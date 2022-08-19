Козин: базы флота в Одессе должны принадлежать здравой части Украины - 19.08.2022 Украина.ру
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Козин: базы флота в Одессе должны принадлежать здравой части Украины
Козин: базы флота в Одессе должны принадлежать здравой части Украины - 19.08.2022 Украина.ру
Козин: базы флота в Одессе должны принадлежать здравой части Украины
В Одессе находятся гидрологические, навигационные станции, пункты радиообмена, маяки, склады - все это должно принадлежать освобожденной от нацизма Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-08-19T08:00
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Россия поставила целью военной операции демилитаризацию и денацификацию Украины. К ней добавилась цель защитить граждан России и освободить Донбасс. Эти задачи должны быть выполнены, заявил Козин, чтобы не допустить существование пронатовской, профашистской и крайне опасной для России Украины.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220803/1037226869.html
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новости, одесса, флот, базы, украина
Новости, Одесса, флот, базы, Украина

Козин: базы флота в Одессе должны принадлежать здравой части Украины

08:00 19.08.2022
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВ порт Одессы вошли военные корабли НАТО
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Игорь Маслов
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В Одессе находятся гидрологические, навигационные станции, пункты радиообмена, маяки, склады - все это должно принадлежать освобожденной от нацизма Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
"Это должно принадлежать здравой части Украины, которая отпочкуется от нацистской Украины. Но надо исходить из того, что если оставим клочок бандеровской Украины, нацизм там опять будет расползаться как ядовитый гриб", - сказал Козин.
Россия поставила целью военной операции демилитаризацию и денацификацию Украины. К ней добавилась цель защитить граждан России и освободить Донбасс. Эти задачи должны быть выполнены, заявил Козин, чтобы не допустить существование пронатовской, профашистской и крайне опасной для России Украины.
Полную версию интервью можно прочитать здесь
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