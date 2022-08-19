https://ukraina.ru/20220819/1037810862.html

Козин: базы флота в Одессе должны принадлежать здравой части Украины

Козин: базы флота в Одессе должны принадлежать здравой части Украины - 19.08.2022 Украина.ру

Козин: базы флота в Одессе должны принадлежать здравой части Украины

В Одессе находятся гидрологические, навигационные станции, пункты радиообмена, маяки, склады - все это должно принадлежать освобожденной от нацизма Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин

2022-08-19T08:00

2022-08-19T08:00

2022-08-19T08:00

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Россия поставила целью военной операции демилитаризацию и денацификацию Украины. К ней добавилась цель защитить граждан России и освободить Донбасс. Эти задачи должны быть выполнены, заявил Козин, чтобы не допустить существование пронатовской, профашистской и крайне опасной для России Украины.Полную версию интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220803/1037226869.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, флот, базы, украина