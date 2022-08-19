https://ukraina.ru/20220819/1037811445.html

Безпалько объяснил, почему США создают новые блоки AUKUS и QUAD в Юго-восточной Азии

Безпалько объяснил, почему США создают новые блоки AUKUS и QUAD в Юго-восточной Азии - 19.08.2022 Украина.ру

Безпалько объяснил, почему США создают новые блоки AUKUS и QUAD в Юго-восточной Азии

Центр мировой политической и экономической жизни перемещается в регион Юго-восточной Азии, поэтому США создают там новые блоки AUKUS и QUAD и большую часть военного внимания привлекают в этот регион, сказал политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

2022-08-19T06:15

2022-08-19T06:15

2022-08-19T06:15

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По его мнению, у США главный противник – китайцы, поэтому для них важен индо-тихоокеанский регион, они там создают новые блоки AUKUS и QUAD, большую часть маневров и военного внимания они привлекают к Юго-восточной Азии.По его словам, государства, которые начинают претендовать на экономическое и политическое доминирование в мире для Соединенных Штатов воспринимаются как вызов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220815/1037676856.html

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новости, сша, aukus, quad, китай