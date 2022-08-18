https://ukraina.ru/20220818/1037815002.html

"Недополучили миллиарды": в Раде обвинили Запад в обмане

Украинский депутат озвучил проблемы бюджета страны

"Недополучили миллиарды": в Раде обвинили Запад в обмане

Депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявил, что Украина в августе получила только 589 миллионов долларов вместо ожидаемых 6 миллиардов

2022-08-18T13:48

2022-08-18T13:48

2022-08-18T13:48

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депутат

парламент

ярослав железняк

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Одна из огромных проблем, заявил депутат, это график, по которому приходят деньги от зарубежных доноровПри этом он выразил надежду, что деньги к концу месяца еще придут.По данным специалистов немецкого Кильского института мировой экономики, начиная с апреля наблюдается тенденция к снижению количества обещанной Киеву военной помощи от стран Европы.

https://ukraina.ru/20220814/1037650123.html

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2022

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новости, украина, помощь, депутат, парламент, ярослав железняк