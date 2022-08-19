https://ukraina.ru/20220819/1037847484.html

Командир ополчения рассказал о "почти неограниченных" поставках оружия Киеву

Командир ополчения рассказал о "почти неограниченных" поставках оружия Киеву - 19.08.2022 Украина.ру

Командир ополчения рассказал о "почти неограниченных" поставках оружия Киеву

Западные поставки оружия Украине стали открытыми и практически неограниченными. Об этом заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай", передает 19 августа РИА Новости

2022-08-19T08:16

2022-08-19T08:16

2022-08-19T08:16

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"Сейчас поставки — массированные поставки уже. Если раньше это были скрытые поставки, то сейчас это уже в отрытую завозится, в неограниченном количестве фактически", — сказал он.По его словам, это не влияет на конечный результат, однако создает определенные сложности, поскольку Киев получает много военной техники, в том числе высокоточной.Он также подчеркнул, что в ходе специальной военной операции России техническая оснащенность Вооруженных сил Украины упала в десятки раз. По его словам, ранее украинские войска обладали большим количеством беспилотников, тепловизоров и других устройств.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут для России законной целью. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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