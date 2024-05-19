Российская ПВО за ночь уничтожила девять ракет ATACMS и 61 беспилотник - 19.05.2024 Украина.ру
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Российская ПВО за ночь уничтожила девять ракет ATACMS и 61 беспилотник
Российская ПВО за ночь уничтожила девять ракет ATACMS и 61 беспилотник - 19.05.2024 Украина.ру
Российская ПВО за ночь уничтожила девять ракет ATACMS и 61 беспилотник
Над территорией Россией в ночь на 19 мая системы ПВО сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ
2024-05-19T09:23
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Всех девять ракет ATACMS были сбиты над территорией Крыма, также как и один беспилотник.Еще три БПЛА уничтожены над Белгородской областью, а пятьдесят семь — над Краснодарским краем."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сообщили в ведомстве.Ранее ВСУ безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска.
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Новости, Россия, Крым, Белгородская область, БПЛА, ATACMS, МО РФ

Российская ПВО за ночь уничтожила девять ракет ATACMS и 61 беспилотник

09:23 19.05.2024
 
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Читать в
Над территорией Россией в ночь на 19 мая системы ПВО сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ
Всех девять ракет ATACMS были сбиты над территорией Крыма, также как и один беспилотник.
Еще три БПЛА уничтожены над Белгородской областью, а пятьдесят семь — над Краснодарским краем.
"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сообщили в ведомстве.
Ранее ВСУ безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
16 мая, 07:33
Беспилотники, ракеты ATACMS, авиабомбы: ПВО отразила атаки ВСУ на регионы РоссииРоссийские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщили на сайте областного министерства по региональной безопасности
 
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