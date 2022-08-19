https://ukraina.ru/20220819/1037807359.html

Эксперт объяснил, почему войну в Донбассе неправильно называть гражданской

Эксперт объяснил, почему войну в Донбассе неправильно называть гражданской - 19.08.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему войну в Донбассе неправильно называть гражданской

В России с 2014 года называли войну в Донбассе гражданской, но это ошибка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин

2022-08-19T05:15

2022-08-19T05:15

2022-08-19T05:15

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Войска Донецкой и Луганской Народных Республик не воевали с гражданским населением, пояснил Козин. Республики не захватили ни сантиметра территорий Украины, и даже сейчас остались в усеченных границах по украинскому административно-территориальному делению.Украина трижды воевала против Донбасса, считает Козин. Первая война началась в апреле 2014 года, вторая - после заключения Минских соглашений в 2015 году, и третья - за десять дней до начала специальной военной операции России на Украине.Когда у Донбасса не было своих вооруженных сил, Украина воевала с гражданским населением. По данным ООН, за все три агрессии против Донбасса погибли 13 тысяч мирных жителей, 34 тысячи человек получили ранения и увечья, напомнил Козин.Полную версию интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220803/1037216789.html

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новости, донбасс, война, сво, украина, днр, лнр