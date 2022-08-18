"Недополучили миллиарды": в Раде обвинили Запад в обмане
Депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявил, что Украина в августе получила только 589 миллионов долларов вместо ожидаемых 6 миллиардов
Одна из огромных проблем, заявил депутат, это график, по которому приходят деньги от зарубежных доноров
Вот август, конкретный пример. Минфин ожидал 6 миллиардов долларов помощи. Затем уже снизил ожидания до 5 миллиардов. По состоянию на 18 августа (с 1 августа) пришло только 589 миллионов долларов плюс кредит от Канады 350 миллионов долларов на закупку газа для "Нафтогаза".
При этом он выразил надежду, что деньги к концу месяца еще придут.
По данным специалистов немецкого Кильского института мировой экономики, начиная с апреля наблюдается тенденция к снижению количества обещанной Киеву военной помощи от стран Европы.
14 августа, 17:15Спецоперация"Не наш боец": Бывший советник Трампа призвал США к прекращению помощи киевскому режимуПоддержка Вашингтоном киевского режима не отвечает национальным интересам США и должна быть прекращена. Об этом говорится в статье бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Кортеса, опубликованной на днях в американском журнале Newsweek