проходила тесты на прочность после "Фукусимы", поэтому ВСУ не смогут нанести удары, которые приведут к катастрофе, сказал специалист по атомной энергетике, Директор АНО "Атоминфо-Центр" Александр Уваров в интервью Украина.ру
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В среду, 17 августа они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.
Запорожская станция проходила стресс-тесты после "Фукусимы" на различные, скажем так, внешние события. Поэтому, я надеюсь, что серьёзной катастрофы не должно произойти, реакторная технология такого типа – достаточно живучая, будет бороться до последнего.
Александр Уваров
специалист по атомной энергетике, Директор АНО "Атоминфо-Центр"
По его мнению, наибольшую опасность представляет сухое хранилище отработанного ядерного топлива – СХОЯТ, которое там находится, потому что оно защищено меньше, чем ядерные реакторы.
Но серьезной катастрофы не произойдет, не стоит ожидать катастрофы "чернобыльского" типа, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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