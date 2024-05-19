Российская ПВО за ночь уничтожила девять ракет ATACMS и 61 беспилотник
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Над территорией Россией в ночь на 19 мая системы ПВО сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ
Всех девять ракет ATACMS были сбиты над территорией Крыма, также как и один беспилотник.
Еще три БПЛА уничтожены над Белгородской областью, а пятьдесят семь — над Краснодарским краем.
"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сообщили в ведомстве.
Ранее ВСУ безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска.