Эксперт рассказал, произойдёт ли на ЗАЭС ядерная катастрофа из-за обстрелов ВСУ - 18.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Эксперт рассказал, произойдёт ли на ЗАЭС ядерная катастрофа из-за обстрелов ВСУ
Эксперт рассказал, произойдёт ли на ЗАЭС ядерная катастрофа из-за обстрелов ВСУ - 18.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, произойдёт ли на ЗАЭС ядерная катастрофа из-за обстрелов ВСУ
Обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС вряд ли приведут к ядерной катастрофе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
2022-08-18T17:42
2022-08-18T17:42
спецоперация
новости
петр акопов
запорожская аэс
обстрелы
киевский режим
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Он считает, что киевский режим отдаёт себе отчёт, что попадание по некоторым участкам АЭС может спровоцировать радиоактивное заражение части территории Украины, и избегает обстрелов таких участков.Кроме того, по мнению Акопова, к полномасштабной ядерной катастрофе может привести только использование против АЭС ядерного или другого мощного оружия, которым киевский режим не располагает.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220815/1037683468.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, петр акопов, запорожская аэс, обстрелы, киевский режим
Спецоперация, Новости, Петр Акопов, Запорожская АЭС, обстрелы, киевский режим

Эксперт рассказал, произойдёт ли на ЗАЭС ядерная катастрофа из-за обстрелов ВСУ

17:42 18.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС вряд ли приведут к ядерной катастрофе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
Он считает, что киевский режим отдаёт себе отчёт, что попадание по некоторым участкам АЭС может спровоцировать радиоактивное заражение части территории Украины, и избегает обстрелов таких участков.

Думаю, они если и будут долбить, то так же, как и до этого, это не приведет к угрозе ядерной катастрофы, потому что они понимают, куда бьют, в какие места.

Петр Акопов
Пётр Акопов
Политолог и обозреватель РИА Новости
Кроме того, по мнению Акопова, к полномасштабной ядерной катастрофе может привести только использование против АЭС ядерного или другого мощного оружия, которым киевский режим не располагает.
Андрей Кошкин интервью - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 17:02
Политолог Андрей Кошкин: А что скажет Европа, получив ядерное облако с Запорожской АЭС?
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиПетр АкоповЗапорожская АЭСобстрелыкиевский режим
 
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