https://ukraina.ru/20220819/1037811445.html
Безпалько объяснил, почему США создают новые блоки AUKUS и QUAD в Юго-восточной Азии
Безпалько объяснил, почему США создают новые блоки AUKUS и QUAD в Юго-восточной Азии - 19.08.2022 Украина.ру
Безпалько объяснил, почему США создают новые блоки AUKUS и QUAD в Юго-восточной Азии
Центр мировой политической и экономической жизни перемещается в регион Юго-восточной Азии, поэтому США создают там новые блоки AUKUS и QUAD и большую часть военного внимания привлекают в этот регион, сказал политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-08-19T06:15
2022-08-19T06:15
2022-08-19T06:15
новости
сша
aukus
quad
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037677429_0:0:2106:1184_1920x0_80_0_0_37cef89f1cb92188e27b234881bc3a2d.jpg.webp
По его мнению, у США главный противник – китайцы, поэтому для них важен индо-тихоокеанский регион, они там создают новые блоки AUKUS и QUAD, большую часть маневров и военного внимания они привлекают к Юго-восточной Азии.По его словам, государства, которые начинают претендовать на экономическое и политическое доминирование в мире для Соединенных Штатов воспринимаются как вызов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220815/1037676856.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037677429_0:0:2028:1521_1920x0_80_0_0_831c67573134a5eca250ef9125eab654.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, aukus, quad, китай
Безпалько объяснил, почему США создают новые блоки AUKUS и QUAD в Юго-восточной Азии
Центр мировой политической и экономической жизни перемещается в регион Юго-восточной Азии, поэтому США создают там новые блоки AUKUS и QUAD и большую часть военного внимания привлекают в этот регион, сказал политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру