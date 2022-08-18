https://ukraina.ru/20220818/1037839027.html

Эксперт рассказал, произойдёт ли на ЗАЭС ядерная катастрофа из-за обстрелов ВСУ

Эксперт рассказал, произойдёт ли на ЗАЭС ядерная катастрофа из-за обстрелов ВСУ - 18.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, произойдёт ли на ЗАЭС ядерная катастрофа из-за обстрелов ВСУ

Обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС вряд ли приведут к ядерной катастрофе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов

2022-08-18T17:42

2022-08-18T17:42

2022-08-18T17:42

спецоперация

новости

петр акопов

запорожская аэс

обстрелы

киевский режим

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Он считает, что киевский режим отдаёт себе отчёт, что попадание по некоторым участкам АЭС может спровоцировать радиоактивное заражение части территории Украины, и избегает обстрелов таких участков.Кроме того, по мнению Акопова, к полномасштабной ядерной катастрофе может привести только использование против АЭС ядерного или другого мощного оружия, которым киевский режим не располагает.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220815/1037683468.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, петр акопов, запорожская аэс, обстрелы, киевский режим