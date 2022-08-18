https://ukraina.ru/20220818/1037830824.html

Визит Эрдогана, батальон "Монако", спутник Притулы. Главное на Украине на 16:00 18 августа

Визит Эрдогана, батальон "Монако", спутник Притулы. Главное на Украине на 16:00 18 августа - 18.08.2022 Украина.ру

Визит Эрдогана, батальон "Монако", спутник Притулы. Главное на Украине на 16:00 18 августа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на Украину. В Верховной Раде хотят лишить мандатов народных депутатов, покинувших страну. Популярного шоумена и волонтёра Сергея Притулу обвинили в мошенничестве

2022-08-18T16:21

2022-08-18T16:21

2022-08-18T17:12

спецоперация

хроники

эксклюзив

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Президент Турции Режеп Тайип Эрдоган по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского прибыл во Львов. Сначала Эрдоган прилетел в польский Жешув, а оттуда уже проследовал во Львов наземным транспортом.Как сообщают СМИ, уже начались переговоры Эрдогана с Зеленским. Они проходят во дворце Потоцких. Ценителям советского кино этот дворец известен как дом де Тревиля из фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра». Кроме того, в этом дворце снимали сериал «Слуга народа», где Зеленский играл главную роль. По сюжету в дворце проходили многодневные переговоры с МВФ, по итогам которых герой Зеленского послал руководство Международного валютного фонда в задницу.На переговорах обсуждается зерновая сделка, перспектива урегулирования ситуации на Украине и двустороннее сотрудничество Турции и Украины.Кроме того, как сообщил канал A Haber со ссылкой на источники в дипломатической среде, Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.После переговоров состоится трёхсторонняя встреча президентов Турции и Украины, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.По итогам консультаций будет организована совместная пресс-конференция лидеров Турции, Украины и генсека ООН.В ходе поездки Эрдогана, как отмечает агентство Anadolu, сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез, министр нацобороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр торговли Мехмет Муш, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакан Фидан, руководитель Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, глава Управления оборонпрома при Администрации президента Исмаил Демир, официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик и гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар.Компания последнего заявила о намерении построить на Украине центр по производству беспилотников. Между тем, дроны компании уже послужили причиной громкого скандала на Украине.Не «Байрактар», а спутникВолонтёр Сергей Притула, собравший 600 млн грн. (около 970 руб. — Ред.)под предлогом купить турецкие беспилотники для ВСУ заявил, что полученные от людей деньги потратит на другие цели.«Украинцы, вы — космос. Мы купили спутник. Это не просто один спутник. Он даёт нам доступ к базе данных спутниковых снимков созвездия ICEYE, и этот доступ мы выкупили более чем на год вперед. Теперь наша армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут нам с оперативным планированием операций», — заявил Притула.По словам Притулы, на сегодняшний день ICEYE обладает наиболее развитой технологией радарной спутниковой съемки. Заключённый фондом Притулы договор является серьёзным шагом в обеспечении критических потребностей украинского правительства в данных наблюдения и существенной помощи нашим Вооруженным силам.ICEYE владеет крупнейшим в мире созвездием SAR спутников и обеспечивает надежные и проверенные решения в области наблюдения Земли. В отличие от традиционных спутников для наблюдения Земли, небольшие спутники для радарной съемки от ICEYE могут формировать высокоточные изображения участков Земли при дневном свете, ночью и сквозь облака, указано в пресс-релизе фонда Притулы.Между тем, многие украинцы засомневались в покупке.«600 000 000 гривен. За подписку. Годовую. За фотки. Которые США предоставляют Киеву совершенно бесплатно. Поздравляю всех причастных. Извините, вы лохи. Но есть и хорошая новость: вы не мамонты, потому не вымрете», — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный» также указал на тот факт, что собранные Притулой деньги можно было потратить даже на помощь семьям украинских солдат, «оплатив строительство минимум 10 многоквартирных домов, да и землю бы государство выделило бесплатно и рабочие места бы создало и т. д.».«Создать иллюзию поддержки в сети очень просто и дёшево. Особенно для мошенников вышей категории. Ботофермы у них есть, комментарии напишут любые, а лохи поверят в их правдивость. Далее запишут даже видеотзывы, как фото со спутника помогло нанести удар по россиянам или выявить секретное ДРГ (заплатят по 5—10 тыс. грн (около 8—16 тыс. руб. — Ред.) каким-то солдатикам и те поучаствует в рекламной кампании). Это напоминает платные каналы по криптовалюте, где смешные видеоотзывы, как с помощью этого канала, какая-то студентка купила квартиру, машину, оплатила отдых. Мы же знаем, что цена таких видеоотзывов начинается от $ 30 до $ 100», — отмечалось в публикации канала.При этом, как утверждает «Легитимный», волонтёр в доле с властью.«Скажем так, все в теме, и все в доле. Даже Офис президента получил свой "вкусный откат". Народ как стадо, будут дальше "брить" на патриотической теме. Только одно но: все мошенники потом свалят тусить в Монако, а лохи окажутся у разбитого корыта в нищей стране, где всё разрушено. Лох не мамонт, лох не вымрет! Мы же писали, что Притула метит на будущего президента Украины», — отмечалось в публикации.Сам Притула пока на претензии к нему не ответил.За МонакоНародный депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая решила подать в Верховную Раду обращение относительно досрочного лишения полномочий нардепов Вадима Столара, Игоря Абрамовича и Григория Суркиса, которые перед началом спецоперации выехали с Украины и не принимали участия в заседании парламента.«У меня тоже вопрос, почему батальон "Монако" до сих пор находится в Верховной Раде Украины. Подаю обращение о нарушении дисциплины и норм депутатской этики, не соблюдении присяги, а также о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины Вадима Столара, Игоря Абрамовича и Григория Суркиса», — написала Безуглая в соцсетях.Она призвала коллег поддержать ее обращение подписями. Подписи собирают до 23:00 18 августа.Ранее, 17 августа издание «Украинская правда» обнародовало расследование об украинских депутатах, живущих в Монако, Монте-Карло и Ницце.В нём говорится об олигархах и бизнесменах, которые облюбовали Лазурное побережье во время спецоперации. В частности, о выехавших из страны нардепах Вадиме Столаре, Игоре Абрамовиче и Григории Суркисе, которые на протяжении почти 6 месяцев не принимали участия в заседаниях ВР.После этого главный редактор издания Севгиль Мусаева призвала лишить мандатов этих народных депутатов.При этом в материале её издания внимание журналистов сосредоточилось на бывших представителях партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». «Слуг народа», бежавших из страны, журналисты «Украинской правды» проигнорировали.

https://ukraina.ru/20220818/1037804010.html

https://ukraina.ru/20220818/1037795160.html

https://ukraina.ru/20220817/1037788134.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив