https://ukraina.ru/20240519/1055151568.html

Российская ПВО за ночь уничтожила девять ракет ATACMS и 61 беспилотник

Российская ПВО за ночь уничтожила девять ракет ATACMS и 61 беспилотник - 19.05.2024 Украина.ру

Российская ПВО за ночь уничтожила девять ракет ATACMS и 61 беспилотник

Над территорией Россией в ночь на 19 мая системы ПВО сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ

2024-05-19T09:23

2024-05-19T09:23

2024-05-19T09:23

новости

россия

крым

белгородская область

бпла

atacms

мо рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038694169_0:441:800:891_1920x0_80_0_0_673f3a4c0ae15c3f8ac218778f5ba05f.jpg

Всех девять ракет ATACMS были сбиты над территорией Крыма, также как и один беспилотник.Еще три БПЛА уничтожены над Белгородской областью, а пятьдесят семь — над Краснодарским краем."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сообщили в ведомстве.Ранее ВСУ безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска.

https://ukraina.ru/20240516/1055091992.html

россия

крым

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, крым, белгородская область, бпла, atacms, мо рф