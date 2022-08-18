https://ukraina.ru/20220818/1037839027.html
Эксперт рассказал, произойдёт ли на ЗАЭС ядерная катастрофа из-за обстрелов ВСУ
Эксперт рассказал, произойдёт ли на ЗАЭС ядерная катастрофа из-за обстрелов ВСУ - 18.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, произойдёт ли на ЗАЭС ядерная катастрофа из-за обстрелов ВСУ
Обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС вряд ли приведут к ядерной катастрофе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
2022-08-18T17:42
2022-08-18T17:42
2022-08-18T17:42
спецоперация
новости
петр акопов
запорожская аэс
обстрелы
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0c/1037595752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d37b3d63796d66e4b26b82b4b59ae7c8.jpg.webp
Он считает, что киевский режим отдаёт себе отчёт, что попадание по некоторым участкам АЭС может спровоцировать радиоактивное заражение части территории Украины, и избегает обстрелов таких участков.Кроме того, по мнению Акопова, к полномасштабной ядерной катастрофе может привести только использование против АЭС ядерного или другого мощного оружия, которым киевский режим не располагает.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220815/1037683468.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0c/1037595752_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_e6421eaa964b6b34a9893d1ea6f5d842.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, петр акопов, запорожская аэс, обстрелы, киевский режим
Спецоперация, Новости, Петр Акопов, Запорожская АЭС, обстрелы, киевский режим
Эксперт рассказал, произойдёт ли на ЗАЭС ядерная катастрофа из-за обстрелов ВСУ
Обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС вряд ли приведут к ядерной катастрофе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов