Украинский народ станет бенефициаром разгрома радикалов и олигархии - Патрушев
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВыездное заседание Комитета секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ
Украинский народ станет главной движущей силой в уничтожении праворадикальных группировок и олигархических кланов, заявил 19 августа выступая на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
Он отметил, что Россия ведет борьбу с "марионеточным режимом", а не с народом. Кроме того, подчеркнул он, киевский режим пришел к власти в результате переворота, организованного извне.
В то время как украинский народ, которому восемь лет навязывали чуждые ему ценности, станет главным бенефициаром разгрома ультраправых банд и их покровителей среди украинской политической элиты и олигархии.
Также Патрушев напомнил о преступлениях, совершаемых ВСУ по указке западных стран. Он уверен, что вся ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС будет лежать на США и Великобритании.
Вчера, 19:51СпецоперацияПровокация с ЗАЭС, переговоры во Львове. Итоги 18 августа на УкраинеВСУ хотят инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, сообщило Минобороны России. Генсек ООН Антониу Гуттереш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры во Львове