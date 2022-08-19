Безпалько объяснил, почему США создают новые блоки AUKUS и QUAD в Юго-восточной Азии - 19.08.2022 Украина.ру
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Безпалько объяснил, почему США создают новые блоки AUKUS и QUAD в Юго-восточной Азии
Безпалько объяснил, почему США создают новые блоки AUKUS и QUAD в Юго-восточной Азии - 19.08.2022 Украина.ру
Безпалько объяснил, почему США создают новые блоки AUKUS и QUAD в Юго-восточной Азии
Центр мировой политической и экономической жизни перемещается в регион Юго-восточной Азии, поэтому США создают там новые блоки AUKUS и QUAD и большую часть военного внимания привлекают в этот регион, сказал политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-08-19T06:15
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По его мнению, у США главный противник – китайцы, поэтому для них важен индо-тихоокеанский регион, они там создают новые блоки AUKUS и QUAD, большую часть маневров и военного внимания они привлекают к Юго-восточной Азии.По его словам, государства, которые начинают претендовать на экономическое и политическое доминирование в мире для Соединенных Штатов воспринимаются как вызов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220815/1037676856.html
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новости, сша, aukus, quad, китай
Новости, США, AUKUS, QUAD, Китай

Безпалько объяснил, почему США создают новые блоки AUKUS и QUAD в Юго-восточной Азии

06:15 19.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Центр мировой политической и экономической жизни перемещается в регион Юго-восточной Азии, поэтому США создают там новые блоки AUKUS и QUAD и большую часть военного внимания привлекают в этот регион, сказал политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
По его мнению, у США главный противник – китайцы, поэтому для них важен индо-тихоокеанский регион, они там создают новые блоки AUKUS и QUAD, большую часть маневров и военного внимания они привлекают к Юго-восточной Азии.
Центр мировой политической и экономической жизни перемещается в регион Юго-восточной Азии. Индия и Китай — самые густонаселенные страны с быстрорастущими экономиками и амбициями. Страны, которые сейчас приобрели ядерный статус — Пакистан, Индия.
Богдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько
политолог, директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова
По его словам, государства, которые начинают претендовать на экономическое и политическое доминирование в мире для Соединенных Штатов воспринимаются как вызов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
15 августа, 15:07
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Заголовок открываемого материала
06:15Безпалько объяснил, почему США создают новые блоки AUKUS и QUAD в Юго-восточной Азии
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05:30Безпалько предположил, где в мире могут начаться новые военные конфликты
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05:00Военный эксперт назвал три шага для победы России над Украиной
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