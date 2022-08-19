https://ukraina.ru/20220819/1037856944.html

Украинский народ станет бенефициаром разгрома радикалов и олигархии - Патрушев

Украинский народ станет бенефициаром разгрома радикалов и олигархии - Патрушев - 19.08.2022 Украина.ру

Украинский народ станет бенефициаром разгрома радикалов и олигархии - Патрушев

Украинский народ станет главной движущей силой в уничтожении праворадикальных группировок и олигархических кланов, заявил 19 августа выступая на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

2022-08-19T11:03

2022-08-19T11:03

2022-08-19T11:03

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Он отметил, что Россия ведет борьбу с "марионеточным режимом", а не с народом. Кроме того, подчеркнул он, киевский режим пришел к власти в результате переворота, организованного извне.Также Патрушев напомнил о преступлениях, совершаемых ВСУ по указке западных стран. Он уверен, что вся ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС будет лежать на США и Великобритании.

https://ukraina.ru/20220818/1037844216.html

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новости, патрушев, сша, украинцы