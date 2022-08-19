Эксперт объяснил, почему войну в Донбассе неправильно называть гражданской - 19.08.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему войну в Донбассе неправильно называть гражданской
Эксперт объяснил, почему войну в Донбассе неправильно называть гражданской - 19.08.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему войну в Донбассе неправильно называть гражданской
В России с 2014 года называли войну в Донбассе гражданской, но это ошибка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-08-19T05:15
2022-08-19T05:15
новости
донбасс
война
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украина
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Войска Донецкой и Луганской Народных Республик не воевали с гражданским населением, пояснил Козин. Республики не захватили ни сантиметра территорий Украины, и даже сейчас остались в усеченных границах по украинскому административно-территориальному делению.Украина трижды воевала против Донбасса, считает Козин. Первая война началась в апреле 2014 года, вторая - после заключения Минских соглашений в 2015 году, и третья - за десять дней до начала специальной военной операции России на Украине.Когда у Донбасса не было своих вооруженных сил, Украина воевала с гражданским населением. По данным ООН, за все три агрессии против Донбасса погибли 13 тысяч мирных жителей, 34 тысячи человек получили ранения и увечья, напомнил Козин.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220803/1037216789.html
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новости, донбасс, война, сво, украина, днр, лнр
Новости, Донбасс, война, СВО, Украина, ДНР, ЛНР

Эксперт объяснил, почему войну в Донбассе неправильно называть гражданской

05:15 19.08.2022
 
© Lera Burlakovaветеран АТО из батальона «Донбасс» (затем «Донбасс-Украина») Лера Бурлакова
ветеран АТО из батальона «Донбасс» (затем «Донбасс-Украина») Лера Бурлакова
© Lera Burlakova
Читать в
В России с 2014 года называли войну в Донбассе гражданской, но это ошибка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
Войска Донецкой и Луганской Народных Республик не воевали с гражданским населением, пояснил Козин. Республики не захватили ни сантиметра территорий Украины, и даже сейчас остались в усеченных границах по украинскому административно-территориальному делению.
"Наша ошибка в информационно-пропагандисткой сфере с 2014 года заключается в том, что все эти годы мы называли агрессию Украины против Донбасса "гражданской войной", - сказал Козин.
Украина трижды воевала против Донбасса, считает Козин. Первая война началась в апреле 2014 года, вторая - после заключения Минских соглашений в 2015 году, и третья - за десять дней до начала специальной военной операции России на Украине.
Когда у Донбасса не было своих вооруженных сил, Украина воевала с гражданским населением. По данным ООН, за все три агрессии против Донбасса погибли 13 тысяч мирных жителей, 34 тысячи человек получили ранения и увечья, напомнил Козин.
Полную версию интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 06:37
Зачем Киеву понадобилась эвакуация Донбасса?
 
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