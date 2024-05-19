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Западная Украина за минувшую неделю: Убийство уклониста в Закарпатье и "табачная ротация" во Львове

Западная Украина за минувшую неделю: Убийство уклониста в Закарпатье и "табачная ротация" во Львове - 19.05.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Убийство уклониста в Закарпатье и "табачная ротация" во Львове

Незаконное пересечение границы в Украине – это административное нарушение, за которое дают штраф 3,4-8,5 тысячи гривен. Однако нарушителям на самом деле грозит смертная казнь от рук пограничников.

2024-05-19T08:40

2024-05-19T08:40

2024-05-19T10:02

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Смертная казнь за попытку пересечения границыНа прошлой неделе впервые официально подтверждено, что пограничники в Закарпатье убивают уклонистов, которые бегут от мобилизации и пытаются нелегально перейти границу. До этого ходили слухи, что в телах мужчин, утонувших в реке Тиса при попытке бежать с Украины в Румынию или Венгрию, были обнаружены пулевые ранения. Но поскольку их тела до сих пор не выдали родным, подтвердить это было невозможно. Однако смерть мужчины, застреленного при попытке пересечения сухопутной границы с Румынией, скрыть не удалось.Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР), ведомство начало расследование по факту гибели гражданского мужчины, бежавшего от пограничников в Закарпатье. "По предварительным данным, 15 мая около 19 часов военнослужащие пограничного отряда во время патрулирования заметили мужчину, который направлялся в сторону границы с Румынией", – рассказали в ГБР.В бюро подчеркнули, что гражданский не остановился по требованию пограничников, а наоборот – бросился бежать. "Во время преследования беглеца военнослужащие произвели несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. Впоследствии они обнаружили тело мужчины с пулевым ранением головы", – уточнили в пресс-службе ДБР.По информации бюро, погибший – 39-летний уроженец города Днепр, он имел при себе туристическое снаряжение и загранпаспорт. В рамках зарегистрированного уголовного производства работники ДБР безотлагательно осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого произведены выстрелы.В пресс-службе ДБР сообщили, что также допрошены военнослужащие пограничного наряда. "Один из военнослужащих задержан, ему готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", – отметили в ведомстве. Правоохранители будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются, устанавливают все обстоятельства трагедии.Стоит отметить, что упомянутая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трёх лет. Однако местные комментаторы сомневаются, что пограничник получит столь суровое наказание, поскольку его действия полностью соответствуют политике киевских властей – остановить отток потенциальных рекрутов за границу.И хотя незаконное пересечение границы в Украине – это административное правонарушение, за которое дают штраф от 3,4 до 8,5 тысяч гривен, однако теперь понятно, что нарушителям на самом деле грозит смертная казнь, причем без суда и следствия, от рук пограничников.При этом Закарпатье держит первенство не только по делу убийства мужчин-уклонистов, но и по преследованию женщин, часть из которых тоже сделали военнообязанными. На днях Мукачевский горрайонный суд признал виновной местную жительницу Ольгу Кулю в уклонении от военного учета. За проигнорированную повестку от ТЦК женщине присудили 5100 гривен штрафа.Как говорится в приговоре суда, Ольга Куля является военнообязанной, поскольку имеет среднее специальное медицинское образование (сестринское дело), хотя много лет нигде не работает. 9 апреля ей домой принесли повестку для прохождения военно-врачебной комиссии с предупреждением от начальника ТЦК о необходимости выполнить требования законодательства о военном учете и предоставлении сведений о состоянии здоровья. Обвиняемая повестку проигнорировала.Во время судебного заседания Ольга Куля признала свою вину и попросила назначить наказание в виде штрафа. Суд также учел, что обвиняемая не имеет судимости и не состоит на учете у психиатра и нарколога. Женщину признали виновной в уклонении от военного учета, ей назначила наказание в виде штрафа в размере 5100 гривен. На приговор можно подать апелляцию, однако вряд ли женщина будет это делать, учитывая ее поведение в суде.В настоящее время это первый подобный приговор в отношении женщины, которая обязана стать на военный учет. Напомню, с 1 октября 2023 в Украине это должны сделать все женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты, в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.Львов сохраняет статус "табачной столицы" УкраиныВо вторник, 14 мая, главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Львовское территориальное управление БЭБ начали обыски на производствах и в складских помещениях Львовской табачной фабрики в Винниках. Производитель подозревается в незаконном изготовлении и продаже табачной продукции. К обыскам и проверкам были привлечены криминалисты и налоговая служба."В ходе обысков детективы уже обнаружили производственные линии и более 1 млн пачек сигарет Marshal, URTA, BRUT, BL, Marvel, Compliment и т.п. без марок акцизного налога. Также обнаружено ориентировочно 18 тонн табака", – сообщили в БЭБ.В ведомстве отметили, что речь идет о массовом нелегальном производстве сигарет для дальнейшей реализации на Украине и в странах ЕС. Предварительно установлено, что большинство отправлений незаконно производимой табачной продукции осуществлялось "известной службой доставки", в одном из ее отделений обнаружили большое количество сигарет без марок акцизного налога. Судя по всему, речь идет о львовской компании Meest Express.Следует отметить, что обыски БЭБ и других контролирующих органов на Львовской табачной фабрике проходят регулярно, однако информации о результатах расследований нет. При этом в 2021 году расследование аналитического агентства "Кантар Украина" показало, что эта фабрика производит 62% нелегальных сигарет с маркировкой Duty Free.Не обошлось без скандала и в этот раз. Львовский журналист Евгений Плинский сообщил, что следственным действиям на Львовской табачной фабрике препятствуют."Детективы жалуются, что и. о. руководителя детективов БЭБ Александр Ткачук активно и откровенно блокирует эффективные следственные действия на Львовской табачной фабрике. В частности, Ткачук пытается замять и скрыть найденные в селах вокруг фабрики семь линий по производству сигарет", – написал Плинский в своем Телеграмм-канале.По словам журналиста, Александр Ткачук пытается замедлить ход следствия, чтобы злоумышленники разобрали оборудование для предотвращения экспертизы. Накануне обысков БЭБ сделали контрольные закупки как сигарет типа Duty Free, так и другой продукции фабрики, но должностное лицо якобы пытается сделать невозможным доказательство связи обнаруженных линий со Львовской табачной фабрикой.Следует отметить, что эта фабрика принадлежит львовскому бизнесмену Григорию Козловскому и его бизнес-партнеру Александру Свищеву. Оба тесно связаны с партией экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" (ЕС). Хотя Козловский свой мандат депутата Львовского областного совета от этой партии досрочно составил в 2022 году, сын Свищёва, Виталий остается депутатом облсовета от ЕС.Однако нехватка сигарет львовянам не угрожает, хотя они, возможно, станут немного дороже. В среду, 15 мая, когда обыски на Львовской табачной фабрике ещё продолжались, табачная компания Philip Morris International открыла свою новую фабрику во Львове. Инвестиции в этот проект составили 30 миллионов долларов. На предприятии создали 250 новых рабочих мест, сейчас уже работают около 100 человек, релоцированных с харьковской фабрики Philip Morris, закрытой после начала СВО.Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий назвал открытие фабрики Philip Morris "самой большой инвестицией от международного бизнеса во Львовскую область за время полномасштабной войны", которая обеспечит дополнительные поступления в бюджет всех уровней в виде налогов и сборов."Кроме того, это важный сигнал для других потенциальных инвесторов, с которыми мы регулярно встречаемся. Они ожидают, что кто-то другой решится первым, а тогда уже и они придут в нашу область, потому что это будет автоматически означать, что здесь безопасно" – заявил Козицкий на церемонии открытия фабрики, и несколько раз поблагодарил представителей Philip Morris.Строительство новой фабрики началось в июне 2023 года, то есть реализация проекта заняла меньше года. По плану на новом производстве будут работать пять производственных линий. Первую из них уже запустили, ещё четыре введут в эксплуатацию до конца года, благодаря чему производственная мощность фабрики составит 10 млрд штук сигарет в год.При этом критически настроенные по отношению к губернатору СМИ акцентировали внимание на том, что Philip Morris продолжает работать в России без каких-либо ограничений. Объём доходов компании в РФ в 2022 году – 7,888 млрд долларов. 24 февраля 2022-го компания заявила, что работает над вариантами выхода с рынка России, а через несколько месяцев прекратила выпуск ряда сигаретных продуктов и приостановила маркетинговую деятельность в РФ. Однако Philip Morris и дальше выплачивает зарплату своим сотрудникам в России, и платит налоги в бюджет РФ.В августе 2023 года Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло Philip Morris International в список "международных спонсоров войны" за то, что компания продолжает вести бизнес в РФ "и поддерживать экономику страны-агрессора уплатой значительных налогов в её бюджет". Несмотря на это, компания продолжает оставаться крупнейшим игроком на табачном рынке Украины, причём имеет значительные привилегии в налогообложении.Некоторые Телеграм-каналы Львова опубликовали гневные посты о том, что обыски на Львовской табачной фабрике синхронно с открытием аналогичного предприятия Philip Morris – это "уничтожение национальных производителей ради спонсора путинской войны, за деньги которого по нам прилетают ракеты". Однако во львовском медиа-сообществе не сомневаются, что эти посты точно оплачены деньгами от продажи контрабандной продукции предприятия Козловского и Свищёва.О том. что такое мода на уклонистов и как на Украине население негласно протестует прот ивы мобилизации читайте в статье Дмитрия Ковалевича Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизации

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украина, россия, закарпатье, петр порошенко, ес, гбр, львовский областной совет, максим ткачук, козловский, эксклюзив