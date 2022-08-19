https://ukraina.ru/20220819/1037842855.html

Александр Уваров рассказал, каковы шансы получить на Запорожской АЭС второй "Чернобыль"

Александр Уваров рассказал, каковы шансы получить на Запорожской АЭС второй "Чернобыль" - 19.08.2022 Украина.ру

Александр Уваров рассказал, каковы шансы получить на Запорожской АЭС второй "Чернобыль"

Реакторы Запорожской АЭС защищены неплохо, но риск катастрофы есть, загрязнение может затронуть Энергодар или Черное море, заявил специалист по атомной... Украина.ру, 19.08.2022

2022-08-19T08:32

2022-08-19T08:32

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Реакторы Запорожской АЭС защищены неплохо, но риск катастрофы есть, загрязнение может затронуть Энергодар или Черное море, заявил специалист по атомной энергетике, Директор АНО "Атоминфо-Центр" Александр Уваров в интервью Украина.ру.— Александр, Какова угроза катастрофы на Запорожской АЭС в условиях обстрелов, и какие могут быть масштабы последствий?— Реакторы ВВЭР – это очень надежная технология, на самом деле. Запорожская станция проходила стресс-тесты после "Фукусимы" на различные, скажем так, внешние события. Поэтому, я надеюсь, что серьёзной катастрофы не должно произойти, реакторная технология такого типа – достаточно живучая, будет бороться до последнего.Но все мои рассуждения носят немного теоретический характер, потому что никому никогда в голову не могло прийти, что кто-то будет обстреливать АЭС из артиллерии или пускать ракеты. Проверять, насколько такая технология способна выжить в таких условиях, на практике не нужно.На мой взгляд, наибольшую опасность представляет сухое хранилище отработанного ядерного топлива – СХОЯТ, которое там находится. Потому что, в отличии от реактора, который находится в мощном бетонном сооружении – "контейменте", эти все всего-навсего бетонные контейнеры, которые стоят под открытым небом. Тоже серьезное сооружение, но они все-таки меньше защищены, чем ядерные реакторы.Поэтому, теоретически, существует опасность, что в случае особо удачного попадания будет радиационное загрязнение площадки, может даже города-спутника - Энергодара.Но будем надеяться, что серьезной катастрофы не произойдет. Совершенно точно не стоит ожидать катастрофы "чернобыльского" типа.Тем не менее, катастрофу уровнем ниже чем чернобыльская, я не могу сказать на 100%, что ее не будет. Проектировщики АЭС никогда не рассчитывали на такую ситуацию. Всегда считалось, что АЭС – опасный объект, в районе которого не надо заниматься военными играми.— Что за тип реактора используется на ЗАЭС?— Очень простой. Похожий немного на кастрюлю, там большой толстый цилиндрический корпус, стальной. Внутри находится топливо в виде стержней, оно греется, за счет реакции деления, а тепло с него смывается водой. Прокачивается вода под давлением, то есть конструкция достаточно проста, чем отличается от Чернобыля - там было много чего наворочено.На Фукусиме та же вода, что проходила через топливо, она же шла на турбину. То есть, в случае какой-то неприятности, она сразу попадала наружу. В нашем случае на ЗАЭС – в реакторе ВВЭР есть еще промежуточный второй контур. То есть вода, которая проходит через реактор, она крутиться в замкнутом контуре и через специальный аппарат – парогенератор, передает тепло уже чистой воде. Это повышает возможности по его охлаждению в случае неприятных ситуаций.Очень простая, надежная технология, которая показала свою живучесть. Она пошла от подводных лодок, а как сами понимаете, подводникам нужна была простая надежная машина. Никому не хочется посреди океана оказаться со сломанным реактором. Эти надежные технологии работают и в гражданской энергетике, именно такие реакторы сейчас строятся в России.— Если все же попадут по системам охлаждения или хранилищу топлива, какой будет радиус загрязнения, насколько это критично?— Это рассчитывается, это не атомщики должны говорить. Я могу говорить умные слова вроде "розы ветров", но я надеюсь, что это все останется в пределах самой АЭС. Максимум, может, соседний город затронет. Там есть водохранилище, это же Днепр, на самом деле. Теоретически, может быть, что-то и в Черное море вынесено, тоже не хорошо. Я видел карту, Конашенков показывал, что всё пойдет в сторону Польши, наверно такие расчеты у армии есть, не берусь говорить о радиусе.— А что может попасть в воду, какие элементы?— Там йоды и прочее распалось, если мы говорим о хранилище, уран остался, немного плутония, надо смотреть по списку, что там есть. Вот это может попасть, но скорее в малых концентрациях. Это не сильно опасно, но неприятно.— То есть лучший совет от вас в данном случае - не испытывать судьбу?— Да, потому что любые игры с оружием рядом с ядерным реактором… на такое не рассчитывали, то есть террористические всякие диверсии – да. Это принималось во внимание. Но, простите, когда регулярная армия молотит по площадке из артиллерии ракетами, такого не ожидали. Такое вообще первый раз в мировой истории. Я надеюсь, что технология выдержит, но все эти надежды к делу не пришьешь, лучше не проверять.

https://ukraina.ru/20220818/1037836938.html

https://ukraina.ru/20220818/1037784826.html

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Александр Светлов

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