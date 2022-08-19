https://ukraina.ru/20220819/1037851942.html

Атаки на Таврию, минирование и взрывы. Главное на Украине на утро 19 августа

Атаки на Таврию, минирование и взрывы. Главное на Украине на утро 19 августа - 19.08.2022 Украина.ру

Атаки на Таврию, минирование и взрывы. Главное на Украине на утро 19 августа

В ночь на 19 августа в Крыму работали средства ПВО. ВСУ обстреляли Энергодар и Новую Каховку. Украинские военные сбросили мины "Лепесток" на Белгородскую область

2022-08-19T09:54

2022-08-19T09:54

2022-08-19T10:21

спецоперация

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эксклюзив

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О работе российских средств противовоздушной обороны вечером 18 августа сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.«Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», — указал Развожаев.Он призвал всех сохранять спокойствие.«Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей "успешной" атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников», — отметил Развожаев.Позже стало известно о работе ПВО в Керчи. Об этом сообщил советник главы Крыма Сергея Аксёнова по информационной политике Олег Крючков.Для жителей города, заверил чиновник, опасности нет. Крымскому мосту также ничего не угрожает.Ранее Украина не раз угрожала нанести удары по Крымскому мосту. Так, за несколько дней до событий в Крыму об этом заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он не уточнил, каким образом украинская армия будет атаковать мост.Однако ряд источников на Украине сообщил о получении страной ракет ATACMS от США, дальность которых достигает 300 км. При этом официально США отрицают такие поставки.В то же время, как сообщило американское издание Politico, США разрешили применять Украине поставляемое ей американское оружие для ударов по Крыму.«Мы (США) не выбираем целей, конечно, все, что мы поставили, — это для самообороны. Любая цель, которая будет выбрана на территории Украины, по определению является самообороной. Крым — это Украина», — сообщил изданию высокопоставленный чиновник из американской администрации.Ранее о том, что у Украины нет ограничений на применение американского оружия по территории Крыма сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.«У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет», — сказал Резников 17 августа.Украина считает Крым своей территорией и активно проводит там диверсии. Так, 16 августа была совершена диверсия в Джанкое.«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет», — сообщило тогда Минобороны России.При этом украинские военные в соцсетях утверждают, что и далее будут проводить диверсии на территории Крыма.Удар по Северной ТаврииВ ночь на 19 августа СМИ сообщили об ударах по Энергодару.«Вооружённые формирования киевского режима возобновили огонь по району города Энергодара! Переместитесь в безопасное место, окажите помощь пожилым людям и женщинам с детьми! Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется!», — сообщил Telegram-канал «Энергодарский связной» в 22:58.Спустя час с четвертью — в 00:13 канал повторил это сообщение.В промежутке между этими двумя сообщениями об обстрелах сообщил и член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.«Боевики Зеленского с 22:50 открыли массированный огонь из тяжёлой артиллерии по городу энергетиков», — сообщил он сначала.А после, в 23:38 он рассказал о количестве прилётов.«На данный момент по району Энергодара как минимум 7 прилётов из тяжёлой артиллерии», — отметил Рогов.В Энергодаре находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Как сообщил утром 19 августа Рогов, система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту.«Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно», — отметил Рогов.Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС на 19 августа — во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша. При этом Россию, по его словам, планируют обвинить в техногенной катастрофе.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов 18 августа заявил, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, аналогичная происшедшему в Чернобыле и на «Фукусиме». При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, «разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров».Кроме того, в ночь на 19 августа стало известно и об ударах по Новой Каховке.«Сообщают о новых взрывах в Новой Каховке. <...> Интересно, какова цель обстрелов дамбы ГЭС. Дорожное полотно на Каховской дамбе непригодно, проезд закрыт», — сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий.Примечательно, что по дамбе ГЭС идёт один из двух путей выезда из Херсона на левобережную часть Херсонской области. Ранее ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту, по которому идёт кратчайший путь из Херсона на левобережную часть Херсонской области.Минирование БелгородщиныБольшое количество лепестковых мин обнаружены после обстрелов со стороны Украины на территории Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил вечером 18 августа губернатор области Вячеслав Гладков. Он отметил, что организована работа по их обезвреживанию.«У нас было несколько обстрелов территории Шебекинского городского округа в районе Середы, поэтому до сих пор и не можем принять решение по возврату туда жителей. И "лепестки" были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии, сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать всё», — сказал Гладков.По словам губернатора, опасность последствия обстрелов не только в Шебекинском округе, но и в других районах, также заключается в том, что дети находят неразорвавшиеся снаряды и патроны.«У нас есть большая трагедия, уже она случилась, мальчик потерял кисть, пытаясь разобрать один из патронов. И сейчас давал распоряжение, чтобы в каждой школе провели родительские собрания», — заявил Гладков.Он призвал население региона к бдительности.Кроме того, вечером 18 августа Гладков сообщил о пожаре на складе боеприпасов у границы с Украиной.«В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается», — написал Гладков у себя в Telegram-канале.С учётом случая в Джанкое нельзя исключать и диверсии со стороны Украины.

https://ukraina.ru/20220818/1037844216.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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