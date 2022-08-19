https://ukraina.ru/20220819/1037810862.html
Козин: базы флота в Одессе должны принадлежать здравой части Украины
Козин: базы флота в Одессе должны принадлежать здравой части Украины - 19.08.2022 Украина.ру
Козин: базы флота в Одессе должны принадлежать здравой части Украины
В Одессе находятся гидрологические, навигационные станции, пункты радиообмена, маяки, склады - все это должно принадлежать освобожденной от нацизма Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-08-19T08:00
2022-08-19T08:00
2022-08-19T08:00
новости
одесса
флот
базы
украина
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Россия поставила целью военной операции демилитаризацию и денацификацию Украины. К ней добавилась цель защитить граждан России и освободить Донбасс. Эти задачи должны быть выполнены, заявил Козин, чтобы не допустить существование пронатовской, профашистской и крайне опасной для России Украины.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220803/1037226869.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесса, флот, базы, украина
Новости, Одесса, флот, базы, Украина
Козин: базы флота в Одессе должны принадлежать здравой части Украины
В Одессе находятся гидрологические, навигационные станции, пункты радиообмена, маяки, склады - все это должно принадлежать освобожденной от нацизма Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
"Это должно принадлежать здравой части Украины, которая отпочкуется от нацистской Украины. Но надо исходить из того, что если оставим клочок бандеровской Украины, нацизм там опять будет расползаться как ядовитый гриб", - сказал Козин.
Россия поставила целью военной операции демилитаризацию и денацификацию Украины. К ней добавилась цель защитить граждан России и освободить Донбасс. Эти задачи должны быть выполнены, заявил Козин, чтобы не допустить существование пронатовской, профашистской и крайне опасной для России Украины.
Полную версию интервью можно прочитать здесь