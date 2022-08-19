"Бороться до последнего": эксперт Уваров о том, почему на ЗАЭС не произойдет катастрофы - 19.08.2022 Украина.ру
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"Бороться до последнего": эксперт Уваров о том, почему на ЗАЭС не произойдет катастрофы
"Бороться до последнего": эксперт Уваров о том, почему на ЗАЭС не произойдет катастрофы - 19.08.2022 Украина.ру
"Бороться до последнего": эксперт Уваров о том, почему на ЗАЭС не произойдет катастрофы
Запорожская АЭС проходила тесты на прочность после "Фукусимы", поэтому ВСУ не смогут нанести удары, которые приведут к катастрофе, сказал специалист по атомной энергетике, Директор АНО "Атоминфо-Центр" Александр Уваров в интервью Украина.ру
2022-08-19T11:50
2022-08-19T11:50
новости
запорожская аэс
всу
удары
энергодар
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Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В среду, 17 августа они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.По его мнению, наибольшую опасность представляет сухое хранилище отработанного ядерного топлива – СХОЯТ, которое там находится, потому что оно защищено меньше, чем ядерные реакторы.Но серьезной катастрофы не произойдет, не стоит ожидать катастрофы "чернобыльского" типа, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, запорожская аэс, всу, удары, энергодар
Новости, Запорожская АЭС, ВСУ, удары, Энергодар

"Бороться до последнего": эксперт Уваров о том, почему на ЗАЭС не произойдет катастрофы

11:50 19.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожскую АЭС посетили иностранные журналисты
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Запорожская АЭС проходила тесты на прочность после "Фукусимы", поэтому ВСУ не смогут нанести удары, которые приведут к катастрофе, сказал специалист по атомной энергетике, Директор АНО "Атоминфо-Центр" Александр Уваров в интервью Украина.ру
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В среду, 17 августа они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.
Запорожская станция проходила стресс-тесты после "Фукусимы" на различные, скажем так, внешние события. Поэтому, я надеюсь, что серьёзной катастрофы не должно произойти, реакторная технология такого типа – достаточно живучая, будет бороться до последнего.
Александр Уваров интервью
Александр Уваров
специалист по атомной энергетике, Директор АНО "Атоминфо-Центр"
По его мнению, наибольшую опасность представляет сухое хранилище отработанного ядерного топлива – СХОЯТ, которое там находится, потому что оно защищено меньше, чем ядерные реакторы.
Но серьезной катастрофы не произойдет, не стоит ожидать катастрофы "чернобыльского" типа, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Р. Эрдоган, В. Зеленский, А. Гуттереш - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 19:51Спецоперация
Провокация с ЗАЭС, переговоры во Львове. Итоги 18 августа на УкраинеВСУ хотят инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, сообщило Минобороны России. Генсек ООН Антониу Гуттереш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры во Львове
 
НовостиЗапорожская АЭСВСУударыЭнергодар
 
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Заголовок открываемого материала
12:09Обстрелы, демилитаризация ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 19 августа
11:54Слуцкий объяснил, почему Зеленский срывает мирные переговоры
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