Украинский народ станет бенефициаром разгрома радикалов и олигархии - Патрушев - 19.08.2022 Украина.ру
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Украинский народ станет бенефициаром разгрома радикалов и олигархии - Патрушев
Украинский народ станет бенефициаром разгрома радикалов и олигархии - Патрушев - 19.08.2022 Украина.ру
Украинский народ станет бенефициаром разгрома радикалов и олигархии - Патрушев
Украинский народ станет главной движущей силой в уничтожении праворадикальных группировок и олигархических кланов, заявил 19 августа выступая на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
2022-08-19T11:03
2022-08-19T11:03
новости
патрушев
сша
украинцы
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Он отметил, что Россия ведет борьбу с "марионеточным режимом", а не с народом. Кроме того, подчеркнул он, киевский режим пришел к власти в результате переворота, организованного извне.Также Патрушев напомнил о преступлениях, совершаемых ВСУ по указке западных стран. Он уверен, что вся ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС будет лежать на США и Великобритании.
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новости, патрушев, сша, украинцы
Новости, Патрушев, США, украинцы

Украинский народ станет бенефициаром разгрома радикалов и олигархии - Патрушев

11:03 19.08.2022
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВыездное заседание Комитета секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ
Выездное заседание Комитета секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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Украинский народ станет главной движущей силой в уничтожении праворадикальных группировок и олигархических кланов, заявил 19 августа выступая на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
Он отметил, что Россия ведет борьбу с "марионеточным режимом", а не с народом. Кроме того, подчеркнул он, киевский режим пришел к власти в результате переворота, организованного извне.
В то время как украинский народ, которому восемь лет навязывали чуждые ему ценности, станет главным бенефициаром разгрома ультраправых банд и их покровителей среди украинской политической элиты и олигархии.
Также Патрушев напомнил о преступлениях, совершаемых ВСУ по указке западных стран. Он уверен, что вся ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС будет лежать на США и Великобритании.
Р. Эрдоган, В. Зеленский, А. Гуттереш - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 19:51Спецоперация
Провокация с ЗАЭС, переговоры во Львове. Итоги 18 августа на УкраинеВСУ хотят инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, сообщило Минобороны России. Генсек ООН Антониу Гуттереш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры во Львове
 
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Заголовок открываемого материала
12:09Обстрелы, демилитаризация ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 19 августа
11:54Слуцкий объяснил, почему Зеленский срывает мирные переговоры
11:50"Бороться до последнего": эксперт Уваров о том, почему на ЗАЭС не произойдет катастрофы
11:44"Россия залечивает раны": Чичерина выступила на Запорожской АЭС
11:42"Балансируют на грани": Патрушев обвинил Запад в подготовке к открытому конфликту с РФ
11:41В Лейпциге полиция задержала активистов за попытку сорвать показ фильма "Украина в огне"
11:37Годовщина ГКЧП: как это было
11:34Патрушев пригрозил Западу за возможную катастрофу на Запорожской АЭС
11:34Умереть в России или жить здесь: боец из Иордании рассказал о своих мотивах
11:03Украинский народ станет бенефициаром разгрома радикалов и олигархии - Патрушев
11:01Денис Пушилин: Референдум в ДНР пройдет только после полного освобождения её территории
10:58Эксперт рассказал, в каких случаях США могут вмешаться в конфликт на Украине
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